Homme en relation avec une femme qui se douche une fois toutes les 2 semaines

Lorsque deux personnes tombent amoureuses et commencent une relation, elles supposent souvent qu’elles savent tout l’une sur l’autre, et la décision est calculée. Cependant, les gens cachent souvent leurs secrets les plus sombres et les cachent longtemps à l’écart de leurs partenaires. Cela crée une situation où votre partenaire cesse de vous faire confiance dès qu’il apprend quelque chose qui lui a été caché. Que faites-vous si le secret concerne l’hygiène personnelle ? Un homme a révélé sur Reddit que la femme avec qui il était en couple depuis trois ans ne prenait un bain qu’une fois en deux semaines.

Le Mirror a rapporté que l’homme avait écrit sur les réseaux sociaux : “Je l’aime, mais je ne savais pas dans quoi je m’embarquais. Elle ne se douche pas souvent. Du tout. Elle se douche au maximum une fois toutes les deux semaines. Avant d’emménager ensemble, je n’ai pas remarqué de mauvaise odeur particulière. Parfois, elle avait une odeur corporelle humaine. Je suppose qu’elle prendrait sa douche occasionnelle avant de me voir. Il a en outre révélé qu’après quelques mois à essayer de supporter l’odeur, l’homme a commencé à dormir sur le canapé à cause de la terrible odeur et a même essayé d’avoir une conversation sérieuse avec elle.

Top showsha vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=zVkjAKDoqnw” width=”424″ height=”238″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Toutefois, quand le petit ami a confronté la petite amie, elle n’a pas aimé et s’est fâchée. Le couple ne serait pas d’accord pour le moment. Les utilisateurs n’ont pas tardé à commenter la situation et la plupart d’entre eux ont suggéré que la femme avait un “problème d’hygiène de routine”.

Un utilisateur a commenté : “Même la plupart des anti-chimiques qui ne prennent pas de douche une fois tous les trois ou quatre jours. Je me sens méchant une fois que j’ai atteint mon troisième jour, ce qui arrive parfois à cause des tout-petits. Deux semaines, c’est bien trop long. »

Un autre a déclaré : « Je me douche deux fois par jour. Je ne peux même pas imaginer à quel point elle se douche si rarement. »

Davantage de ces utilisateurs étaient d’accord avec le petit ami et ont dit que la petite amie n’était pas hygiénique et devrait se doucher plus fréquemment.

Lire tous les Dernières actualités Buzz ici