Homme coupable du meurtre d’un sergent de garde à vue dans le sud de Londres

Un homme a été reconnu coupable du meurtre d’un sergent de garde à vue avec une arme à feu qu’il avait introduite clandestinement dans une cellule.

Un jury du tribunal de la Couronne de Northampton a reconnu Louis De Zoysa, 25 ans, du meurtre du sergent Matt Ratana, 54 ans, d’une balle dans la poitrine dans un bloc de garde à Croydon, au sud de Londres, en septembre 2020.

Le tribunal a appris que De Zoysa, un ancien analyste des données du bureau des impôts de Banstead, Surrey, avait réussi à tirer des coups de feu alors qu’il était menotté dans une salle de détention après avoir été retrouvé avec des balles par des membres d’une patrouille de rue.

Après le premier coup de feu, trois autres coups de feu ont été tirés lors d’une bagarre avec des policiers. L’un d’eux a touché Ratana à la jambe et le dernier coup a laissé De Zoysa avec une « blessure grave et potentiellement mortelle ».

Les avocats de De Zoysa ont fait valoir qu’il n’avait pas eu l’intention de tirer sur Ratana et ont affirmé qu’il avait une défense de responsabilité atténuée parce qu’il avait eu une « crise autistique ».

Mais un médecin a déclaré au tribunal qu’il ne pensait pas que De Zoysa avait fait de l’hyperventilation, sur la base d’une séquence vidéo de l’incident. Le médecin a également déclaré que De Zoysa « avait démontré une nette capacité à contrôler ses actes ».

Le procureur, Duncan Penny KC, a déclaré au tribunal que De Zoysa avait probablement dissimulé l’arme, un ancien revolver Colt, sous l’une de ses aisselles.

Le jury de sept hommes et cinq femmes a décidé à l’unanimité, après cinq heures de délibération, que De Zoysa avait délibérément appuyé sur la gâchette.

De Zoysa a hoché la tête deux fois alors que le juge lui confirmait qu’il avait entendu le verdict annoncé par le président du jury.

Des images de caméras portées sur le corps montrent que Louis De Zoysa a été mis dans un fourgon de police le jour où il a ensuite tué Matt Ratana. Photographie: Police métropolitaine / PA

Le partenaire de Ratana, Su Bushby, et le commissaire de la police métropolitaine, Sir Mark Rowley, étaient parmi ceux présents dans la galerie publique lorsque le verdict a été rendu.

S’exprimant ensuite, Bushby a déclaré: « Alors que le procès est terminé, le sentiment constant de chagrin et de perte persiste. Mon amour pour Matt, mon gentil géant, ne finira jamais. Il ne sera jamais oublié. »

Après le verdict, le juge de première instance, le juge Johnson, a remercié le jury pour ses délibérations sur l’affaire et a déclaré qu’il avait « rempli un devoir public onéreux mais d’une importance cruciale ».

Penny a déclaré au tribunal que d’autres accusations d’armes à feu et de munitions à l’encontre de De Zoysa seront autorisées à mentir dans le dossier lors d’une audience de détermination de la peine devant le même tribunal le mois prochain.

Le juge n’a adressé aucune remarque directement à De Zoysa, qui a des difficultés de communication en raison de lésions cérébrales causées par une blessure par balle auto-infligée, juste avant de le placer en détention provisoire.

Ratana, originaire de Nouvelle-Zélande, était agent de police métropolitaine depuis 29 ans et approchait de la retraite.

Le L’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC) a déclaré vendredi qu’il avait recommandé à toutes les forces de porter des détecteurs de métaux portables afin d’empêcher une répétition du meurtre de Ratana.

Le chien de garde de la police a ajouté que la recommandation avait été acceptée et que le Conseil national des chefs de police envisageait de la mettre en œuvre.

Le programme a déjà été mis en œuvre par le Met. Le sous-commissaire adjoint Stuart Cundy a déclaré que les circonstances de la mort de Ratana avaient été un « catalyseur » pour l’introduction de nouvelles mesures de recherche.

Cela a conduit à la délivrance de plus de 4 000 détecteurs de métaux portatifs aux agents de première ligne, à tous les véhicules de première ligne et à toutes les suites de garde à vue et au pilotage de scanners corporels complets dans les suites de garde à vue, a déclaré Cundy.

Lorsqu’on lui a demandé si la force s’était excusée auprès de la famille de Ratana, Cundy a répondu: « Il n’y a qu’une seule personne qui a tué Matt et c’est Louis De Zoysa. »

Il a salué la bravoure des agents qui ont procédé à l’arrestation, qui n’ont pas trouvé le revolver caché lors d’une première perquisition. Ils ont tenté de désarmer De Zoysa « sans arrière-pensée ni souci de leur propre sécurité » alors qu’il tirait avec le revolver dans la salle de garde à vue, a déclaré Cundy.

Lorsqu’on lui a demandé comment les policiers qui avaient arrêté l’arme avaient raté l’arme lors de la fouille initiale dans la rue, Cundy a déclaré qu’ils avaient de « importantes inquiétudes » en trouvant des munitions sur la personne de De Zoysa, lui ont menotté les mains pour qu’elles soient derrière son dos et l’ont emmené à la police. station à rechercher plus en détail.

Ce n’était pas une « recherche superficielle », a-t-il insisté. « Les officiers eux-mêmes, ils étaient inquiets. Leur témoignage est qu’ils ont considéré que Louis De Zoysa avait accès à une arme à feu.

«À ce moment-là, personne ne savait où il se trouvait, s’il était sur lui, s’il pouvait être à son domicile ou à un autre endroit, c’est pourquoi lorsque De Zoysa a été emmené au poste de police, la première chose qui s’est produite a été pour que De Zoysa soit fouillé.

Une enquête de l’IOPC a révélé qu’il n’y avait aucun problème criminel, de conduite ou de performance pour les deux officiers, a déclaré le Met.

Cundy a déclaré que « l’énorme effusion » d’émotions et de personnes voulant parler de l’impact personnel que Ratana avait eu sur eux, montrait à quel point il était un individu « attentionné ».

« Il est clair qu’il laissera cet impact personnel. Il était un personnage plus grand que nature à bien des égards.

« Comme pour tous les officiers et membres du personnel qui sont tués, notre mémoire pour Matt restera toujours vivante. »