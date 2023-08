Homme accusé d’homicide involontaire, enquête pour homicide à Kelowna en cours

Un homme a été accusé d’homicide involontaire après avoir été arrêté plus tôt cette semaine dans le cadre d’une enquête sur un homicide à Kelowna.

Brandon Joseph Davina est actuellement en détention et accusé d’homicide involontaire. De nombreux détails entourant l’incident ne sont pas accessibles au public pour le moment.

Dans la nuit du lundi 21 août, la GRC a été appelée dans une résidence située dans le pâté de maisons 300 du chemin Hardie. Là, la police a trouvé une personne dont la vie était en danger.

L’individu est décédé plus tard des suites de ses blessures.

La GRC a confirmé que Davina a été arrêtée peu de temps après l’incident et qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité publique.

Des accusations d’homicide involontaire plutôt que de meurtre sont envisagées si la mort n’était pas intentionnelle.

L’unité des crimes graves de Kelowna a désormais repris l’enquête.

