Homme accusé d’avoir chargé une mitrailleuse chez TopGolf à Naperville – Shaw Local

La libération provisoire d’un homme de l’Indiana qui aurait été en possession d’une mitrailleuse chargée dans un terrain de golf récréatif de Naperville a été refusée lundi, ont indiqué les autorités.

Jalen Littleton, 19 ans, du bloc 3700 de Towle Avenue, Hammond, a comparu devant le tribunal de première comparution du comté de DuPage accusé d’un chef d’accusation d’utilisation illégale d’une arme – mitrailleuse, un crime de classe X, selon les nouvelles du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage. libérer.

Vers 21 h 51, le 30 septembre, la police de Naperville, en patrouille de routine à TopGolf, 3211 Odyssey Court, a observé une arme à feu bien en vue sur le plancher du côté conducteur d’une Chevrolet Cruze noire, selon le communiqué.

Peu de temps après, Littleton et un autre individu sont retournés au véhicule. Littleton se serait installé sur le siège conducteur de son véhicule. À ce moment-là, la police de Naperville a encerclé le véhicule de Littleton. Lorsque la police a fouillé le véhicule de Littleton, elle a trouvé une arme de poing de calibre Glock 22 .40 entièrement chargée avec un chargeur étendu, un viseur laser et un commutateur automatique qui permet à l’arme de tirer de manière entièrement automatique lorsqu’elle est engagée. Littleton, qui ne possède pas de FOID ou de CCL valide, a été arrêté à ce moment-là, selon le communiqué.

« La sécurité publique est la priorité absolue de mon bureau et l’allégation selon laquelle M. Littleton possédait illégalement une arme extrêmement dangereuse, entièrement chargée, capable de tirer comme une mitrailleuse, dans un lieu de divertissement familial est scandaleuse », a déclaré le procureur de l’État du comté de DuPage. » a déclaré Robert Berlin dans le communiqué. « Des allégations telles que celles contre M. Littleton ne seront pas tolérées dans le comté de DuPage et feront l’objet de poursuites judiciaires complètes. Une fois de plus, les efforts proactifs du service de police de Naperville ont retiré une arme dangereuse des rues et, ce faisant, auraient pu éviter une tragédie.

La prochaine comparution de Littleton devant le tribunal est prévue le 16 octobre pour sa mise en accusation.