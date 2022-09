Honda Civic Type R 2023 contre Toyota GR Corolla et VW Golf R : Comparaison des caractéristiques techniques du hayon

Les trappes chaudes compactes ne sont peut-être pas aussi épaisses sur le sol qu’elles l’étaient autrefois, mais la Honda Civic Type R n’est certainement pas le seul jeu en ville. Ainsi, suite à l’annonce mercredi de la Civic Type R aux spécifications américainesnous avons décidé d’examiner comment il se compare à ses plus proches rivaux : le Toyota GR Corolle et Volkswagen Golf R.

Ces trois berlines sont assez égales, mais avant de commencer, il y a quelque chose d’important à noter. Volkswagen propose deux options de transmission dans la Golf R, et les chiffres de sortie sont légèrement différents pour les deux. Pour garder les choses équitables dans cette comparaison, nous allons nous concentrer sur la Golf R à transmission manuelle, mais nous soulignerons également les autres spécifications. Allons-y.

Performance

Un petit moteur turbocompressé est un élément essentiel de la formule à hayon chaud. Honda et VW s’appuient sur des moteurs à quatre cylindres, mais Toyota vient au combat avec un triple boosté. Les chiffres de puissance sont assez similaires pour nos prétendants, et les trois voitures offrent une transmission manuelle à six vitesses. Cependant, alors que la Civic s’appuie sur la traction avant, la Corolla et la Golf R améliorent leurs jeux avec des systèmes de traction intégrale standard.

C’est là que l’autre grand écart de la Golf R se fait connaître. En plus de la boîte manuelle à six vitesses, VW propose une boîte automatique à double embrayage à sept vitesses, et le DCT est en fait livré avec un réglage de moteur légèrement plus puissant. Les chiffres ci-dessous concernent la VW manuelle, mais si vous spécifiez le DCT, la Golf R produit 295 livres-pied de couple au lieu de 280.

Caractéristiques Civic Type R GR Corolle Golf R Moteur 2.0L turbo I4 I3 turbo de 1,6 L 2.0L turbo I4 Du pouvoir 315 ch 300 ch 315 ch Couple 310 lb-pi 273 lb-pi 280 lb-pi Transmission manuelle à 6 vitesses manuelle à 6 vitesses manuelle à 6 vitesses Transmission Traction avant Traction intégrale Traction intégrale

Toyota



Dimensions

Ces trois berlines compactes pourraient avoir des silhouettes similaires, mais il existe en fait pas mal de différences. La Civic est la plus grande du groupe, avec un empattement d’environ 4 pouces plus long que celui de la Golf. La VW droite est la plus haute du trio, mais la Civic offre toujours plus d’espace pour les passagers. Honda n’a pas encore publié le poids final de la Civic Type R, mais Toyota a un avantage d’environ 150 livres sur la Golf R, bien que les deux voitures aient des systèmes de traction intégrale.

Caractéristiques Civic Type R GR Corolle Golf R Empattement 107,7 pouces 103,9 pouces 103,5 pouces Longueur 180,9 pouces 173,5 pouces 168,9 pouces Largeur 74,4 pouces 72,9 pouces 70,4 po Hauteur 55,4 pouces 57,2 pouces 57,7 pouces Lester À déterminer 3 249 livres 3 404 livres Volume de passagers 99,0 pi3 À déterminer 91,9 pi3

Volkswagen



Technologie d’infodivertissement et de sécurité

Dans l’ensemble, ces voitures sont assez égales en ce qui concerne la technologie. Tous trois disposent de groupes de jauges numériques (Honda : 10,2 pouces, Toyota : 12,3 pouces, Volkswagen : 10,3 pouces) et sont équipés de série d’écrans tactiles centraux pour contrôler le système multimédia (Honda : 9 pouces, Toyota : 8 pouces, Volkswagen : 10 pouces).

Les fonctions d’assistance à la conduite sont également nombreuses pour les trois, chacun bénéficiant de la suite de technologies la plus récente et la plus performante de son constructeur automobile respectif. Cela signifie que peu importe la trappe chaude que vous choisissez, vous obtiendrez des choses comme l’avertissement de collision avant, la surveillance des angles morts, l’assistance au maintien de la voie et la norme de régulateur de vitesse adaptatif. Bien sûr, la seule voiture à offrir un véritable régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse est la Golf R, mais c’est uniquement parce qu’elle peut être équipée d’une transmission automatique.

La Toyota GR Corolla 2023 fait ses débuts aux côtés de l’édition Circuit à tirage limité Voir toutes les photos



Prix ​​et disponibilité

La Volkswagen Golf R 2023 commence à 45 385 $ dont 1 095 $ pour la destination, et si vous voulez la boîte automatique à double embrayage, ajoutez 800 $ de plus. La Golf R est disponible chez les concessionnaires VW dès maintenant.

Nous n’avons pas encore d’informations sur les prix de la Honda Civic Type R ou de la Toyota GR Corolla, car les deux ne devraient pas arriver chez les concessionnaires avant l’automne. Cela dit, nous serions choqués si l’un ou l’autre s’avérait plus cher que le Golf, avec des prix pour les deux commençant probablement à ou juste en dessous de 40 000 $.