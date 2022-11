Hommes d’État mondiaux : seule la diplomatie peut mettre fin à la guerre en Ukraine

Les Sages ont condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février comme “une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et un acte d’agression irresponsable et injustifiable qui menace de déstabiliser la paix et la sécurité mondiales”. Fin septembre, The Elders a également condamné l’annexion illégale par la Russie de quatre régions ukrainiennes et défendu le droit de l’Ukraine à défendre son territoire et sa souveraineté.