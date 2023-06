Homme tué par 4 dont 2 mineurs pour avoir partagé la facture de nourriture d’anniversaire: les flics

Les célébrations d’anniversaire ont pris une tournure tragique lorsqu’un homme de 18 ans a été tué, prétendument par quatre de ses amis, dont deux mineurs, après une dispute sur le partage de la facture alimentaire d’une valeur de Rs 10 000 dans la banlieue de Govandi la semaine dernière, a déclaré un responsable de la police sur Lundi.

Deux des accusés, âgés de 19 et 22 ans et originaires de l’Uttar Pradesh, ont été arrêtés au Gujarat, tandis que les garçons mineurs se sont rendus à la police et ont ensuite été détenus, a-t-il déclaré.

Selon le responsable de la police de Shivaji Nagar, la victime avait organisé une fête d’anniversaire dans un « dhaba » (restaurant en bordure de route) le 31 mai et la facture alimentaire s’élevait à environ 10 000 roupies.

Un différend est né entre la victime et ses amis sur le partage de la facture, mais le premier a réglé l’affaire en payant de sa poche, a-t-il dit.

Plus tard, les quatre accusés ont organisé une autre fête d’anniversaire et ont invité leur ami à l’événement. Après lui avoir donné du gâteau, ils l’ont attaqué à plusieurs reprises avec des armes tranchantes, le laissant mort, a déclaré le responsable.

Après la révélation de l’incident, les deux mineurs, âgés de 17 ans, se sont rendus devant la police, tandis que leurs principaux amis ont été arrêtés à Ahmedabad par la branche criminelle de Mumbai le 2 juin alors qu’ils tentaient de fuir vers leur ville natale de Gonda dans l’Uttar Pradesh, il a dit.

Les garçons mineurs ont été envoyés dans une maison de correction, tandis que les deux autres accusés ont été arrêtés en vertu des articles pertinents du Code pénal indien (IPC), dont 302 (meurtre), a déclaré le responsable.

