Hommes autochtones diagnostiqués avec un cancer de la prostate plus avancé

Selon une nouvelle étude canadienne, les hommes autochtones ont un cancer de la prostate plus grave et plus avancé au moment du diagnostic que les hommes non autochtones.

« Il ressort très clairement de ces données que les hommes autochtones courent un risque plus élevé de développer un cancer de la prostate agressif que les hommes non autochtones », a déclaré le Dr Adam Kinnaird, auteur principal de l’étude et titulaire de la chaire Frank et Carla Sojonky de recherche sur le cancer de la prostate à l’Université de l’Alberta.

L’étude, publiée lundi dans la revue Cancer, a examiné les données de dépistage du cancer de la prostate chez près de 1,5 million d’hommes en Alberta entre 2014 et 2022. Ils avaient tous entre 50 et 70 ans.

À l’aide des codes postaux, les chercheurs ont découvert que les hommes des communautés des Premières Nations et des Métis étaient beaucoup moins susceptibles d’avoir subi un test d’antigène spécifique de la prostate (APS) – la méthode utilisée pour dépister le cancer de la prostate – que les hommes vivant à l’extérieur des communautés autochtones.

« Les hommes non autochtones font faire leur test PSA 50 % plus souvent que les hommes autochtones. Et c’est une assez grande différence », a déclaré Kinnaird.

Le manque de dépistage, a-t-il dit, pourrait être un facteur contributif à l’autre découverte majeure de l’étude, à savoir qu’au moment du diagnostic, le cancer de la prostate chez les hommes autochtones était plus avancé et plus agressif que chez les hommes non autochtones.

Cette découverte était basée sur les caractéristiques tumorales de 6 049 hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate qui ont été vus dans des centres de référence en urologie à l’Université de l’Alberta à Edmonton et à l’Université de Calgary.

Le Dr Jason Pennington, chirurgien au Scarborough Health Network et responsable autochtone du Programme régional de cancérologie du Centre-Est en Ontario, a déclaré que les résultats ne sont «pas surprenants».

« (Ils) appuient en fait les conclusions que nous avons obtenues de l’Ontario », a déclaré Pennington, qui n’a pas participé à l’étude et est membre de la Nation huronne-wendat.

« C’est ce que nous voyons partout au Canada et dans les populations autochtones du monde entier.

L’une des faiblesses de l’étude, a déclaré Kinnaird, est que, parce qu’elle s’appuyait sur les codes postaux, elle ne pouvait pas comparer le taux de tests PSA entre les hommes autochtones et non autochtones vivant dans les villes.

Environ la moitié de la population autochtone vit dans les villes, a-t-il dit, et les chercheurs examineront les données d’une autre étude albertaine pour tenter de trouver des taux de dépistage pour les hommes autochtones urbains.

L’équipe de Kinnaird prévoit également des recherches supplémentaires pour déterminer s’il existe ou non un facteur génétique qui pourrait rendre les hommes autochtones plus sujets au cancer agressif de la prostate, a-t-il déclaré.

C’est quelque chose qui se produit dans la population juive ashkénaze, a-t-il dit.

L’étude n’a pas cherché à savoir si le cancer de la prostate était plus ou moins répandu chez les hommes autochtones – seulement aux taux de dépistage et à la gravité au moment du diagnostic.

Il existe de nombreuses raisons possibles pour lesquelles les hommes autochtones sont à la fois moins testés et souffrent d’un cancer de la prostate plus avancé, a déclaré Pennington.

Le manque d’accès à un fournisseur de soins primaires pour se faire dépister est un facteur probable, a-t-il dit, ainsi que les déterminants sociaux de la santé, comme la pauvreté, ce qui pourrait rendre difficile pour quelqu’un de s’absenter du travail pour passer un test PSA.

Kinnaird a déclaré qu’il est essentiel que les fournisseurs de soins de santé soient conscients de l’iniquité du dépistage du cancer de la prostate.

« C’est quelque chose d’important pour les hommes autochtones, les médecins de famille, les infirmières praticiennes et les urologues de garder à l’esprit que lorsque vous voyez un homme autochtone dans votre clinique, vous vous demandez vraiment si vous devez subir un dépistage du cancer de la prostate. il a dit.

La méfiance des Autochtones à l’égard du système de santé est un autre facteur potentiel expliquant la baisse des taux de dépistage, a déclaré Pennington.

« Chaque personne autochtone que je connais, chaque famille autochtone que je connais, a vécu des expériences négatives dans notre système de santé », a-t-il déclaré.

Une solution prometteuse consiste à organiser des journées de dépistage communautaire, a déclaré Pennington, où des « navigateurs de patients » autochtones et du personnel infirmier autochtone sont présents pour répondre aux questions et fournir un environnement culturellement sûr. Les familles peuvent aller ensemble pour les aider à se sentir plus à l’aise, a-t-il dit.

Cette approche fonctionne également dans les communautés autochtones éloignées avec des bus de dépistage mobiles, a-t-il déclaré.

Pennington a déclaré que le moment était venu de mettre en œuvre davantage de ces types de stratégies autochtones culturellement sûres et de mesurer leur succès.

« Nous commençons à avoir pas mal de preuves maintenant concernant le dépistage inférieur, les stades supérieurs (du cancer), les mauvais résultats », a-t-il déclaré.

« Il est temps que nous commencions à faire quelque chose à ce sujet. »

CancerIndigène