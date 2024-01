Homo sapiens a atteint les hautes latitudes de l’Europe il y a 45 000 ans

Hublin, J.-J. et coll. Paléolithique supérieur initial Homo sapiens de la grotte de Bacho Kiro, Bulgarie. Nature 581299-302 (2020).

Hajdinjak, M. et al. Les premiers humains du Paléolithique supérieur en Europe avaient une ascendance néandertalienne récente. Nature 592253-257 (2021).

Prüfer, K. et al. Une séquence du génome d’un crâne humain moderne vieux de plus de 45 000 ans de Zlatý kůň en Tchéquie. Nat. Écol. Évol. 5820-825 (2021).

Jöris, O., Neruda, P., Wiśniewski, A. & Weiss, M. Le Paléolithique moyen tardif et final de l’Europe centrale et ses contributions à la formation du Paléolithique supérieur régional : une revue et une synthèse. J. Paléolithe. Archéol. 517 (2022).

Flas, D. La transition Paléolithique moyen à supérieur en Europe du Nord : le Lincombien-Ranisien-Jerzmanowicien et la question de l’acculturation des derniers Néandertaliens. Archéol mondial. 43605-627 (2011).

Semal, P. et al. Nouvelles données sur les Néandertaliens tardifs : datation directe des fossiles du Belgian Spy. Suis. J. Phys. Anthropol. 138421-428 (2009).

Higham, T. et coll. La première preuve de l’existence d’humains anatomiquement modernes dans le nord-ouest de l’Europe. Nature 479521-524 (2011).

White, M. & Pettitt, P. Fouilles anciennes et mythes modernes : l’âge et le contexte du maxillaire Kent’s Cavern 4 et le plus ancien Homo sapiens spécimens en Europe. EUR. J. Archéol. 15392-420 (2012).

Desbrosse, R. & Kozlowski, JK Hommes et Climats à l’Âge du Mammouth: le Paléolithique Supérieur d’Eurasie Centrale (Masson, 1988).

Flas, D. La transition du Paléolithique moyen au supérieur dans la plaine septentrionale de l’Europe. Anthropol. Prahiste. 1191-254 (2008).

Swainston, S. dans Dorothy Garrod et les progrès du Paléolithique : études sur l’archéologie préhistorique du Proche-Orient et de l’Europe (éd. Davies, W. et Charles, R.) 41-56 (Oxbow, 1999).

Jacobi, R., Debenham, N. & Catt, J. Une collection d’objets du Paléolithique supérieur précoce de Beedings, près de Pulborough, West Sussex, et le contexte de découvertes similaires provenant des îles britanniques. Proc. Préhist. Soc. 73229-326 (2007).

Cooper, LP et coll. Une station en plein air du début du Paléolithique supérieur et une tanière d’hyènes du Moyen-Devensien à Grange Farm, Glaston, Rutland, Royaume-Uni. Proc. Préhist. Soc. 7873-93 (2012).

Higham, T. et coll. Modèles d’essai pour les débuts de l’Aurignacien et l’avènement de l’art figuratif et de la musique : la chronologie au radiocarbone de Geißenklösterle. J. Hum. Évol. 62664-676 (2012).

Nigst, PR et al. Les premiers établissements humains modernes en Europe, au nord des Alpes, se sont produits il y a 43 500 ans dans un environnement de type steppe froide. Proc. Natl Acad. Sci. Etats-Unis 11114394-14399 (2014).

Djakovic, I., Key, A. et Soressi, M. Les modèles d’estimation linéaire optimaux prédisent 1 400 à 2 900 ans de chevauchement entre Homo sapiens et les Néandertaliens avant leur disparition de France et du nord de l’Espagne. Sci. représentant 1215 000 (2022).

Hülle, W. Die Ilsenhöhle sous Burg Ranis, Thuringe : une station de chasse paläolithische (Gustav Fischer, 1977).

Grünberg, JM Nouvelles dates AMS pour les campements et les découvertes uniques du Paléolithique et du Mésolithique en Saxe-Anhalt et en Thuringe (Allemagne). Proc. Préhist. Soc. 7295-112 (2006).

Rüther, PL et al. SPIN permet l’identification à haut débit des espèces d’os archéologiques par protéomique. Nat. Commun. 132458 (2022).

Smith, GM et coll. L’écologie, la subsistance et le régime alimentaire d’un homme âgé d’environ 45 000 ans Homo sapiens à Ilsenhöhle à Ranis, en Allemagne. Nat. Écol. Évol. https://doi.org/10.1038/s41559-023-02303-6 (2024).

Guérin, C. Première biozonation du Pléistocène Européen, résultat principal biostratigraphique de l’étude des Rhinocerotidae (Mammalia, Perissodactyla) du Miocène terminal au Pléistocène supérieur d’Europe Occidentale. Géobios 15593-598 (1982).

Smith, GM et coll. Comportement de subsistance au cours du Paléolithique supérieur initial en Europe : utilisation du site, pratique alimentaire et exploitation des carnivores dans la grotte de Bacho Kiro (Bulgarie). J. Hum. Évol. 161103074 (2021).

Berto, C. et coll. Modifications de l’environnement au cours de la transition du Paléolithique moyen à supérieur dans le sud de la Pologne (Europe centrale). Une approche multiproxy pour la séquence MIS 3 de la grotte de Koziarnia (hautes terres de Cracovie-Częstochowa). J. Archéol. Sci. représentant 35102723 (2021). Google Scholar

Kahlke, R.-D. L’histoire de l’origine, de l’évolution et de la dispersion du complexe faunique Mammuthus-Coelodonta du Pléistocène supérieur en Eurasie (grands mammifères) (Site mammouth de Hot Springs, 1999).

Hussain, ST, Weiss, M. & Kellberg Nielsen, T. Être avec d’autres prédateurs : négociations culturelles sur les relations Néandertal-carnivores dans l’Europe du Pléistocène supérieur. J. Anthropol. Archéol. 66101409 (2022).

Pederzani, S. et coll. Spectacle d’isotopes stables Homo sapiens dispersé dans les steppes froides il y a environ 45 000 ans à Ilsenhöhle à Ranis, en Allemagne. Nat. Écol. Évol. https://doi.org/10.1038/s41559-023-02318-z (2024).

Slimak, L. et coll. Incursion humaine moderne dans les territoires néandertaliens il y a 54 000 ans à Mandrin, en France. Sci. Av. 8eabj9496 (2022).

Posth, C. et coll. Paléogénomique des chasseurs-cueilleurs européens du Paléolithique supérieur au Néolithique. Nature 615117-126 (2023).

Hedges, REM, Housley, RA, Law, IA & Bronk, CR Dates au radiocarbone du système Oxford AMS : liste de dates d’archéométrie 9. Archéométrie 31207-234 (1989).

Proctor, C., Douka, K., Proctor, JW et Higham, T. L’âge et le contexte du maxillaire KC4, Kent’s Cavern, Royaume-Uni. EUR. J. Archéol. 2074-97 (2017).

Mester, Z. Qu’en est-il de la pointe de la feuille szélétienne comme directeur fossile?. Študijné Zvesti Archeologického Ústavu SAV Supplément. 249-62 (2021).

Prošek, F. Szeletien na Slovensku. Slovaque. Archéol. 1133-194 (1953). Google Scholar

Bohmers, A. Die Höhlen von Mauern. Teil I. Kulturgeschichte der Altsteinzeitlichen Besiedlung. Paléohistoire 13-58 (1951). Google Scholar

Bosinski, G. Die Mittelpaläolithischen Funde im Westlichen Mitteleuropa (Böhlau, 1967).

Richter, D., Tostevin, G. & Škrdla, P. Technologie bohunicienne et datation par thermoluminescence de la localité type de Brno-Bohunice (République tchèque). J. Hum. Évol. 55871-885 (2008).

Demidenko, YE & Škrdla, P. Industrie lincombienne-ranisienne-jerzmanowicienne et sites de Moravie du Sud : a Homo sapiens Paléolithique supérieur initial tardif avec des racines génériques industrielles bohuniciennes en Europe. J. Paléolithe. Archéol. 617 (2023).

Škrdla, P. Transition du Paléolithique moyen à supérieur en Moravie : nouveaux sites, nouvelles dates, nouvelles idées. Quat. Int. 450116-125 (2017).

Devièse, T. et al. Réévaluer le moment de la disparition de Néandertal dans le nord-ouest de l’Europe. Proc. Natl Acad. Sci. Etats-Unis 118e2022466118 (2021).

Équipe de développement QGIS. Système d’information géographique QGIS. http://qgis.osgeo.org. (Projet de Fondation géospatiale Open Source, 2023).

Reuter, HI, Nelson, A. & Jarvis, A. Une évaluation des méthodes d’interpolation de remplissage des vides pour les données SRTM. Int. J. Géogr. Inf. Sci. 21983-1008 (2007).

Bronk-Ramsey, BC Méthodes de synthèse des ensembles de données sur le radiocarbone. Radiocarbone 591809-1833 (2017).

Buckley, M., Collins, M., Thomas-Oates, J. et Wilson, JC Identification des espèces par analyse du collagène osseux à l’aide de la spectrométrie de masse à temps de vol par désorption/ionisation laser assistée par matrice. Commune rapide. Spectre de masse. 233843-3854 (2009).