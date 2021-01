Une chasse est en cours pour un homme qui aurait claqué un inconnu dans du béton devant une station-service après avoir remporté un scratchie.

Des images de sécurité ont montré un homme portant un masque chirurgical noir achetant du Coca, des nouilles et un scratchie à Westside Petroleum sur Vaughn Street à Lidcombe dans l’ouest de Sydney vers 22h30 dimanche.

Le suspect présumé, qui, selon la police, a environ 30 ans, a gratté le billet gagnant au comptoir et a jeté son poing en l’air pour célébrer, avant d’acheter une deuxième bouteille de deux litres de boisson gazeuse.

Sur la photo: l’attaquant présumé achetant des nouilles et du coca dans une station-service dans l’ouest de Sydney

En quittant la station-service avec un sac de courses, le témoin Punit Vij a déclaré qu’il avait eu une altercation avec un autre homme.

« Ils se sont juste donné des coups de poing en premier, puis après, le gars qui a acheté les choses l’a attrapé et l’a jeté par terre », a-t-il déclaré à 9 News.

Les secouristes ont retrouvé la victime présumée, âgée de 24 ans, sur le trottoir, gravement blessée à la tête.

L’acheteur (photographié avec un sac) a ensuite quitté la gare et se serait disputé avec un passant (encerclé)

Sur la photo: les secouristes de la station-service après avoir trouvé la victime présumée gravement blessée à la tête

Il a été emmené à l’hôpital de Westmead et placé dans un coma provoqué.

L’agresseur présumé a fui les lieux.

Il est décrit comme étant d’apparence asiatique avec une corpulence moyenne et des cheveux noirs courts, et a été vu pour la dernière fois portant un pull noir, un short de couleur crème et des chaussures blanches.

La victime présumée a été emmenée à l’hôpital de Westmead et placée dans un coma provoqué (photo: Westside Petroleum à Lidcombe)

« Je dirais que ce n’est qu’une question de temps avant que les détectives ne frappent à sa porte et lui parlent », a déclaré l’inspecteur-détective Andrew Evans.

La police ne croit pas que les hommes se connaissent.

Les enquêteurs ont exhorté tous ceux qui auraient pu voir l’incident à appeler Échec au crime.