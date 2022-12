Homme abattu, tué vendredi à Monee: police – Shaw Local

La police de Monee enquête sur la mort par balle d’un homme vendredi soir.

Selon la police de Monee, vers 20h30, des agents ont été appelés au bloc 25700 de South Taft Street pour un rapport de troubles domestiques. L’incident a été signalé comme une lutte et une fusillade en cours. Les agents sont arrivés et ont trouvé un homme abattu dans la pièce avant de la résidence et son épouse se trouvait dans une autre pièce.

La maison a été sécurisée par la police et la victime a été immédiatement contrôlée par le personnel de Monee Fire. Il a été déclaré mort sur les lieux par les premiers intervenants. La femme était visiblement bouleversée et à peine capable de communiquer avec les agents et a été transportée à l’hôpital franciscain pour une évaluation médicale. Les détectives du MPD, avec l’aide des techniciens des scènes de crime de la police de l’État de l’Illinois, ont déterminé que le couple était les deux seuls présents au moment de la fusillade et qu’une lutte s’était ensuivie.

Les agents ont identifié la victime comme étant Mark Maher, 46 ans. L’incident fait l’objet d’une enquête par le MPD, avec l’aide du bureau des procureurs de l’État du comté de Will et des membres du groupe de travail sur les crimes majeurs du comté de Will.

Toute personne ayant des informations liées à cet incident est priée de contacter le détective Evie Lazzaroni au 708-534-8308.