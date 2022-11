Hommes d’État mondiaux : seule la diplomatie peut mettre fin à la guerre en Ukraine

NATIONS UNIES (AP) – Seuls le dialogue et la diplomatie peuvent mettre fin à la guerre dévastatrice en Ukraine, avec une victoire totale sur le champ de bataille impossible pour l’une ou l’autre des parties belligérantes, ont déclaré vendredi les membres d’un groupe d’anciens dirigeants mondiaux de premier plan fondé par Nelson Mandela.

Le groupe, connu sous le nom de The Elders, a transmis ce message au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, lui disant lors d’une visite à Kyiv cet été qu’il devait commencer à envisager une issue au conflit, a déclaré la présidente du groupe Mary Robinson, ancienne présidente irlandaise.

“Nous devons encourager davantage la réflexion sur la façon dont cela se terminera afin d’avoir l’idée que cela doit cesser, par opposition à l’augmentation de l’arsenal militaire des deux côtés et à la dévastation de la population ukrainienne”, a déclaré Robinson, qui a également servi en tant que haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

Les Sages ont condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février comme “une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et un acte d’agression irresponsable et injustifiable qui menace de déstabiliser la paix et la sécurité mondiales”. Fin septembre, The Elders a également condamné l’annexion illégale par la Russie de quatre régions ukrainiennes et défendu le droit de l’Ukraine à défendre son territoire et sa souveraineté.

Zeid Ra’ad al-Hussein, ancien commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, a convenu que la diplomatie et la négociation étaient la seule issue à la guerre, mais il a souligné que cela ne signifiait pas demander à l’Ukraine de renoncer à sa souveraineté, puisqu’elle était victime d’attaques non provoquées. Agression russe.

Il a laissé entendre qu’un règlement du conflit pourrait plutôt impliquer que la Russie reçoive une concession “d’une autre direction”, une référence possible à l’OTAN, ou à l’un de ses membres clés. Le président russe Vladimir Poutine se plaint depuis longtemps que l’alliance occidentale se rapproche de ses frontières, une réalité qu’il a citée pour justifier l’invasion.

L’ancien président mexicain Ernesto Zedillo a déclaré qu’en dépit des sanctions économiques imposées par l’Union européenne et les États-Unis, “le flux de ressources pour financer cette guerre s’est poursuivi”, y compris l’énorme afflux de revenus pétroliers vers la Russie.

“Je pense qu’il devrait y avoir moins d’hypocrisie sur la manière dont cette guerre économique belliqueuse est menée”, a-t-il déclaré.

Zedillo a également accusé la Russie d’avoir commis des crimes que la Cour pénale internationale est chargée de traiter – génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité – et qui doivent être décidés selon une “procédure régulière”.

Edith M. Lederer, Associated Press