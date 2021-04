La fille de MAMA June, Alana « Honey Boo Boo » Thompson « a suivi une thérapie » après l’arrestation de sa mère et la bataille contre la drogue, sa sœur Lauryn « Pumpkin » Efird a révélé en exclusivité au Sun.

Juin «Mama June» Shannon a laissé sa fille Alana, 15 ans, pour aller dans une cintreuse alimentée par la drogue avec son petit ami Geno Doak, car les deux ont même arrêté pour possession de cocaïne en mars 2019.

Alana a été confiée à sa sœur aînée Lauryn «Pumpkin» Efird et à son beau-frère Josh pendant l’absence de sa mère.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Pumpkin, 21 ans, a révélé comment sa sœur se débrouillait sans sa mère.

Elle a déclaré: «Elle est définitivement dans un meilleur endroit qu’elle ne l’était il y a un an. Nous avons vraiment commencé à travailler sur nous-mêmes pour suivre une thérapie et être plus conversationnels en famille.

«Je l’ai encouragée depuis que j’ai la garde d’elle à obtenir de bonnes notes à l’école et à aller dans le collège où elle veut aller. Il n’y a pas beaucoup de gens dans notre famille qui ont fait ça. Je sais qu’Alana en est tout à fait capable.

Alana a fondu en larmes à plusieurs reprises Mama June: From Not to Hot: Road to Redemption.

Dans un bande-annonce de la saison en cours, l’adolescent a pleuré: « Vous ne savez pas combien de nuits je me suis endormi. »

Bien que juin a récemment célébré un an de sobriété, A dit Pumpkin Alana restera sous sa garde.

Elle a déclaré: « Je ne sais pas vraiment si Alana voudrait revenir à cette situation uniquement parce que maman a menti pendant si longtemps sur ce qui se passait et comment les choses se passaient là-bas. Je ne suis jamais inquiète. [her dad] Sugar Bear ou Mama vient après moi pour la garde.

«J’ai l’impression que nous offrons à Alana une maison très stable et un environnement très stable. Elle mène une assez belle vie. Elle n’avait pas beaucoup de choses qu’elle avait avec maman. Je n’ai vraiment aucune inquiétude.

Pumpkin a déjà dit au Sun Mama June’s la relation avec ses filles reste «très difficile».

Elle a déclaré: «Même si elle est allée en cure de désintoxication et tout, elle n’est toujours pas digne de confiance à ce jour.»

June a terminé sa cure de désintoxication et a récemment célébré un an d’abstinence.

Mais Pumpkin, qui partage sa fille Ella, 3 ans, avec Josh, a déjà dit au Sun qu’elle espère que sa mère jette son petit ami Geno Doak.

Elle a dit: «C’est juste aggravant parce qu’avec ma maman, elle a abandonné la dépendance à la drogue, mais je pense qu’elle a une dépendance à Geno.

«Nous en tant que famille entière préférerions qu’elle soit sobre et non avec Geno. Quand il s’agit de rester sobre, je pense que Geno est mauvais pour elle parce qu’il est toujours manipulateur d’une certaine manière. Je ne pense pas que ce soit bon pour elle qui sort tout droit d’une dépendance.

Mais Pumpkin a déclaré que la famille devait «accepter» que Geno «était là».

Elle a ajouté: «C’est ce qu’elle va choisir. Je n’ai pas peur de réparer les choses avec lui. Je veux certainement les réparer avec ma mère. «

Malgré la décision de Mama June de rester avec Geno, Pumpkin a déclaré qu’elle était «définitivement fière» de sa mère pour être restée sobre.

Elle a dit: «Elle a en fait reçu de l’aide cette fois. Je veux vraiment la voir se transformer en une personne différente du point de vue de la mère. Je veux qu’elle soit plus attentionnée, qu’elle soit plus présente et qu’elle profite des moments sentimentaux.

«Elle est définitivement sobre aujourd’hui, mais elle va devoir continuer à le prouver à tout le monde. J’espère vraiment qu’ils resteront sobres, mais j’ai des doutes sur les deux parce qu’ils sont toujours dans cette année de sobriété.

June est restée en Floride avec Geno, tandis que ses enfants vivent en Géorgie.

Pumpkin a déclaré à propos de la décision de sa mère de rester en Floride: «Je soutiens leur décision de vouloir être un peu plus loin, surtout avec le simple fait de ne pas être en cure de désintoxication et des choses comme ça. Mais je ne veux pas que ce soit comme une situation permanente parce que c’est à six heures de nous.

«Si nous ravivons notre relation, faisons amende honorable et travaillons sur tout, j’ai juste l’impression que c’est plus proche que ce sera beaucoup plus facile à faire.»

Mama June avait précédemment dit au Sun qu’elle avait été travaille dur pour «faire amende honorable» avec ses filles.

Mama June a déclaré au Sun: «Nous essayons toujours de faire amende honorable et de nous assurer que nous sommes droits.

«Si je ne peux pas être hétéro, je ne peux pas être droit pour quelqu’un d’autre. Nous n’avons traversé que six épisodes. Nous écrivons toujours notre véritable histoire de réalité.

Mama June et Geno étaient arrêté pour possession d’une substance contrôlée – crack cocaïne – et possession d’accessoires de drogue – pipe à crack – en mars 2019. l’affaire reste en cours.

Le soleil a été le premier à rapportent exclusivement que Mama June et Geno sont entrés en cure de désintoxication.

Ils s’est inscrit dans un centre de désintoxication en Floride lors de la finale de la saison of Mama June: From Not to Hot: Family Crisis.

Geno a admis les deux a dépensé 150000 $ en six mois en crack.

La fille de Mama June, Pumpkin, REFUSE de laisser savoir à sa mère en difficulté où elle vit alors qu’elle refait surface des mois après sa cure de désintoxication

Mama June a déclaré après avoir terminé sa cure de désintoxication: «Le vieux June est de retour! Je me sens bien. Revenir à mon ancien moi. Je suis définitivement un toxicomane. Personne ne peut dire à quoi ressemblent six mois. Vous ne pouvez le prendre qu’un jour à la fois.

«Le monde ferait mieux de faire attention. Je suis de retour chiennes. Nous y voilà. »

Mama June: From Not to Hot: Road to Redemption est diffusé les vendredis à 9 / 8c sur WE tv.