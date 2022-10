Homme! Shania Twain en tête du nouveau Billboard top 100 des chansons de karaoké de tous les temps

“Allons-y les filles.”

Ces mots ont peut-être déjà réveillé une mémoire musicale dans votre cerveau. Peut-être êtes-vous même en train de fredonner le hit country pop et de vous préparer pour un high kick au nom de l’autonomisation des femmes.

Et c’est exactement pourquoi la chanson de 1998 de Shania Twain Homme! Je me sens comme une femme! vient d’être nommé le meilleur hit karaoké de tous les temps sur la nouvelle liste de Billboard.

“La foule saura exactement dans quel genre de soirée elle se trouve à la minute où elle entendra ces trois premiers mots”, note Billboard sur sa liste des “100 meilleures chansons de karaoké de tous les temps”, publiée mercredi.

“Vous n’avez pas besoin d’être à Nashville pour interpréter ce classique de la country. C’est un crossover dans tous les sens du terme – crossover country-pop, crossover jeune-vieux et, comme Harry Styles a fait ses preuves à Coachellace n’est pas seulement réservé aux dames non plus.”

Twain, qui est né à Timmins, en Ontario, a enregistré Homme! Je me sens comme une femme! sur son troisième album studio, Venez ici. La chanson lui a valu un Grammy en 2000 pour la meilleure performance vocale country féminine. En plus d’être nommée la chanson de karaoké numéro un de tous les temps par l’équipe de Billboard, la chanson s’est également avérée un succès de karaoké populaire auprès des lecteurs de Billboard, remportant 76% des votes jusqu’à présent dans un sondage en ligne.

Twain prend la parole sur scène lors de la 15e édition annuelle des honneurs de l’Académie des musiques country au Ryman Auditorium le 24 août 2022 à Nashville. (Jason Kempin/Getty Images)

Billboard célèbre le retour du karaoké

En tête de la liste officielle de Billboard était également Je le veux de cette façon par les Backstreet Boys à la deuxième place, Gloria Gaynor’s Je survivrai dans la troisième place, et le numéro quatre est allé à Queen’s Rhapsodie bohémienne (Le premier ministre Justin Trudeau pourrait être d’accord avec ce choix. Il a récemment été enregistré en train de chanter le tube dans le hall d’un hôtel quelques jours avant les funérailles de la reine Elizabeth).

L’arrêt du karaoké au plus fort de la pandémie a été une perte culturelle majeure, Panneau d’affichage expliqué sur son site Internet. Maintenant qu’il est de retour, le magazine américain de musique et de divertissement dit qu’il veut “célébrer la forme d’art qui nous a donné d’innombrables exemples de joie incomparable et de gueule de bois tout aussi incomparable au fil des ans”.

REGARDER | Shania Twain, de Timmins au Tennessee : En attendant dans les coulisses : Shania Twain Comment Eilleen Twain du Nord de l’Ontario est devenue Shania, l’artiste féminine la plus vendue au pays.

Qu’est-ce qui fait une bonne chanson de karaoké ? Comme Notes de panneau d’affichage, il n’y a pas de réponse unique, mais ils ont tendance à avoir des caractéristiques similaires.

“Le plus souvent, nos chansons de karaoké préférées sont familières, accessibles, simples sans être prévisibles et rappellent un moment et un lieu spécifiques sans y être désespérément coincées. Plus important encore, elles sonnent toutes très bien à un volume élevé et à une tonalité douteuse, et elles tous vous invitent à vous amuser avec eux.”

“Cette dame m’a appris à chanter”: Harry Styles

La distinction de karaoké survient alors que Twain profite d’autres moments au soleil. Un nouveau documentaire Netflix, Pas seulement une filledonne aux fans un aperçu de son ascension vers la gloire dans les années 90, de Timmins au Tennessee.

“J’ai toujours été très audacieuse et directe sur ce que je pensais et mon point de vue sur les choses en tant que femme en particulier”, déclare Twain dans le documentaire.

REGARDER | La bande-annonce officielle de Not Just a Girl :

Et en avril, elle a fait la une des journaux pour une apparition surprise avec la superstar de la pop Harry Styles lors de sa performance à Coachella.

“Maintenant, je dois vous dire, dans la voiture avec ma mère enfant, cette dame m’a appris à chanter”, a déclaré Styles sur scène, selon magazine people.

“Elle m’a aussi appris que les hommes sont des ordures”, a-t-il dit en riant.

Et oui, ils ont chanté Homme! Je me sens comme une femme.

REGARDER | La collaboration Styles et Twain :