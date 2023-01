Homme, tournage en forêt, traîné par un gorille ; Une vidéo choquante devient virale

La nature a certains des prédateurs les plus horribles que vous puissiez imaginer. Alors que les humains peuvent penser qu’ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, ils se trompent à plusieurs reprises lorsqu’ils tentent de documenter le règne animal. Des lions aux tigres en passant par les animaux plus gros comme les rhinocéros et les gorilles, plusieurs animaux ont le dessus en matière de force brute. Une vidéo montrant un homme traîné par un gorille dans la jungle est devenue virale sur Twitter.

La vidéo montre une équipe documentant des singes lorsqu’un grand gorille arrive par la gauche et commence à traîner un homme de sa jambe plus profondément dans la jungle avec lui. Cependant, heureusement pour l’homme, le gorille le laisse derrière lui après quelques secondes et continue son chemin. L’homme reste allongé impuissant pendant quelques secondes après cela et attend que le gorille s’éloigne avant de se déplacer. L’homme se lève alors et regarde en arrière. La vidéo s’arrête là.

Sous-titrée – “Le doux rappel d’un gorille qu’il pourrait facilement vous tuer”, la séquence de 15 secondes est devenue virale sur la plateforme de microblogging et a recueilli plus de 34 lakh de vues en deux jours depuis sa publication. Le tweet a également eu plus de 89 vues lakh et plus de 86,8 000 likes. Les gens sur la plate-forme ont discuté de la force brute du gorille et pourquoi il a traîné l’homme.

Je suis curieux de savoir si le gorille pensait que la personne était une menace, de la nourriture, juste quelque chose d’inhabituel, ou l’un des enfants qui s’est écarté du chemin.— Daniel Goldman (AC2YB) (@alc_anthro) 3 janvier 2023

Ma pensée était que peut-être le gorille l’avait pris pour un enfant errant, simple erreur parentale d’attraper le mauvais enfant et d’essayer d’être doux à ce sujet. Lâchez simplement l’humain et continuez à marcher comme si de rien n’était. Non fils, nous ne pouvons pas garder l’humain. Ils sont porteurs de maladies.— Dharma Dominatrix (@JustineMccullen) 3 janvier 2023

