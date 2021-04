Honda se prépare à quitter la Formule 1 à la fin de la saison 2021 et compte tenu de cela, ils veulent que le gouvernement japonais aide à organiser une course d’adieu sur la légendaire piste de Suzuka. Honda a maintenant développé un moteur qui est en concurrence avec Mercedes et sur la piste de Suzuka, qu’ils possèdent, ils veulent dire adieu au sport en tant qu’équipe de course. Au milieu de l’incertitude concernant les courses en raison de la pandémie de coronavirus, Honda cherche à Suzuka pour obtenir une course à laquelle ils peuvent faire leurs adieux. Un certain nombre de courses ont des points d’interrogation et la F1 a des pistes turques et allemandes du Nürburgring et de Hockenheim en attente à partir de maintenant.

Michael Schmidt, d’Auto Motor Und Sport, a déclaré que Honda mettait apparemment beaucoup de pression sur le gouvernement japonais. « Un collègue japonais m’a dit que Honda met beaucoup de pression sur le gouvernement japonais, ils veulent vraiment garder leur course d’adieu au Japon », a-t-il déclaré.

Dans le scénario actuel, le Japon est très strict à l’égard des voyageurs d’autres pays à tel point que les Jeux olympiques de Tokyo, qui se dérouleront cette année, n’auront pas de spectateurs étrangers. La piste de Suzuka n’a pas accueilli de course depuis 2019 en raison des restrictions de voyage autour de la pandémie.

Suzuka est l’une des pistes les plus anciennes du monde et est légendaire pour être une piste délicate. La piste était très appréciée par des pilotes comme Michael Schumacher et Aryton Senna. Il a été conçu à l’origine en 1962 pour être une piste d’essai Honda, un peu comme Fiorano, qui est la piste d’origine de Ferrari.

