‘Honest Renovations’ Lizzy Mathis s’attaque aux tiges de réparation familiales

Nous avons été fans de La société Cool Mom. la fondatrice Lizzy Mathis depuis un certain temps maintenant et sont ravis de pouvoir la regarder et sa meilleure amie Jessica Alba sur leur nouvelle émission Roku Channel Rénovations honnêtes.

En tant que mères actives et entrepreneuses, Alba et Mathis ne connaissent que trop bien les défis et les pressions qui accompagnent le fait d’être parent. Suivez les deux femmes alors qu’elles rénovent les maisons de familles méritantes tout en ayant des conversations franches sur les épreuves et les triomphes de la parentalité. Ces métamorphoses de maison qui changent la vie contribuent à rendre cette vie de transition de nouveau parent un peu plus douce !

Découvrez la bande-annonce de Rénovations honnêtes ci-dessous:

Nous avons discuté avec Mathis, originaire de Detroit, de la façon dont le nouveau spectacle reflète sa marque terre-à-terre et familiale.

« Celui-ci ne ressemble à rien d’autre que j’ai fait auparavant et c’est le fait que je peux le faire avec mon meilleur ami pour me concentrer sur les familles qui me passionnent tant », a déclaré Mathis à BOSSIP. « C’est tout simplement magnifique. Nous entrons, il y a des rires, c’est drôle, c’est réel, mais pourtant les transformations ne sont pas seulement superficielles. J’en suis vraiment fier. C’est un spectacle dont je pourrais être fier. Les familles à qui nous parlons et dont nous tombons amoureux et dont le public tombera amoureux, puis aussi les dessins eux-mêmes sont la raison pour laquelle vous regardez l’émission et je pense que vous aurez vraiment quelques trucs et astuces et apprendre des choses en cours de route et être vraiment satisfait.

Les téléspectateurs auront la chance de voir Mathis et Alba se mettre la main aux côtés de leur entrepreneur Tinku – prenant parfois même le pistolet à clous entre leurs mains.

« C’est drôle, tu me donnes un pistolet à colle chaude et je vais bien toute la journée, je vais faire de l’art et de l’artisanat jusqu’au bout, mais c’était différent », a déclaré Mathis à BOSSIP. «Celui-ci, nous abattions des murs et utilisions des outils électriques. C’était sauvage mais j’avais l’impression que c’était quelque chose que je voulais explorer de cette façon parce que nous voulions vraiment être actifs.

En plus de devenir physique, l’émission fait également un travail incroyable en connectant les téléspectateurs aux familles qui reçoivent des rénovations.

« Il y a eu un épisode avec une mère célibataire qui m’a vraiment touchée », a confié Mathis. «J’ai été élevée par une mère célibataire, donc je sais exactement ce qu’était cette vie d’enfant en regardant ma mère et nous nous sommes donc vraiment connectés avec elle. J’ai adoré son énergie et son esprit et son dynamisme et son agitation de toute façon, je ne vais pas le donner, mais l’un des moments l’a amenée à nous aider à abattre ce mur et ce fut un moment tellement stimulant pour elle. C’était tellement stimulant pour nous de ne serait-ce que témoigner. C’était tout simplement magnifique.

Mathis nous a également dit que, contrairement à certaines autres émissions de transformation de la maison, les familles sur Rénovations honnêtes gardez les meubles et autres objets montrés à la télévision – les objets ne sont pas seulement destinés à la mise en scène !

« Le budget de chaque épisode dépendait des besoins de la famille », nous a expliqué Mathis. « C’était aussi l’une des choses pendant le processus de casting. Nous sommes entrés et nous nous sommes dit: « D’accord, cette famille a vraiment besoin de sa chambre, comme si elle avait besoin d’une suite principale dans laquelle ce couple peut simplement aller se retirer. » Tout le monde a besoin de son espace. Cette famille avait besoin du primaire pour se retirer et cette suite principale menait à une immense cour arrière, c’est donc l’espace que nous avons choisi de faire. Cela dépendait simplement de la famille, de ce dont elle avait besoin, de la transition qu’elle traversait. Tous les budgets n’étaient pas exactement les mêmes, mais tout le monde n’avait pas besoin des mêmes choses.

« Aussi dans notre émission dont je suis très fier aussi, beaucoup d’émissions de rénovation domiciliaire prennent beaucoup de meubles par la suite – ils enlèvent tout ce qu’ils montrent à la télévision et ensuite ils aiment l’emporter », a ajouté Mathis. «Une chose qui passionnait Jessica et moi en tant que producteurs exécutifs de cette émission était simplement de nous assurer que ce que vous avez vu, les familles pourraient vivre après cela; que ce n’allait pas être un espace vide vide quand nous sommes partis et qu’ils devaient le repenser et trouver comment le réimaginer. Nous voulions nous assurer que ce que nous voyions et imaginions était pour eux. J’étais donc très fier de cela et je m’assurais simplement que ces familles étaient prises en charge et c’était vraiment gratifiant.

Vous pouvez diffuser des rénovations honnêtes GRATUITEMENT sur La chaîne Roku maintenant!