Yasuaki Asaki, responsable du développement des groupes motopropulseurs chez Honda, est convaincu que le nouveau moteur de la société peut rivaliser avec Mercedes en Formule 1. Il a dit qu’ils devaient concevoir une toute nouvelle unité motrice pour rivaliser avec Mercedes. Il a ajouté que la décision de l’entreprise de quitter la F1 à la fin de la saison 2021 a accéléré leur travail de développement et qu’ils ont tout mis dans le moteur 2021.

«J’ai donné l’instruction (il y a six mois) pour nous de commencer à travailler sur la nouvelle structure PU. Je pense que la plus grande préoccupation du côté de Red Bull était de savoir si nous serions en mesure de le faire à temps, mais nous avons expliqué qu’avec l’ancien PU, nous ne serions pas en mesure de battre Mercedes et que nous aurions besoin du nouveau PU dans l’ordre. pour faire ça. Pour gagner, nous devions mettre en œuvre la nouvelle PU, et nous avons donc commencé à travailler dessus », a expliqué Asaki.

«Certains de nos ingénieurs sont venus me voir directement et m’ont dit que nous ne serions pas en mesure de faire le développement nécessaire dans le temps dont nous disposions. Cependant, une fois que tout le monde a été informé de la nouvelle du président Hachigo selon laquelle nous quitterions la Formule 1, je pense qu’ils ont compris la raison pour laquelle je suis venu vers eux et nous a demandé de préparer cette nouvelle PU à ce moment-là », a-t-il déclaré.

«Ce que j’ai fait, c’est dire à tout le monde qu’étant donné qu’il s’agit de notre dernière année, ce serait bien pour nous de pouvoir démontrer ce que nous avons accompli en tant qu’ingénieurs Honda. Et avec cela, l’expression de tout le monde a vraiment changé instantanément, et tout le monde s’est en quelque sorte mis au travail pour faire ce qu’il fallait faire », a-t-il ajouté.

Asaki a déclaré que le fait que son entreprise ait changé la structure de l’UP en seulement six mois est une «réalisation technologique presque miraculeuse».

«Changer la structure du PU avec seulement six mois avant le test et le premier tour est une chose incroyablement difficile à faire. Mais grâce au travail acharné que tout le monde a mis ensemble, nous avons pu terminer le travail de développement, nous avons bien fonctionné lors des tests et nous avons pu nous préparer pour le premier tour. Donc, si tout se passe bien, nous pensons que cela pourra contribuer aux capacités de Red Bull », explique Asaki.

Asaki a révélé que Honda se rapprochait de Mercedes en 2019, mais ils ont ensuite accéléré leur développement.

«Il ne nous reste plus qu’un an, nous devons donc pouvoir en tirer des améliorations tout de suite. Notre objectif est de battre Mercedes », a-t-il déclaré. «L’année dernière, alors que nous pensions nous rapprocher d’eux, ils ont montré de nouvelles améliorations. Donc, en regardant en arrière sur ce que nous avons appris jusqu’à présent, nous nous sommes fixé des objectifs encore plus élevés et si leurs améliorations sont conformes à ce que nous avons supposé qu’elles étaient, alors je pense que nous avons la capacité de rivaliser avec eux », at-il ajoutée.