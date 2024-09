Honduras : MSF répond à l’urgence de la dengue dans le département de Cortés – Honduras

Les équipes MSF travaillent pour prévenir la propagation et la progression des cas de dengue au Honduras, où la maladie a été déclarée urgence sanitaire nationale.

En raison de l’urgence sanitaire nationale provoquée par une augmentation des cas de dengue en HondurasMédecins Sans Frontières (MSF) soutient le ministère hondurien de la Santé en fournissant des ressources humaines, des médicaments et des fournitures médicales pour alléger la charge qui pèse sur les hôpitaux de quatre municipalités du nord du pays.

En juin, le ministère hondurien de la Santé a déclaré l’état d’urgence sanitaire national. À ce jour, les autorités ont signalé plus de 110 000 cas positifs de dengue et plus de 115 décès suspects dus à la maladie, principalement des cas pédiatriques. Face à cette situation, certains hôpitaux du département de Cortés sont débordés par l’arrivée quotidienne de nouveaux cas.

Pour désengorger les hôpitaux, MSF déploie du personnel médical, des infirmières et des aides-soignantes dans différents centres de stabilisation des municipalités de Puerto Cortés, Santa Cruz de Yojoa et Villanueva. L’objectif est d’empêcher que les cas légers de dengue ne se transforment en cas graves nécessitant une hospitalisation.

L’organisation médicale humanitaire a également fait don de matériels tels que des civières, des pompes à perfusion, des pupitres et des échographes, entre autres, pour renforcer les soins aux personnes admises.

« Nous souhaitons renforcer les centres de stabilisation et leurs horaires d’ouverture, afin que les cas les plus légers de dengue puissent être pris en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », explique Maritza Regardiz, responsable des activités médicales de MSF à San Pedro Sula. « Dans ces centres, des médicaments par voie orale et intraveineuse sont administrés pour prévenir la progression vers une dengue sévère. »

À San Pedro Sula, l’équipe MSF intervient également à l’hôpital Mario Catarino Rivas, notamment en engageant un pédiatre et en faisant don de brancards, de pompes à perfusion, de pupitres et d’ordinateurs. « Cela a pour but de créer le plus grand nombre possible de lits spécifiquement destinés aux patients pédiatriques », explique Regardiz. « Nous pourrons ainsi réduire la charge hospitalière liée à la dengue et permettre aux patients atteints d’autres maladies de ne pas subir les conséquences d’une épidémie, comme être oubliés ou voir leurs soins diminués. »

En outre, MSF continue de collaborer avec la Région sanitaire métropolitaine de Cortés et la Région sanitaire de San Pedro Sula en fournissant des véhicules pour soutenir les activités de prévention. Depuis février, MSF travaille sur la pulvérisation (thermobrumisation) et accompagne le personnel de santé pour éliminer moustique sites de reproduction dans les communautés les plus reculées et les plus difficiles d’accès.

Dans les semaines à venir, MSF continuera à soutenir ces activités, ainsi qu’une surveillance épidémiologique pour aider à adapter la réponse aux besoins des autorités et de la population de la région.