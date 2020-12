Trois problèmes clés entraînant des retards dans les ports britanniques Les problèmes actuels dans les ports tels que Felixstowe, Southampton, London Gateway et Douvres sont causés par une série de problèmes survenant en même temps qui ne sont pas tous uniques au Royaume-Uni. Un nouveau système de réservation de camions a causé des perturbations à Felixstowe ces dernières semaines, mais l’organisme commercial Logistics UK a minimisé ce problème aujourd’hui, affirmant que les nouveaux arrangements étaient « intégrés ». Les initiés de l’industrie disent qu’il y a trois problèmes clés derrière le chaos: COVID – pénurie de conteneurs d’expédition Le système d’expédition de marchandises à travers le monde a cessé de fonctionner correctement lorsque les économies se sont arrêtées et ont rouvert à des moments différents alors qu’ils traitaient avec Covid. Cela a conduit les entreprises de transport à prendre du retard lorsqu’il s’agissait de récupérer les conteneurs vides des ports européens et de les ramener dans des usines en Asie. La pénurie de conteneurs est exacerbée par un manque de personnel dans toute la chaîne d’approvisionnement mondiale – y compris les marins, les transporteurs et les employés des entrepôts – en raison de la maladie ou de la mise en quarantaine de personnes. Les problèmes causés par Covid ont été aggravés par une augmentation de la demande causée par: BREXIT – douanes et stockage Si le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord, alors à la fin de la période de transition, les tarifs seront appliqués aux marchandises importées conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce. Les entreprises stockent donc des marchandises par crainte de devoir payer des droits de douane ou parce qu’elles craignent que de nouvelles procédures douanières après le Brexit retardent les importations. RUSH DE NOËL Il y a toujours un pic de demande de produits autour de Noël, ce qui aggrave les problèmes.

Les cadeaux de Noël peuvent ne pas être livrés et la nourriture disparaît au quai en raison du chaos dans les ports britanniques causé par une tempête parfaite de Covid, la ruée vers les fêtes et le stockage du Brexit – qui a déjà contraint Honda à suspendre la production automobile dans son usine de Swindon.

Les conteneurs s’accumulent à Southampton, Felixstowe et London Gateway dans un contexte de crise mondiale du transport maritime qui a entraîné une augmentation du coût du transport de marchandises en provenance d’Asie jusqu’à cinq fois.

Les importations en provenance d’Europe ont également été perturbées, avec aujourd’hui de grandes files de camions devant le port et le tunnel sous la Manche. Les transporteurs voyageant à destination et en provenance du Royaume-Uni et de l’Europe affirment qu’ils n’avaient pas vu de tels volumes depuis 30 ans.

Covid a perturbé les horaires de fret mondiaux et provoqué une pénurie de conteneurs d’expédition, mais le problème est maintenant aggravé par une augmentation de la demande d’importations en raison de Noël et du stockage par des entreprises préoccupées par les tarifs No Deal.

Aujourd’hui, Michael Gove a minimisé l’élément Brexit en déclarant à BBC Radio 4: « C’est une situation mondiale.

« C’est en partie lié à Covid, en partie à Noël, en partie à un certain nombre de pressions commerciales différentes sur la capacité de l’entrepôt.

« Parfois, les gens utilisent l’excuse du » Oh, le Brexit a mangé mes devoirs, tout est à cause du Brexit » alors qu’il y a d’autres facteurs en jeu. »

Aujourd’hui, la Fédération des aliments et boissons a averti que les approvisionnements en «aliments ambiants» bloqués dans des conteneurs et des camions sont sur le point de dépasser leurs dates de péremption.

Les importations de produits frais ne seront pas affectées car les ports de conteneurs traitent des marchandises expédiées à longue distance plutôt que des denrées périssables.

Les files d’attente de plusieurs heures à Douvres – qui gère les importations de produits frais – devraient se dissiper au cours de la journée, réduisant ainsi les retards dans les expéditions de produits alimentaires.

Les importations du vaccin Pfizer en provenance de Belgique ne seront pas non plus touchées, selon MailOnline.

On a demandé au ministère de la Santé si des retards pouvaient causer des problèmes avec les fournitures d’EPI.

Douvres traite massivement des marchandises en provenance d’Europe, tandis que Southampton, Felixstowe et London Gateway importe principalement d’Asie.

Un porte-parole du port de Douvres a déclaré au Telegraph: « Nous pensons qu’il s’agit d’une augmentation du fret en raison du stockage avant le Brexit. »

Adam Russell, qui importe des appareils électroménagers pour One Retail Group, basé à Londres, a averti qu’il était désormais « presque impossible » de sortir des marchandises de Chine car moins de navires que la normale naviguent vers le Royaume-Uni.

« J’ai toujours été en mesure de trouver un moyen de faire avancer l’entreprise, mais si je ne trouve pas de moyen de transporter les marchandises dans le pays, c’est alors que l’entreprise s’arrête », a-t-il déclaré à la BBC.

« Nous avions l’habitude de payer 2000 $ (1500 £) pour expédier un conteneur de 40 pieds au Royaume-Uni, maintenant nous payons au moins 8000 $ à 10000 $ (7500 £).

« En fin de compte, cela signifie que nous allons devoir arrêter d’importer ou nous devrons le transmettre au consommateur. »

Les entreprises de logistique mettent également plus de temps à renvoyer les conteneurs d’expédition en Asie pour le réapprovisionnement, ce qui retarde encore davantage le mouvement des marchandises.

Les importations en provenance d’Europe ont également été perturbées, avec de grandes files de camions à l’extérieur du port et du tunnel sous la Manche aujourd’hui (la photo est l’A20 en direction de la côte)

Douvres traite massivement des marchandises en provenance d’Europe, tandis que Southampton, Felixstowe et London Gateway importe principalement d’Asie. Sur la photo, les files d’attente sur l’A20 aujourd’hui (photo)

L’usine Honda de Swindon est responsable de la production de la Civic, un porte-parole du géant automobile japonais a déclaré qu’il espérait rouvrir « dès que possible »

Honda a temporairement suspendu la production dans son usine de Swindon après que des retards dans les ports aient empêché l’arrivée de pièces vitales à temps

Alan Joseph, de la Cotswold Company, qui vend, des articles pour la maison et des meubles, a expliqué les problèmes auxquels les entreprises sont confrontées.

« Nous avons de longues chaînes d’approvisionnement internationales et en particulier celles d’Asie vers le Royaume-Uni sont actuellement perturbées », a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

« Nous voyons des navires qui étaient censés faire escale au Royaume-Uni ne pas arriver, des transporteurs ne pouvant pas collecter ou renvoyer des conteneurs au bon port et pas assez de transporteurs capables de récupérer à partir de suffisamment de créneaux.

«C’est très confus. Nous restons assez proches de l’endroit où se trouvent toutes nos expéditions. Mais savoir combien de temps les articles prendront nécessite des informations de la part des personnes qui les apportent, mais ils ne le savent pas non plus.

Aujourd’hui, Honda a arrêté la production de son usine de Swindon, responsable de la production du modèle Civic, en raison des difficultés d’approvisionnement en pièces.

L’usine fermera définitivement en juillet de l’année prochaine avec la perte de 3 500 emplois.

Un nouveau système de réservation de camions a causé des perturbations à Felixstowe ces dernières semaines, mais l’organisme commercial Logistics UK a minimisé ce problème aujourd’hui, affirmant que les nouvelles dispositions étaient « couchées » et que d’autres facteurs étaient plus importants.

Son directeur général, Alex Veitch, a résumé les principaux facteurs auxquels font face les importations.

« Vous avez la ruée vers Noël, c’est toujours une période chargée en logistique, vous avez un coronavirus qui continue de perturber la chaîne d’approvisionnement, non seulement au Royaume-Uni et en Europe mais dans le monde entier, et maintenant vous avez les douanes, ou plutôt l’incertitude autour des douanes », a-t-il déclaré.

«Les entreprises prennent des décisions commerciales quant au moment de faire entrer et sortir leurs marchandises du Royaume-Uni au cas où il n’y aurait pas d’accord.

« Il y a un déséquilibre des conteneurs, c’est vraiment invisible pour le parieur de tous les jours, mais il s’agit vraiment de ces grosses boîtes qui sont utilisées pour déplacer les marchandises.

«Cette année entière a été marquée par des perturbations sur le marché du transport de conteneurs en raison de l’arrêt initial de la production en Chine, puis du redémarrage.

Les responsables de la logistique ont exhorté aujourd’hui le gouvernement à aider à éliminer l’arriéré.

Dans une lettre adressée au secrétaire aux Transports Grant Shapps, les dirigeants d’organisations telles que le UK Major Ports Group, la UK Chamber of Shipping and Logistics UK ont écrit: « Bien que nous ayons bon espoir que le pic actuel de congestion portuaire soit passé, il reste des volumes élevés et pourrait persister pendant quelques mois, jusqu’à la fin de la transition européenne.

«Par conséquent, des défis demeurent. La situation actuelle découle en partie de déséquilibres qui se sont accumulés au fil des mois. Inverser cette accumulation n’est pas une tâche du jour au lendemain.

La lettre appelait le gouvernement à ne pas être «complaisant» et lui demandait de fournir «des flexibilités et des servitudes raisonnables» concernant le mouvement des conteneurs dans les ports et le transport routier.

Le ministère des Transports a déclaré que les partenaires du gouvernement travaillaient en étroite collaboration avec l’industrie du fret pour résoudre les problèmes du système mondial de conteneurs.

Tim Morris, directeur général du UK Major Ports Group, a déclaré: «La pandémie de Covid-19 a provoqué une volatilité sans précédent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. L’impact se fait sentir dans le monde entier, y compris ici au Royaume-Uni.

«La situation dans les ports du Royaume-Uni s’améliore grâce à l’engagement de ressources supplémentaires, en étroite collaboration avec les clients et les ports du Royaume-Uni qui prennent plus de trafic.

«Cependant, nous ne sommes pas complaisants. Les améliorations apportées aux ports britanniques mettront du temps à fonctionner dans les chaînes d’approvisionnement, elles restent très occupées et le problème sous-jacent est mondial ».

Le port de Felixstowe a déclaré: « Comme les autres grands ports à conteneurs du monde entier, nous connaissons toujours une augmentation des volumes de conteneurs et faisons face aux conséquences de la pandémie de Covid en cours.

«De plus, nous avons eu un grand nombre de conteneurs d’EPI à déplacement lent occupant l’espace de stockage.

«Les volumes élevés actuels devraient durer jusqu’à la nouvelle année et nous travaillons dur pour minimiser l’impact sur les opérations quotidiennes et pour maintenir les chaînes d’approvisionnement vitales.

Honda a déclaré: « La situation est actuellement surveillée en vue de redémarrer la production dès que possible. »

Les perturbations provoquées par le coronavirus, l’incertitude sur le Brexit et un système de réservation très décrié au port de Felixstowe (photo) ont tous causé des retards sur les marchandises importées en Grande-Bretagne