Les performances de Haaland ce trimestre pour le Borussia Dortmund ont désigné le Norvégien de 20 ans comme le jeune talent le plus demandé du football, ce qui laisse supposer qu’un transfert de bras de fer est sur le point de commencer après le père de Raiola et Haaland, ancien joueur de Manchester City. Alf-Inge, s’est lancé dans une tournée éclair ces derniers jours, rencontrant un hôte des meilleurs clubs européens dans le but de régler ce qui serait probablement un accord de transfert record.

Mais tous les clubs préparant une offre pour le jeune assassin devront payer au milieu des informations selon lesquelles Raiola et Haaland recherchent un salaire hebdomadaire exceptionnel de 1 million de livres sterling (1,37 million de dollars / 1,15 million d’euros).

Ces revendications salariales gigantesques sont susceptibles de mettre fin à l’intérêt de certains des prétendants de Haaland, seuls le Paris Saint-Germain et Manchester City étant considérés comme étant dans le type de situation financière pour sanctionner un tel accord.

Les géants espagnols Barcelone et le Real Madrid sont tous deux considérés comme intéressés, mais les problèmes de trésorerie qu’ils rencontrent actuellement signifieront probablement que leur poursuite du joueur sera déterminée par la possibilité ou non de marchander Raiola et Haaland de leur position.

Chelsea et Roman Abramovich envisageraient également une offre mais, encore une fois, les revendications salariales de Haaland feraient basculer la structure salariale à Stamford Bridge, ce qui ferait craindre un mécontentement potentiel du vestiaire.

Le chef de file de la vente de Raiola pour tout accord est sa conviction que Haaland usurpera bientôt Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et prendra sa place aux côtés de Kylian Mbappe du PSG en tant que deux attaquants qui domineront le football pour la prochaine décennie ou plus.

En ce qui concerne le prix de Dortmund, les rapports indiquent qu’ils recherchent des frais de transfert gigantesques de 154 millions de livres sterling (environ 211 millions de dollars) cet été, bien que le contrat de Haaland signifie qu’il peut quitter le club à l’été 2022 pour les frais très réduits de 68 millions de livres sterling (environ 93 millions de dollars) – un facteur qui pourrait bien encourager le Borussia Dortmund à poursuivre de manière agressive un transfert dans les mois à venir.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Erling Braut Haaland (@ erling.haaland)

Si Dortmund se lèche les lèvres face à la manne potentielle de transfert qu’ils pourraient recevoir cet été, ils maintiennent un poker très strict.

« Nous n’avons pas de plan parallèle. Nous en discuterons avec Erling, son père et son agent Mino Raiola en paix», a déclaré à Goal le PDG du club, Hans-Joachim Watzke.

« Nous voulons également qu’il reste avec nous, qu’il marque des buts pour BVB l’année prochaine avec conviction. Il n’y a pas de plan alternatif. «

Dortmund est bien habitué à lutter contre les avancées des grands clubs européens pour leurs jeunes talents, comme en témoigne leur refus obstiné de bouger de leurs demandes au milieu de la poursuite all-in de Manchester United contre Jadon Sancho l’été dernier.

Ils auront peut-être plus de mal à résister en ce qui concerne Haaland – en particulier si Raiola continue de placer son atout précieux si évidemment dans la vitrine.