Hommes musulmans tués à Albuquerque : ce que l’on sait jusqu’à présent

Après des fusillades de type embuscade contre trois hommes musulmans et le meurtre récent d’un quatrième à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, la communauté musulmane de la ville est nerveuse et craintive.

Un employé de la ville bien-aimé qui aspirait à un avenir politique et un fier nouveau citoyen américain sont parmi les victimes d’une série de fusillades, selon la police, qui pourraient être liées.

Les meurtres de Mohammad Ahmadi, Muhammad Afzaal Hussain, Aftab Hussein et Naeem Hussain ont cependant un point commun évident : ils étaient tous des musulmans sud-asiatiques, selon la police d’Albuquerque.

Les trois meurtres les plus récents se sont produits en l’espace de deux semaines, des groupes musulmans locaux et nationaux avertissant les habitants de rester vigilants. Ils ont également mis en lumière un homicide non résolu de novembre 2021.

Voici ce que nous savons des vies perdues. CNN continuera de mettre à jour cette histoire avec plus de détails au fur et à mesure que nous les apprendrons :

Mohammad Zaher Ahmadi, 62 ans

Mohammad Ahmadi a été tué par balle devant une entreprise que lui et son frère dirigeaient ensemble en novembre 2021, selon l’affilié de CNN KOAT.

Ahmadi venait d’Afghanistan, a indiqué la police.

Muhammad Afzaal Hussain, 27 ans

Muhammad Imtiaz Hussain vivait avec son frère, Muhammad Afzaal Hussain, dans le même complexe d’appartements depuis près de cinq ans et n’avait jamais eu de problèmes.

Les frères sont venus aux États-Unis avec des visas d’étudiants, étudiaient à l’Université du Nouveau-Mexique, et ils se promenaient souvent tôt le matin ou tard le soir à la bibliothèque de l’université sans aucune crainte pour leur sécurité – jusqu’à maintenant.

Afzaal Hussain a été abattu, tué et retrouvé sur un trottoir le 1er août, le visage déformé par des blessures par balle, a déclaré Imtiaz Hussain.

“Ce n’est pas un meurtre au hasard”, a déclaré Imtiaz Hussain, qui a dû être lui-même témoin des blessures de son frère. “C’est une haine extrêmement motivée et extrême.”

Afzaal Hussain était aimé de tous et un leader étudiant enthousiaste pour un avenir en politique une fois qu’il a obtenu la citoyenneté américaine.

“Nous sommes dans une peur extrême”, a déclaré Imtiaz Hussain. “Vivre dans cet endroit est très douloureux.”

Hussain a fait partie de l’équipe de planification de la ville d’Española. Il avait étudié le droit et la gestion des ressources humaines à l’Université du Pendjab au Pakistan avant d’obtenir une maîtrise et un baccalauréat en planification communautaire et régionale de l’Université du Nouveau-Mexique, selon un communiqué de presse du maire d’Española, John Ramon Vigil.

“Muhammad était doux et gentil, et rapide à rire”, a déclaré Vigil dans un communiqué de presse mercredi dernier. “Il était très respecté et apprécié de ses collègues et des membres de la communauté.”

Naeem Hussain, 25 ans

Naeem Hussain, 25 ans, était citoyen américain depuis moins d’un mois lorsqu’il est devenu la dernière victime par balle retrouvée par des policiers d’Albuquerque juste avant minuit vendredi.

Son beau-frère Ehsan Shahalami a identifié Hussian sur CNN dimanche et a déclaré qu’il avait émigré en tant que réfugié du Pakistan en 2016 – fuyant la persécution en tant que musulman chiite.

“Il avait beaucoup de rêves et il en a réalisé certains”, a déclaré Shahalami. “Ses autres ont été interrompus par cet acte odieux.”

Quelques heures avant sa propre mort, Hussain a assisté aux funérailles de deux des récentes victimes et s’est dit préoccupé par la fusillade, a déclaré Tahir Gauba, porte-parole du Centre islamique du Nouveau-Mexique.

Hussain a travaillé comme chauffeur de camion pendant plusieurs années à Albuquerque, un travail dont il était extrêmement fier, selon Shahalami.

“Il n’était même pas citoyen à l’époque, mais il disait:” C’est notre pays, ces gens ont besoin de nous plus que n’importe quel autre moment “, alors il a fait des équipes supplémentaires pour faire avancer les choses”, a déclaré Shahalami.

Après être devenu citoyen américain, Hussain a ouvert sa propre entreprise de camionnage, avait l’intention de faire venir sa femme du Pakistan et était intéressé par l’achat d’une propriété en Virginie, selon Shahalami.

“C’était la personne la plus généreuse, la plus gentille, la plus généreuse, la plus patiente et la plus terre-à-terre que j’ai pu rencontrer”, a-t-il déclaré. “Il travaillait très dur.”

Hussain ne travaillait pas seulement pour subvenir à ses besoins – il partagerait ses revenus avec sa famille à la maison, a déclaré Shahalami.

Après les funérailles vendredi, a déclaré Gauba, Hussain a assisté à un déjeuner à la mosquée et l’a approché pour lui demander s’il avait plus d’informations sur la fusillade.

“Nous (le Centre islamique du Nouveau-Mexique) avons pensé qu’après l’enterrement de ces deux jeunes hommes (vendredi), nous aurions la fermeture et passerions à autre chose et laisserions les forces de l’ordre enquêter”, a déclaré Gauba. “En se réveillant samedi matin après sa mort (Naeem Hussain), toute la communauté se sent impuissante. Il y a beaucoup de peur.”

Environ 700 à 800 musulmans fréquentent le vendredi le Centre islamique du Nouveau-Mexique, la plus grande mosquée d’Albuquerque fondée au milieu des années 1970, selon Gauba.

Aftab Hussein, 41 ans

Aftab Hussein était un musulman du Pakistan, a indiqué la police.