Homme accusé de crimes haineux

NEW YORK – Un homme arrêté lors d’une série d’attaques contre des synagogues du Bronx a été inculpé de plusieurs infractions liées à des crimes de haine, a déclaré la police de New York au cours du week-end.

Jordan Burnette, 29 ans, fait face à plus de 40 accusations, selon les archives judiciaires en ligne, liées aux attaques de la semaine dernière contre plusieurs synagogues du quartier Riverdale du Bronx, qui comprenaient des fenêtres cassées, des livres de prières endommagés et un vélo volé.

L’inspecteur adjoint de la police de New York, Jessica Corey, a déclaré lors d’un conférence de presse samedi que Burnette était accusé de «cambriolage en tant que crime de haine et fait également face à de nombreuses accusations liées aux nombreux actes de vandalisme en tant que crimes de haine qui ont eu lieu dans cette communauté».

Un avocat répertorié pour Burnette n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de USA TODAY.

Burnette était détenu avec une caution en espèces de 20 000 $ ou une caution de 30 000 $. La loi de New York limite les charges pour lesquelles une personne peut être détenue sous caution en espèces, mais le juge Louis Nock a déclaré que l’éclatement du verre constituait un crime violent et a ordonné une mise en liberté sous caution, a rapporté le New York Post.

Une autre audience est prévue pour vendredi.

Corey a déclaré que Burnette avait été arrêté tôt samedi lorsque les agents l’avaient remarqué faire du vélo à contre-courant de la circulation. Quand ils ont essayé de lui délivrer une infraction émouvante, Burnette n’a pas coopéré et n’a pas fourni d’identification, a déclaré Corey. Burnette a été ramené au bâtiment de l’enceinte et la police a déterminé qu’il correspondait à la description du suspect recherché dans la série d’attaques, a déclaré Corey.

Lorsque les agents ont inspecté la zone autour de l’endroit où Burnette avait été arrêté, Corey a déclaré qu’ils ont trouvé une fourgonnette avec un pare-brise cassé. La vidéo montrait l’homme brisant le pare-brise et quittant le parking de la synagogue conservatrice Adath Israel, a déclaré Corey.

Des livres de prières religieux ont été jetés sur le sol et un gardien de la propriété a déclaré à la police que les agents de vélo avaient vu Burnette monter à cheval, a déclaré Corey.

Corey a déclaré que la police ne croyait pas que quiconque était impliqué mais enquêtait toujours.

Aux autres synagogues attaquées dans le quartier, le suspect aurait brisé les fenêtres et les portes d’entrée.

En réponse aux attaques, des officiers gardaient de nombreuses autres synagogues dans la région ainsi que d’autres lieux de culte, a indiqué la police.

Le département de police de New York a enregistré au moins 54 crimes de haine antisémites de cette année à dimanche. En 2020, 58 avaient été enregistrés jusqu’au 2 mai.