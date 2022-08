Honda et LG Energy Solution vont construire une usine de batteries de 4,4 milliards de dollars aux États-Unis

Un employé inspecte la porte d’un véhicule Honda Accord 2018 pendant la production à l’usine automobile Honda of America Manufacturing Inc. Marysville à Marysville, Ohio, le jeudi 21 décembre 2017.

Honda Motor et LG Energy Solution ont annoncé lundi leur intention d’investir 4,4 milliards de dollars pour construire une nouvelle usine de production de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis.

Cette annonce marque les derniers projets des constructeurs automobiles d’investir dans la production américaine de cellules de batterie pour véhicules électriques, alors que l’industrie s’efforce de respecter des réglementations plus strictes et d’accélérer la production de ces voitures et camions à zéro émission. D’autres ont inclus General Motors, Ford Motor, Rivian Automotive et Hyundai Motor.

Honda et LG Energy ont déclaré que leur usine devrait commencer la production de masse de cellules de batterie lithium-ion avancées d’ici la fin de 2025.. L’usine sera construite et exploitée par une joint-venture entre les sociétés, qui devrait être créée cette année.

Bon nombre des investissements dans les usines de batteries par les constructeurs automobiles suivent les directives d’approvisionnement plus strictes qui font partie de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (anciennement l’Accord de libre-échange nord-américain) et, plus récemment, de la Loi sur la réduction de l’inflation. Les deux ont augmenté les exigences sur les pièces et les matériaux d’origine nationale pour les véhicules afin d’éviter les droits de douane ou d’être éligibles à des incitations financières.

Honda et LG Energy Solution n’ont pas annoncé d’emplacement pour l’usine de plusieurs milliards de dollars, mais les constructeurs automobiles ont largement annoncé la production de batteries à proximité de leurs usines d’assemblage. Honda possède actuellement de grandes opérations de fabrication dans l’Ohio, l’Alabama et l’Indiana.

La nouvelle usine aura pour objectif d’avoir une capacité de production annuelle d’environ 40 gigawattheures, ce qui est conforme aux usines annoncées par d’autres constructeurs automobiles. Plus tôt cette année, Honda a annoncé son intention de lancer 30 véhicules électriques dans le monde et de produire environ 2 millions de véhicules électriques par an d’ici 2030.

Youngsoo Kwon, PDG de LG Energy Solution, a qualifié la nouvelle usine de “nouvelle étape importante” pour la société basée en Corée du Sud, qui a également des coentreprises avec GM, Hyundai et le fabricant de Jeep Stellantis.

“Conformément à notre engagement de longue date à fabriquer des produits proches du client, Honda s’engage à l’approvisionnement local en batteries de VE, qui est un élément essentiel des VE”, a déclaré le PDG de Honda, Toshihiro Mibe, dans un communiqué.

LG Energy Solution est une spin-off de LG Chem.