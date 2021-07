Homme, femme ou X : l’Argentine délivrera des passeports neutres en matière de genre

La délivrance des premiers passeports neutres en matière de genre a été annoncée dans un décret du président Alberto Fernandez mardi, une annonce publique étant attendue mercredi matin.

La loi argentine sur l’identité de genre a été adoptée en 2012 et a permis aux citoyens de changer de sexe sans subir d’abord une évaluation psychiatrique ou une transition physique. Cela leur a également permis de s’identifier comme un troisième sexe non binaire, bien que les documents officiels tels que les cartes d’identité, les passeports et les formulaires fiscaux les obligent toujours à choisir entre un homme ou une femme.

Selon le décret de Fernandez, les nouvelles options « X » signifieront : « non binaire, indéterminé, non spécifié, non défini, non informé, auto-perçu, non consigné ; ou un autre sens auquel la personne qui ne se sent pas incluse dans le binôme masculin/féminin pourrait s’identifier.

L’Argentine sera le premier pays de la région à délivrer de tels documents de voyage non sexistes, bien que d’autres pays dans le monde l’aient déjà fait depuis un certain temps. Certains États américains autorisent les personnes non binaires à s’identifier comme « X » sur les permis de conduire ou d’autres pièces d’identité, et plusieurs pays européens enregistrent le rare pourcentage de naissances intersexes comme troisième catégorie sur les actes de naissance. Les Pays-Bas ont délivré leur premier passeport non sexiste en 2018 à une femme née intersexe, élevée de sexe masculin et finalement devenue une femme, mais toujours identifiée comme intersexe.

Le Pakistan et le Népal, cependant, ont reconnu un troisième genre sur leurs documents officiels depuis plus d’une décennie. Le Pakistan a délivré des cartes d’identité nationales aux personnes transgenres, intersexes et eunuques (khwaja sara) depuis 2009, et le Népal a permis aux citoyens de s’identifier comme « autre » genre sur l’identification officielle depuis 2007.

