Honda Racing Corporation annonce une nouvelle activité dans le développement de pièces de performance authentiques pour la route, la piste et le tout-terrain au salon SEMA 2024 à Las Vegas

HRC annonce une nouvelle activité pour développer des pièces de performance authentiques pour les consommateurs de détail Honda et Acura

Nouvelles pièces de performance HRC développées par des ingénieurs HRC vainqueurs du championnat

Neuf véhicules HRC seront exposés au salon SEMA, du 5 au 8 novembre, dont la voiture de Formule 1 Oracle Red Bull Racing RB20.

Les pièces prototypes devraient être prêtes à être testées dès l’année prochaine.

Honda Racing Corporation USA (HRC US), la branche de course nord-américaine de Honda et Acura, a annoncé aujourd’hui la création d’une nouvelle entreprise pour produire des pièces de performance authentiques destinées aux clients pour des applications sur route, sur piste et hors route. Anciennement connu sous le nom de Honda Performance Development (HPD), HRC US remporte des courses et des championnats sur et hors route depuis trois décennies et utilisera ce vaste savoir-faire pour introduire une nouvelle gamme de pièces de performance pour les clients détaillants.

Sur la base du fort intérêt suscité par le Acura Integra Type S HRC Prototypeprésentée à la Monterey Car Week en août 2024, HRC a décidé d’aller de l’avant avec la création de nouvelles gammes de pièces de performance authentiques spécifiquement destinées aux consommateurs de détail en Amérique du Nord. Ces nouvelles pièces tireront parti des connaissances techniques et de l’expertise des ingénieurs de course HRC, vainqueurs du championnat, les premiers prototypes devant être prêts dès l’année prochaine. En tant que marque de course extrêmement réussie depuis des années, HRC US est dans une position unique pour proposer aux clients des pièces permettant d’améliorer les performances de leurs propres véhicules Honda et Acura.

« HRC US remporte des courses et des championnats sur route et hors route depuis trois décennies, et nous sommes ravis d’appliquer cette expérience à de nouvelles gammes de pièces de performance pour les passionnés de Honda et Acura désireux d’augmenter leur expérience de conduite performante », a déclaré Jon Ikeda, vice-président senior, HRC US. « Pour être une pièce d’origine HRC, elle doit répondre à nos normes rigoureuses, tout en améliorant fonctionnellement les performances du véhicule et l’expérience de conduite. »

Illustrant l’étendue de son expertise, HRC présentera neuf véhicules de course et de projets spéciaux au salon automobile SEMA du 5 au 8 novembre 2024. Reflétant son nouveau rôle dans le soutien des activités mondiales de course de Formule 1 Honda, l’un des véhicules exposés est un Voiture de Formule 1 Oracle Red Bull Racing RB20. Le stand HRC se trouvera dans le coin sud-est du Central Hall, stand n° 24789 au Las Vegas Convention Center.

« Chez Honda, la compétition alimente notre esprit de défi, enflamme nos meilleures réflexions et alimente bon nombre des idées imaginatives que nous donnons vie », a déclaré David Salters, président de HRC US. « Nous ne pourrions être plus enthousiastes et mis au défi d’appliquer les connaissances techniques de nos ingénieurs de course HRC aux véhicules dont nos clients peuvent profiter. Nous pensons que l’ajout d’une gamme de pièces de performance de HRC établira des liens plus solides avec les passionnés d’Acura et de Honda tout en améliorant de manière crédible leur expérience de conduite et de propriété.

VÉHICULES D’AFFICHAGE HRC AU SEMA

Voiture de Formule 1 Oracle Red Bull Racing RB20 – Suite à la domination de la RB19, qui a remporté un record de 21 courses sur 22 en 2023, la RB20 propulsée par le groupe motopropulseur Honda RBPTH002 est actuellement en tête du championnat des pilotes 2024 avec le pilote Max Verstappen. Verstappen tente de remporter son quatrième championnat des pilotes consécutifs et le troisième championnat du monde des constructeurs consécutif de l’équipe Red Bull Racing Honda RBPT.

Acura ARX-06 – L’Acura ARX-06 électrifiée est la dernière d’une gamme à succès de prototypes d’endurance alignés par la marque depuis 1991. Acura a remporté trois des cinq derniers championnats de prototypes IMSA et trois des quatre derniers Rolex 24 aux courses d’endurance de Daytona. L’ARX-06 participe à la catégorie GTP à propulsion hybride du Championnat IMSA WeatherTech SportsCar GTP 2024 et a récemment remporté la victoire aux emblématiques 12 Heures de Sebring.

Honda IndyCar – Propulsées par le groupe motopropulseur hybride Honda Indy biturbo V6 de 2,2 litres, les IndyCars propulsées par Honda sont capables d’atteindre des vitesses supérieures à 240 mph. Cette année, Honda a permis à Alex Palou de remporter son deuxième championnat des pilotes consécutif et son troisième titre au cours des quatre dernières années. Depuis leur entrée en compétition IndyCar, les pilotes Honda ont remporté des championnats au cours de 20 des 31 dernières saisons et plus de courses aux 500 miles d’Indianapolis que n’importe quel grand constructeur automobile.

Honda Ridgeline Baja Race Truck – Le Honda Ridgeline Baja Race Truck compte quatre victoires de catégorie dans la Baja 1000 et cinq victoires de catégorie dans la Baja 500. Concourant désormais dans la première catégorie Trophy Truck, il est le seul véhicule à moteur V6 dans la catégorie supérieure. . La Baja Ridgeline est propulsée par un V6 turbocompressé de 3,5 L construit par HRC et basé sur la production.

Honda CR-V hybride de course – Connu comme « un loup d’IndyCar en tenue CR-V », le CR-V Hybrid Racer est un laboratoire électrifié roulant utilisé pour étudier où les hommes et les femmes talentueux du HRC peuvent aller avec la technologie hybride et les carburants 100 % renouvelables. L’Hybrid Racer abrite un groupe motopropulseur Honda V6 IndyCar hybride biturbo de 2,2 litres sous la carrosserie d’un Honda CR-V. Doté désormais d’un nouveau design, le CR-V Hybrid Racer a été piloté sur piste par des pilotes d’IndyCar et de Formule 1.

Acura Integra Type S HRC Prototype – Le prototype Acura Integra Type S HRC s’appuie sur les capacités dynamiques de l’Integra la plus puissante et la plus performante jamais conçue pour offrir des performances ultimes sur route et sur piste dont les clients passionnés d’Acura peuvent profiter sur leur propre Integra. Présentant des composants avancés d’aérodynamique, de réduction de poids et de suspension, le prototype HRC montre comment les futures pièces HRC pourraient améliorer considérablement les performances.

Voiture de course Acura Integra Type S DE5 – L’Acura Integra Type S DE5 développée par HRC est conçue, développée et assemblée dans les installations nord-américaines de pointe de Honda et vendue directement aux coureurs. La version compétition de l’Integra Type S participe à la classe supérieure des courses SRO TC America où elle a remporté six courses lors de sa première saison. Le DE5 présente un aérodynamisme avancé, une transmission séquentielle à palettes au volant à 6 vitesses et une version modifiée du moteur turbocompressé de 2,0 litres d’usine co-développé par HRC au Japon et aux États-Unis avec plus de 360 ​​​​ch parmi de nombreuses autres améliorations. Le DE5 a également participé à la Pikes Peak International Hill Climb 2024, où Katherine Legge l’a conduit à une cinquième place dans sa catégorie.

HRC Honda Civic Type R Pace Car – La dernière d’une série de Honda Pace Cars utilisée pour la compétition IndyCar depuis 2006, la 11e génération de Civic Type R a mené le peloton des IndyCars vers le vert depuis 2023. En plus des Type R standard des performances impressionnantes, la voiture de course ajoute un ensemble de freins HRC, un harnais de course à quatre points, des graphiques Honda et un système d’éclairage exclusif de voiture de course.

Prototype Honda Pilot HRC – HRC prévoit de produire des pièces de performance sur route et hors route, le Pilot démontrant les équipements tout-terrain possibles. Le prototype pilote HRC est équipé de produits expérimentaux conçus par HRC qui sont destinés à augmenter les capacités du pilote tout en fournissant des éléments de réflexion hors route.

À propos de Honda Racing Corporation États-Unis

Honda Racing Corporation USA (HRC US) possède un riche héritage en matière de création, de fabrication et de soutien aux clients de Honda Racing et Acura Motorsports depuis sa création en 1993 sous le nom de Honda Performance Development (HPD). En janvier 2024, HPD est devenu HRC US, s’associant à HRC Japan pour renforcer les capacités globales de l’entreprise en matière de sport automobile. Des courses de pointe dans les voitures de sport INDYCAR et IMSA aux programmes de courses commerciales, HRC US dirige tous les programmes de courses de haute performance Honda et Acura en Amérique du Nord et sera impliqué dans le développement des groupes motopropulseurs de Formule 1 et dans le soutien aux courses liés à la prochaine phase de démarrage de Honda. en 2026.

HRC US se spécialise dans la conception et le développement de groupes motopropulseurs, de châssis, d’électronique et de pièces de performance, ainsi que dans le support technique et de course. La société propose également des pièces et un support de course aux coureurs amateurs et professionnels de sports automobiles Honda et Acura ; et élargit continuellement sa palette de programmes de course qui rendent les produits de course Honda accessibles à tous les styles de course, du karting et quarter midgets aux plus hauts niveaux de course professionnelle. hondaracing-us.honda.com

