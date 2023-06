Homme blessé dans la fusillade de Streator, 2e fusillade depuis le 6 mai à cet endroit – Shaw Local

Un homme de 36 ans a été blessé par plusieurs balles vers 1 h du matin dimanche dans le pâté de maisons 100 de North Bloomington Street, selon la police de Streator. Il s’agit de la deuxième fusillade à cet endroit depuis le 6 mai qui a fait des blessés.

L’homme a été emmené au centre médical OSF St. Francis à Peoria pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger, a indiqué la police dans un communiqué de presse. Les blessures étaient au bas du corps, a indiqué la police.

De plus, la fusillade était la troisième à Streator à faire des blessés depuis le 6 mai – deux d’entre eux ont fait des morts.

L’incident était un incident ciblé isolé, sans danger pour le public, a déclaré le chef adjoint Robert Wood.

Après la fusillade, la police a fait enregistrer l’intersection des rues North Bloomington et West Hickory et le trottoir a été fermé avec un ruban de mise en garde s’étendant au sud de l’intersection sur le trottoir ouest jusqu’à l’allée. Les enquêteurs se sont déplacés dans cette zone après 2 heures du matin dimanche.

La police a déclaré que la fusillade faisait l’objet d’une enquête en cours et que toute personne disposant d’informations est priée de contacter le service de police de Streator au 815-844-0911.

Le coin des rues West Hickory et North Bloomington à Streator a été fermé alors que les enquêteurs fouillaient la zone le dimanche 18 juin 2023, à la suite d’une fusillade. (Derek Barichello)

Le département de police de Streator a déclaré qu’il était aidé dans l’enquête par le bureau du procureur de l’État du comté de La Salle, le bureau du shérif du comté de La Salle, le bureau du shérif du comté de Livingston, la police de l’État de l’Illinois, le service d’incendie de Streator et l’ambulance de Streator. De plus amples informations seront fournies dès qu’elles seront disponibles, a indiqué la police.

Cette zone a été impliquée dans deux fusillades le 6 mai.

Une femme de 35 ans est décédée le 6 mai après une fusillade qui a blessé trois personnes dans le pâté de maisons 100 de West Hickory Street. Cette fusillade s’est produite peu de temps après que la police de Streator a déclaré qu’il y avait eu une grande altercation vers 2 heures du matin dans le bloc 100 de North Bloomington Street.

Deux personnes, Malcolm J. Whitfield, 29 ans, et Rachael N. Carter, 36 ans, tous deux de Streator, ont été arrêtés à Memphis, Tennessee, quelques jours après l’incident lié à la fusillade. Whitfield a été inculpé de meurtre et Carter a été inculpé de deux chefs de possession illégale d’une arme par un criminel plus un chef d’avoir aidé et encouragé un fugitif.

Une autre fusillade le 5 juin a impliqué deux voitures dont les occupants se tiraient dessus dans la zone du bloc 400 de North Everett Street, a indiqué la police. Un homme de 35 ans est décédé après avoir tenté de quitter les lieux en voiture, mais a fini par écraser sa voiture dans une maison à l’angle sud-est des rues Elm et Shabbona. La police a publié des photos d’un véhicule lié à l’incident, mais cherche toujours des informations. Aucune arrestation n’a été effectuée.