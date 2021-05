Honey Boo Boo, la fille de MAMA June, a été qualifiée d ‘«immature» alors que l’adolescente s’était enfuie du médecin.

Le jeune homme de 15 ans a été contraint de se faire tester pour le diabète lors de l’épisode de vendredi de Mama June: Road to Redemption.

Suite à de multiples conversations au cours desquelles la famille a dit à Honey Boo Boo- dont le vrai nom est Alana Thompson– qu’elle devrait se faire tester, sa sœur aînée Pumpkin, 21 ans, et son mari Josh, 24 ans, ont pris les choses en main en poussant l’adolescente à consulter un médecin.

Josh et Alana sont allés faire un tour en voiture, tandis que l’adolescente a été choquée d’apprendre que son beau-frère l’avait conduite chez un médecin.

Alors que le couple commençait à entrer dans le bureau, Alana a tenté de s’échapper en s’enfuyant.

Cependant, Josh était prêt à attraper Alana et à la rattraper avant qu’elle ne puisse s’échapper.

Alors que la scène était diffusée, un certain nombre de téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour qualifier Alana d ‘«immature» pour s’être enfuie.

Josh a poursuivi Alana alors qu'elle s'enfuyait

L'adolescent est finalement allé au rendez-vous

Une personne a écrit: «Alana est légèrement immature pour ce truc de fuite, comme le diabète est grave.»

Un autre a ajouté: « Alana est trop vieille pour agir comme ça. »

Un troisième a sonné: « Alana a trop de bouche pour courir à la vue d’un cabinet médical. »

D’autres ont trouvé de l’humour dans la tentative d’évasion d’Alana, car une personne a simplement partagé un gif de Forrest Gump courant en écrivant: «Alana».

Les fans se sont tournés vers Twitter pour dire qu'Alana agissait « immature »

Beaucoup ont convenu qu'elle était « trop vieille pour agir ainsi »

D'autres ont dit qu'elle avait « trop de bouche pour courir »

Plus tôt dans l’épisode, l’adolescent a expliqué elle hésitait à obtenir les résultats des tests car sa famille craignait qu’elle souffre déjà de diabète.

Elle a appelé juin, 41 ans, pour se plaindre du fait que les autres membres de sa famille «s’inquiètent de mon diabète».

Alana a récemment été informée que son père Sugar Bear était diabétique, tout en exprimant son inquiétude quant au fait qu’elle pourrait également être atteinte de la maladie.

June a répondu: «Vous devez vous en inquiéter parce que votre père l’a, Nana l’a. Tout le côté de la famille du côté de Nana l’a.

Alana a répondu avec colère: « Je comprends cela, mais je ne l’ai pas. »

La star de Mama June: From Not to Hot a fait valoir qu’Alana ne savait pas si elle souffrait de diabète puisqu’elle n’avait pas consulté de médecin pour être testée.

L’adolescent a déclaré dans un confessionnal: «Je sais que je devrais probablement manger un peu mieux. Je n’ai pas besoin d’aller voir un médecin et de monter sur une échelle pour qu’il me dise ça. Je le sais déjà.





Après que June ait expliqué à Alana qu’elle ignorait ses problèmes de santé avec ses yeux et qu’elle est maintenant partiellement aveugle, la mère a déclaré dans un confessionnal: «J’ai passé la majeure partie de ma vie de toute façon je veux, fais ce que je veux.

Elle a ensuite énuméré un certain nombre de ses problèmes de santé avant de continuer: «C’est un problème de santé après l’autre et je ne veux pas qu’Alana à 40 ans se rende compte: ‘Hé, j’ai tous ces problèmes.’ ‘

June a alors dit à sa plus jeune fille: «Cela ne fait pas de mal qu’un médecin prélève votre sang et fasse des tests. C’est vraiment simple. »