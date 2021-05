Homme juif poursuivi par CARS agitant des drapeaux palestiniens criant Allahu Akbar. En Amérique. Où sont les DEMS? – Le bon scoop

Une vidéo effrayante montre un homme juif à Los Angeles aux États-Unis alors qu’il est poursuivi par des véhicules agitant des drapeaux palestiniens et se moquant et criant après lui, y compris les cris d’Allahu Akbar.

Ce n’est qu’un exemple parmi une tonne d’exemples récents d’un phénomène qui se produit à travers le pays et dont les démocrates ne se soucient pas. Ils veulent poursuivre Trump pour avoir dit la grippe de Wuhan, mais leur dénigrement d’Israël fait CHASSE les Juifs et ils s’en moquent.

Fox ajoute que:

L’homme, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré à Fox News qu’il marchait de son domicile à la synagogue lundi soir pendant la fête juive de Chavouot lorsqu’il a remarqué une voiture qui fonçait vers lui.

«J’ai emprunté cette voie un million de fois et je n’ai jamais eu peur», a-t-il déclaré. «J’attendais à la lumière que ça change et tout à coup j’ai vu un tas de voitures arriver et je vois du coin de l’œil qu’elles brandissaient le drapeau palestinien. Ils ont commencé à accélérer et je les ai entendus chanter «Allahu akbar». C’est à ce moment-là que j’ai commencé à courir pour sauver ma vie. »