Alors qu’ils inondent les rues à travers le pays en opposition au récent coup d’État militaire, une jeune génération de manifestants birmans fait des blagues aux dépens de l’armée et gagne des fans sur les réseaux sociaux avec leur signalisation colorée, spirituelle et souvent explicite.

Les manifestations de mercredi à Yangon sont une démonstration colorée de créativité inspirée de la « Milk Tea Alliance » – un mouvement pro-démocratie s’étendant de Hong Kong à Taiwan et en Thaïlande que le Myanmar a maintenant pleinement adopté.

La situation est si mauvaise, « même les introvertis sont là », comme l’a dit l’affiche d’un manifestant.

« Mon ex est mauvais, mais l’armée du Myanmar est pire », a déclaré un autre.

Le mépris a été particulièrement répandu sur le chef de l’armée Min Aung Hlaing, désormais aux commandes après le coup d’État qui a déposé le chef civil Aung San Suu Kyi.

«Nos rêves sont plus hauts que la taille de MAL», lit-on sur une pancarte en carton manuscrite – une référence à la petite stature du commandant en chef.

«Min Aung Hlaing, je te déteste plus que mes règles», dit un autre en tendant la vitre d’une voiture.

Des photos de remarques sournoises et sournoises ont été partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux, avec des retweets et des commentaires d’utilisateurs à Hong Kong, aux États-Unis et ailleurs.

Cette campagne avisée sur les médias sociaux « est un nouveau type créatif de protestation pour le Myanmar », a déclaré Htaike Htaike Aung, directeur exécutif de Myanmar ICT for Development, un groupe de défense des droits numériques basé à Yangon.

« La jeune génération … est sur Facebook, TikTok, Instagram et Discord mobilisant d’autres jeunes », a-t-elle déclaré à l’AFP.

Contrairement aux générations précédentes largement coupées du monde au cours des 49 années de régime militaire, ces jeunes manifestants birmans sont devenus majeurs connectés au zeitgeist d’Internet.

De nombreux panneaux sont en anglais, soulignant le désir de séduire un public international.