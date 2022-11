Hommes d’État mondiaux : l’ONU doit être plus musclée et unie

NATIONS UNIES (AP) – Les Nations Unies doivent être plus musclées et unies si elles veulent rester un acteur central dans la lutte contre les multiples crises croissantes dans le monde, a déclaré vendredi un groupe d’anciens hommes d’État fondé par Nelson Mandela.

Les anciens dirigeants mondiaux du groupe connu sous le nom de The Elders ont déclaré aux dirigeants de l’Associated Press que l’organe le plus puissant de l’ONU, le Conseil de sécurité, devait faire face à l’impact paralysant de ses vetos, et que le secrétaire général de l’organisation mondiale de 193 membres devait parler. dénoncer les violations du droit international.

L’ONU a été fondée sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale afin que les pays puissent travailler ensemble pour prévenir de futures guerres et résoudre d’autres défis mondiaux, mais elle fait maintenant face à un monde de plus en plus polarisé.

L’échec du Conseil de sécurité à adopter une résolution juridiquement contraignante concernant l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février et ses violations de la Charte des Nations Unies en raison du droit de veto de la Russie a mis en lumière les divisions mondiales croissantes, l’avenir de l’ONU et les appels pour les réformes de l’ONU.

L’ancien secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon, vice-président des Elders, a déclaré avoir déclaré aux ambassadeurs du Conseil de sécurité lors d’un petit-déjeuner privé juste avant la réunion de l’AP que “nous vivons dans un monde où le multilatéralisme est en crise” – et les Nations Unies “est le plus responsable de cela.”

Le multilatéralisme est le fondement des Nations Unies et Ban a particulièrement souligné le Conseil de sécurité, qui est chargé d’assurer la paix et la sécurité internationales, mais n’a pas pris de mesures concernant la guerre en Ukraine et d’autres défis mondiaux qui ont divisé ses cinq membres permanents détenteurs du veto. membres – la Russie, la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France.

“Sans l’unité du Conseil de sécurité, rien ne peut arriver”, a déclaré Ban. “J’ai vraiment exhorté les membres du Conseil de sécurité ce matin à réfléchir très sérieusement à la manière dont ils vont conserver leur crédibilité et leur prestige et pourquoi ils ne sont pas unis.”

Ban a déclaré qu’il a suggéré que les membres du conseil envisagent sérieusement de changer leur façon de prendre des décisions, qu’il a qualifiées d ‘”illogiques” et “déraisonnables”: les 15 membres ont un droit de veto sur les déclarations présidentielles du conseil et les communiqués de presse, qui sont des recommandations et non juridiquement contraignantes, et les cinq membres permanents disposent d’un droit de veto sur les résolutions juridiquement contraignantes.

Cela “perturbe vraiment la crédibilité des Nations Unies”, a déclaré Ban.

Interrogé pour savoir si l’ONU peut être un défenseur efficace et puissant pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Zeid Ra’ad al-Hussein, l’ancien haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré que tant que la Russie aura un droit de veto, le Secrétariat de l’ONU, dirigé par le secrétaire général, devrait utiliser son pouvoir de gardien de multiples traités pour agir comme « arbitre » et interpeller les pays qui violent le droit international et le droit international humanitaire.

Il a déclaré que cela donnerait une couverture à d’autres pays, y compris ceux qui sont confrontés à des pressions économiques et à l’insécurité alimentaire, pour se ranger du côté du secrétaire général.

L’ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, présidente de The Elders, a déclaré que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait fait des progrès sur le plan humanitaire en aidant à négocier un accord permettant les expéditions de céréales de l’Ukraine vers les marchés mondiaux et en matière de protection de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est sous Contrôle russe dans le sud-est de l’Ukraine.

“Mais je pense qu’il y a une voix qui aiderait – une voix politique dans le cadre de l’équation”, a déclaré Robinson, qui a également été haut-commissaire aux droits de l’homme. “Je pense que nous exhorterions le secrétaire général à utiliser ses bons offices car c’est une telle crise.”

L’ancien président mexicain Ernesto Zedillo a déclaré que la situation concernant la Russie “est spéciale et différente” parce que “la Russie dit à l’Ukraine : ‘Si je n’obtiens pas ce que je veux, je menace d’utiliser des armes nucléaires'”.

À ceux qui disent que les actions de la Russie ne devraient pas être évoquées sans lancer des attaques unilatérales contre d’autres pays, Zedillo a déclaré : « Si nous voulons parler avec une autorité morale, nous devons dire très clairement que tous les membres de la communauté internationale, quels que soient leurs pouvoirs , doit obéir au droit international.

Edith M. Lederer, Associated Press