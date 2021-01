WASHINGTON – Lorsque le président élu Joe Biden prête serment lors d’une cérémonie verrouillée au Capitole mercredi, un invité qui ne noterait normalement qu’un simple coup d’œil est susceptible d’attirer l’attention inhabituelle des caméras.

Après avoir rompu avec Trump en refusant de faire ce qu’il ne pouvait légalement pas faire pour annuler les résultats de l’élection présidentielle, le vice-président Mike Pence donnera encore son imprimatur à la victoire de Biden en assistant à l’assermentation que le président Donald Trump boycotte après avoir encouragé les émeutiers qui ont assailli le Capitole il y a deux semaines.

L’expression faciale et le langage corporel de Pence seront examinés alors qu’il se tient seul, après quatre ans à adoucir la rhétorique de Trump et à essayer d’ignorer ce qui ne pouvait pas être massé.

Lorsque Biden et le vice-président élu Kamala Harris jurent de protéger et de défendre la Constitution, Pence abandonnera son rôle de n ° 2 de Trump après une relation marquée par la loyauté inébranlable du vice-président et une rupture entre les deux dans les dernières semaines de leur mandat.

Le nouveau chapitre donne à Pence une chance de se forger une identité politique et peut-être de planifier une course à la Maison Blanche en 2024. Mais il fait face à certains choix: essaiera-t-il de masquer sa scission avec Trump ou ira-t-il dans le contraire direction et devenir plus franc sur ce qu’il a vu aux côtés de Trump? Où va-t-il se positionner au sein d’un parti républicain qui se fracture sur le rôle du président dans l’inspiration des émeutes de Capitol Hill?

Jim Atterholt, un confident de Pence qui était son principal assistant lorsque Pence était gouverneur de l’Indiana, a déclaré que la « discipline de message très stricte » que Pence a dû maintenir sous Trump l’empêchait souvent de montrer « le Mike Pence que je connais – gentil, empathique. , drôle et auto-dépréciant. «

« Si le public peut jamais voir ce côté de Mike Pence », a déclaré Atterholt à USA TODAY, « je crois qu’il sera un jour président. »

Un pence « en colère »:Naviguer dans les retombées de sa rupture avec Trump sur les élections et les émeutes au Capitole

Pence a longtemps été vilipendé à gauche pour sa loyauté inébranlable envers Trump. De nombreux critiques disent qu’il aurait dû s’exprimer bien plus tôt pour contrer les fausses allégations du président concernant une élection volée.

Mais certains des alliés de Pence pensent qu’il est dans une situation sans issue en ce qui concerne son propre parti.

«Il est maintenant l’homme sans maison», a déclaré John Yoo, juriste conservateur à l’Université de Californie à Berkeley qui faisait partie des experts consultés par Pence pour déterminer s’il avait la capacité d’empêcher le Congrès d’accepter le collège électoral certifié par l’État. votes.

Yoo dit que Pence est «l’un des rares héros dans tout cela», pour avoir déclaré qu’il n’avait pas ce pouvoir – et pour avoir poussé les législateurs à continuer à compter les votes après l’assaut du Capitole qui a entraîné de multiples morts et d’importants dégâts .

« Il a dû se rendre compte que cela signifiait qu’il excluait toute future carrière en politique électorale », a déclaré Yoo.

Paléologue sur le sondage:Le jour de l’inauguration n’est pas la fin de l’ère Trump. C’est juste le début

Critiqué des deux côtés

Beaucoup dans la base de Trump, qui comprend les émeutiers qui ont appelé à la pendaison de Pence, pensent qu’il est un traître. Et les républicains qui ont poussé le parti à se séparer de Trump sont déçus que Pence n’ait pas fait plus.

Olivia Troye, une ancienne assistante de Pence qui a quitté la Maison Blanche pour protester contre la gestion par Trump de la pandémie de coronavirus et a approuvé Biden, incarne ce dernier groupe – malgré son énorme sympathie pour le vice-président.

Même après avoir été attaquée par le bureau de Pence pour sa position publique, Troye a continué à défendre Pence comme quelqu’un qui «au moins dans les coulisses, a essayé de faire la bonne chose, alors que la bonne chose était très difficile à faire.

Elle a déclaré qu’elle avait vu Pence pousser avec tact Trump à ne pas se venger des États «démocratiques» comme la Californie qui avaient besoin d’une assistance en cas de catastrophe après des incendies de forêt historiques. Elle attribue à Pence une vaste sensibilisation des gouverneurs au début de la pandémie. Et elle a vu Pence se déplacer fréquemment dans une direction pour se faire renverser par un tweet de Trump ou par une décision prise alors qu’il n’était pas dans la pièce même s’il était à la tête du groupe de travail sur les coronavirus.

Troye a déclaré qu’elle avait pensé qu’il était peu probable que Pence rompe sous l’intimidation de Trump et intervienne dans l’acceptation par le Congrès des votes électoraux. Mais elle avait espéré qu’il aurait également utilisé le 25e amendement pour retirer les pouvoirs présidentiels de Trump dans les derniers jours.

« Je souhaite vraiment qu’il aurait pris une position plus large », a déclaré Troye, qui fait partie du « Projet républicain de responsabilité » qui défend la poignée de législateurs du GOP qui ont soutenu la destitution de Trump. «Il pourrait prendre la décision maintenant de devenir un leader pour s’éloigner de ce mouvement (Trump). Mais où est le bloc de vote à ce sujet? C’est ce qui m’inquiète.

Les universitaires devront étudier les dossiers de l’administration Trump qui ne sont pas encore disponibles avant de rendre une évaluation plus complète de ce que Pence a fait dans les coulisses et de la mesure dans laquelle il a pu freiner le président, a déclaré Kathryn Cramer Brownell, qui enseigne l’histoire politique à Université Purdue.

Pourtant, a-t-elle dit, les actions finales de Pence ne compensent pas la manière dont il «a permis au président de tester les limites de notre démocratie en excusant et même en justifiant sa rhétorique incendiaire et son comportement dangereux au cours des quatre dernières années».

Défendre Pence

Cependant, certains de ceux qui ont subi la colère de Trump affirment que les critiques ont une vision irréaliste de ce que Pence a pu faire.

Si Pence avait critiqué publiquement Trump, il ne serait plus jamais rentré dans l’aile ouest, a déclaré l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui a écrit un livre cinglant sur ses 17 mois à la Maison Blanche de Trump. En privé, cependant, Pence a eu des «conversations difficiles» avec le président, selon Bolton.

« Il est facile pour les gens de critiquer et très difficile d’imaginer à quel point le rôle de Pence était difficile », a déclaré Bolton. «Je pensais que Pence faisait le meilleur travail qu’un être humain normal puisse faire avec Donald Trump.»

John Bolton:Pence était un « allié cohérent » et tout aussi « stupéfait » par certaines actions de Trump

Dan Coats, qui a démissionné de son poste de directeur du renseignement national de Trump après un affrontement avec le président sur la Russie, la Corée du Nord et d’autres problèmes de sécurité nationale, a déclaré que tous ceux qui tentaient de soutenir Trump « d’une manière que nous pensions constructive, avaient échoué au test de fidélité à un moment ou un autre chaque fois que Donald Trump ne voulait pas entendre ce que vous aviez à dire.

«Tout le monde pensait que Mike arriverait à la fin», a déclaré Coats. «Mais même alors, il n’était pas assez loyal.

Livre Woodward:L’ancien chef du renseignement, Dan Coats, a pensé qu’il était inutile de dénoncer Donald Trump

Coats, qui est proche de Pence et qualifie ses actions finales de courageuses, soutient que son ami est le mieux placé pour unir le GOP fracturé afin qu’il puisse reprendre la Maison Blanche.

«Mike a la capacité de chevaucher ce fossé et de nous rassembler», a-t-il déclaré. « Ça ne sera pas facile. »‘

Un œil sur 2024?

Alex Conant, stratège du GOP et ancien assistant du sénateur de Floride Marco Rubio, a convenu de la difficulté de cette tâche, en particulier « pour quelqu’un avec autant de bagages que Pence en ce moment. »

«Je pense qu’il est plus probable que nous verrons de nouveaux visages émerger dans les prochaines années alors que les électeurs tenteront de quitter l’ère Trump», a-t-il déclaré.

Conant a déclaré que Pence pourrait avoir plus de valeur marchande que le capital politique, car il a maintenant une histoire intéressante à raconter s’il écrit un livre ou rejoint le circuit de la parole, comme beaucoup s’attendent à ce qu’il le fasse.

Mais Pence, qui était connu pour sa discipline de message avant même de s’aligner sur Trump, sera-t-il maintenant franc? Ou rédigera-t-il ses mots avec un œil sur 2024?

« Le livre sera meilleur s’il ne court pas », a déclaré le stratège GOP Michael Steel.

Ralph Reed, un ami de longue date de Pence et président de la Coalition Foi et Liberté, s’attend à ce que Pence exprime sa fierté pour les réalisations de l’administration et soit ouvert sur les désaccords – mais pas avec «aucune rancune ou un soupçon de déloyauté».

«Ce n’est tout simplement pas son style», a déclaré Reed, qui ne pense pas que Pence a décidé de ce qu’il fera ensuite.

Un autre test de fidélité?

Pence pourrait bientôt faire face à un autre test de loyauté lorsque le Sénat tiendra un procès pour savoir s’il faut condamner Trump mis en accusation pour incitation à la violence contre le gouvernement.

Les démocrates voudront peut-être que Pence témoigne des raisons pour lesquelles c’est le vice-président, et non Trump, qui a joué un rôle clé dans la mobilisation des troupes de la Garde nationale après que la police du Capitole ait été submergée.

Un tel témoignage pourrait offrir un autre test de la loyauté de Pence envers Trump.

Si le Sénat devait condamner Trump, puis voter pour l’interdire d’occuper ses fonctions à l’avenir, cela éliminerait un obstacle majeur aux chances de Pence en 2024.

« Je pense que c’est une condition préalable pour une candidature (Pence) réussie que le président Trump ne se présente pas », a déclaré Steel.

Fonctionnement à vide:Courir à vide: les républicains du Sénat réfléchissent à interdire à Donald Trump de se présenter à nouveau

Laisser les options ouvertes?

Lara Brown, directrice de la Graduate School of Political Management de l’Université George Washington, a déclaré que Pence adoptait la même approche «attentiste» que le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell, R-Ky., Qui a laissé ouverte la possibilité de voter pour condamner Atout.

«Pence ne veut pas contrarier la base, mais en même temps, il veut laisser ouvertes ses options pour répudier ce président», a-t-elle déclaré.

Brown a noté que Pence n’a blâmé Trump pour aucune de ses actions, même si le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de R-Californie, a déclaré que le président «porte la responsabilité» de l’attaque contre le Congrès.

Au lieu de cela, Pence a passé ses derniers jours au pouvoir à remplir le rôle qu’un président aurait normalement.

Alors que Trump restait hors de vue et muet de force sur les médias sociaux, Pence a vanté les réalisations de l’administration en matière de politique étrangère lors des visites du week-end dans les bases militaires, a appelé le vice-président élu Kamala Harris pour offrir ses félicitations et son aide, remis des «pièces de défi» et des lettres de remerciement encadrées. aux opérateurs de téléphonie de la Maison Blanche, a rendu visite aux troupes de la Garde nationale gardant le Capitole et rencontré des responsables de la sécurité intérieure se préparant à l’inauguration.

« Comme le président l’a clairement indiqué hier, nous nous engageons à une transition ordonnée et à une inauguration en toute sécurité », a déclaré Pence à propos de Trump lors du briefing.

Il a ignoré les questions posées par les journalistes sur les attaques du 6 janvier.

La promesse de normalité de Biden:Avec COVID, des émeutes et un procès de destitution imminent, cette tâche est devenue plus difficile