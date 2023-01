Homme, femme collègue étaient en voiture, "Faux flic" Les a fait payer 1,40 Lakhs

Un homme et une femme ont été contraints de cracher Rs 1,40 lakh par un faux policier qui a extorqué de l’argent en menaçant de les accuser de s’embrasser dans un lieu public, a annoncé la police vendredi.

Les victimes, qui travaillent dans la même entreprise, étaient assises dans une voiture près de Kingdom of Heaven mercredi vers 20h15, lorsqu’elles ont été abordées par un homme portant un uniforme de police.

Selon la plainte déposée par Shubham Taneja, un habitant du Secteur-9, il a été approché par la fausse police et on lui a demandé de baisser la vitre.

L’homme, selon Taneja, a pris les téléphones portables et les cartes d’identité des deux et a menacé de les emmener au poste de police. Il leur a ensuite demandé de payer Rs 2 lakh en pot-de-vin s’ils voulaient y aller.

“Nous avons tous les deux retiré Rs 1 lakh de nos cartes de guichet automatique, tandis que Rs 40 000 ont été conservés dans la voiture. Après avoir pris Rs 1,40 lakh, il a rendu nos téléphones et nos cartes d’identité et s’est enfui. Nous sommes allés chez nous et avons déposé une plainte jeudi”, dit Taneja.

Suite à la plainte, un FIR a été enregistré contre le “faux flic” en vertu de l’article 384 (extorsion) du CPI au poste de police du secteur 29 tard jeudi soir.

“Nous essayons d’identifier l’accusé à l’aide d’images de vidéosurveillance de la région”, a déclaré le sous-inspecteur Sajjan Singh, l’officier enquêteur.

