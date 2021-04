Près d’un demi-siècle après ses débuts aux États-Unis, la Honda Civic est la deuxième voiture de tourisme la plus populaire du pays.

Mais malgré son succès au fil des décennies – plus de 12 millions l’ont vendu – la robuste berline compacte est plongée dans une crise: les Américains perdent tout intérêt pour les voitures particulières.

Honda espère inverser la tendance avec l’introduction d’une Civic entièrement repensée pour la première fois en six ans, marquant la 11e génération d’un véhicule connu pour sa fiabilité et son attrait familial. La voiture est légèrement plus grande que son prédécesseur mais a une meilleure économie de carburant.

Traçant seulement la Toyota Camry pour le titre de voiture de tourisme la plus vendue aux États-Unis en 2020, la Civic reste une pièce maîtresse de la gamme américaine de Honda malgré la baisse des ventes de voitures de tourisme ces dernières années alors que les Américains affluent vers les VUS et les camionnettes.

« Le plus gros problème contre la nouvelle Honda Civic est qu’il s’agit d’une voiture. Les voitures continuent de perdre la faveur des consommateurs », a déclaré l’analyste exécutive d’Autotrader Michelle Krebs dans un courriel. « Cela dit, il reste une place sur le marché des voitures, en particulier pour les jeunes acheteurs de voitures neuves, peut-être pour la première fois, qui ont un budget limité. Honda – avec Toyota – domine à cet égard. »

Les ventes de la Civic sont tombées à 261225 en 2020, une baisse de près de 18% par rapport à 317909 en 2015, la dernière année où le véhicule a été redessiné. Pendant ce même temps, plusieurs des concurrents directs de la Civic ont été abandonnés, y compris la Ford Focus et la Chevrolet Cruze, en raison de faibles ventes.

Malgré la tendance à la baisse, la Civic était le huitième véhicule le plus vendu aux États-Unis l’année dernière, selon Cox Automotive, qui possède Kelley Blue Book et Autotrader. Il suivait, dans l’ordre, les Ford F-series, Chevrolet Silverado, Ram pick-up, Toyota RAV4, Honda CR-V, Toyota Camry et Chevrolet Equinox.

Avec des gains d’efficacité énergétique et un intérieur simplifié, Honda vise à raviver l’intérêt pour une plaque signalétique qui a fait ses débuts aux Américains en 1973. La nouvelle Civic sera mise en vente cet été.

«La Civic est le choix incontournable des acheteurs de voitures compactes depuis près de 50 ans et la toute nouvelle Honda Civic de 11e génération s’appuie sur ce leadership avec un style simple et sportif à l’intérieur comme à l’extérieur, les meilleures caractéristiques de sa catégorie et des performance », a déclaré Dave Gardner, vice-président exécutif des opérations nationales pour American Honda Motor, dans un communiqué.

La nouvelle Civic dispose de deux options de groupe motopropulseur 4 cylindres: le moteur atmosphérique de 2 litres de série de 158 chevaux et un moteur turbocompressé de 1,5 litre en option, tous deux associés à une transmission automatique à variation continue.

L’économie de carburant sur le modèle de base 2022 est de 31 miles par gallon en ville, 40 sur l’autoroute et 35 combinés. Cela marque une amélioration de 1, 2 et 2 mpg, respectivement, par rapport à la version précédente.

La société n’a pas révélé les prix, mais on ne s’attend pas à ce que cela change beaucoup par rapport à la version 2021, qui a commencé à 22000 $.

Les changements de conception comprennent un capot inférieur et des ailes avant; un empattement plus long de 1,4 pouce; et le mouvement du bas des montants de pare-brise vers l’arrière de près de 2 pouces pour allonger le capot.

Les caractéristiques du véhicule comprennent:

• Airbags aux places arrière pour la première fois.

• Un écran tactile standard de sept pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, ou une mise à niveau optionnelle de l’écran tactile de neuf pouces avec intégration sans fil Apple CarPlay et Android Auto. L’écran de neuf pouces est le plus grand jamais conçu pour une Honda, poursuivant la tendance des véhicules à obtenir des écrans plus grands.

• Un repose-doigt de 0,8 pouce à la base de l’écran tactile, «facilitant l’utilisation de l’écran tactile en offrant une surface stable pour reposer votre main», a déclaré Honda.

• Un système audio Bose à 12 haut-parleurs et un système de charge sans fil compatible Qi, tous deux disponibles dans la gamme de finition Civic Touring.

• Un système de sécurité qui comprend une nouvelle caméra à vision large avant.

• Lumières LED.

• Huit couleurs, dont trois nouvelles: Meteorite Grey Metallic, Sonic Grey Pearl et le tout nouveau Morning Mist Blue Metallic exclusif à Civic.

• Airbags côté conducteur et passager conçus pour réduire les traumatismes cérébraux graves en intégrant une conception en forme de beignet pour bercer la tête et réduire son mouvement en cas de collision. Il s’inspire de la technologie déployée pour la première fois dans les Acura TLX 2021 et Acura MDX 2022 du constructeur automobile.

• Un système amélioré de détection des piétons et un nouveau pare-chocs avant conçu pour réduire les blessures aux jambes «et un capot avec une structure interne en relief conçu pour améliorer les performances de protection de la tête», a déclaré Honda.

La berline Civic sera fabriquée à Alliston, Ontario, Canada, tandis que la version à hayon sera fabriquée à Greensburg, Indiana.

La berline Civic sera fabriquée à Alliston, Ontario, Canada, tandis que la version à hayon sera fabriquée à Greensburg, Indiana.