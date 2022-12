Honda construira un véhicule électrique à pile à combustible CR-V dans l’Ohio en 2024

Les piles à combustible à hydrogène représentent toujours une petite part de la part de marché des véhicules électriques, car elles reposent sur une infrastructure unique, mais Honda ne laisse pas cela ralentir ses aspirations. En 2024, le constructeur automobile a l’intention de secouer un peu le marché avec un nouveau véhicule à pile à combustible basé sur une voiture immensément populaire, avec des caractéristiques uniques qui pourraient l’aider à gagner du terrain auprès des acheteurs.

Honda a annoncé cette semaine qu’il construirait un véhicule électrique à pile à combustible à hydrogène dans son centre de fabrication de performances à Marysville, Ohio, en 2024. Bien que le véhicule n’ait pas encore de nom public, Honda a déclaré que ce nouveau FCEV serait basé sur le SUV CR-V, l’une des offres les plus populaires du constructeur automobile.

Il y a aussi une tournure intéressante ici. Alors que tous les autres véhicules à pile à combustible transforment l’hydrogène gazeux comprimé en électricité, qui est utilisée pour propulser les moteurs électriques alimentant le véhicule, le FCEV de Honda facilitera la transition vers l’hydrogène en offrant une prise de charge. Cela va, selon les mots de Honda, “[enable] au conducteur de charger la batterie embarquée pour permettre à un véhicule électrique de se déplacer en ville avec la flexibilité d’un ravitaillement rapide en hydrogène pour les longs trajets. » Donc, dans un sens, c’est comme un hybride rechargeable, mais au lieu d’essence, il utilise de l’hydrogène comprimé.

Le centre de fabrication de performance traite généralement des véhicules en petits lots comme l’Acura NSX et des véhicules à volume limité Variantes PMC de ses voitures de route standard. Étant donné que le CR-V à hydrogène nécessite des processus d’assemblage uniques, il est logique que Honda commence la production là-bas.

Les détails sur le nouveau CR-V FCEV sont légers et les choses resteront probablement ainsi pendant un certain temps. Cependant, Honda a promis que plus d’informations sur cette voiture seraient disponibles à mesure que nous nous rapprochons du début de la production en 2024.