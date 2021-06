Hommages rendus en tant que sénateur, candidat à la présidentielle et militant anti-guerre Mike Gravel décède à 91 ans – RT USA News

Les hommages ont afflué pour l’ancien sénateur de l’Alaska Mike Gravel, décédé à l’âge de 91 ans après avoir passé sa carrière politique à s’opposer aux guerres étrangères, aux dépenses militaires et à l’État de surveillance de l’Amérique.

Gravel est décédé samedi à son domicile de Seaside, en Californie. Selon un rapport de l’AP, il était en mauvaise santé depuis un certain temps auparavant.

Nous sommes tristes d’annoncer que le sénateur Mike Gravel est décédé paisiblement, entouré de sa famille, à son domicile de Seaside, en Californie. Il avait 91 ans et avait vécu la vie la plus complète possible. Il nous manquera tous les jours. pic.twitter.com/wLXLzMbgZT – Institut Gravel (@GravelInstitute) 27 juin 2021

Gravel, qui a servi au Sénat de 1968 à 1981, s’est constamment opposé aux aventures militaires des États-Unis à l’étranger. En 1971, il a lancé une obstruction personnelle pour lire dans les archives publiques plus de 4 000 pages des soi-disant « Pentagon Papers » – des documents divulgués par le ministère de la Défense révélant comment les États-Unis ont secrètement étendu la portée de la guerre du Vietnam et ont menti à propos de Les navires vietnamiens ont tiré en premier lors de l’incident du golfe du Tonkin.

J’adore ce clip de Mike Gravel racontant la lecture des documents du Pentagone dans le dossier du Sénat, à cause de ce qu’il enseigne sur le courage. Il n’était pas excité, pas confiant ; il était « mort de peur », effrayé d’aller en prison ; il était submergé par l’émotion. Et *c’est* la bravoure pic.twitter.com/hLPovl7xrq – Ben Phillips (@benphillips76) 27 juin 2021

Bien que représentant l’Alaska en tant que démocrate, Gravel a par la suite rompu avec le parti lors d’une course à la présidence en 2008, après avoir pris la parole un an plus tôt pour accuser Barack Obama et Joe Biden d’être des fauteurs de guerre, désireux d’utiliser des armes nucléaires contre l’Iran. .

Le décès de Gravel a été déploré par des politiciens et des commentateurs anti-guerre, dont certains ont fait référence à sa performance enflammée lors du débat de 2007.

Le sénateur Mike Gravel, qui a purgé 2 mandats depuis l’Alaska, est décédé aujourd’hui à 91 ans. Il était unique et héroïque : il travaillait pour mettre fin au projet qui a alimenté la guerre du Vietnam et utilisait son immunité au Sénat alors que personne d’autre ne voulait lire les documents du Pentagone à haute voix. montrer aux Américains que leur gouvernement avait menti. #SE DÉCHIRER – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 27 juin 2021

Le sénateur Mike Gravel nous a accordé l’une des deux meilleures minutes de l’histoire du débat. Merci pour votre service. Reste au pouvoir. pic.twitter.com/hGhn4rZ7L0 – Brett « Unions 2021 » Banditelli (@banditelli) 27 juin 2021

Gravel est ensuite passé au Parti libertaire, disant à ses partisans que le Parti démocrate « est un parti qui continue de soutenir la guerre, le complexe militaro-industriel et l’impérialisme – tout ce que je trouve anathème à mes vues. »

Mike Gravel, l’un des rares politiciens américains anti-guerre, est décédé tragiquement. RIP.Ceci est tiré de notre entretien avec lui en 2019, condamnant les bellicistes bipartites : « Tuez une personne et c’est un meurtre ; tuez un million et c’est de la politique étrangère » Vidéo complète : https://t.co/bbkPCdjlqKpic.twitter.com/9JRiVApFqu – Rebelles modérés (@Moderate_Rebels) 27 juin 2021

Gravel s’est de nouveau présenté en tant que démocrate en 2020, dans le but de remettre sur la table les problèmes de guerre et de dépenses militaires. Lorsqu’il n’a pas réussi à se qualifier pour les débats, il a abandonné et a plutôt soutenu le sénateur Bernie Sanders. Il « était dédié à mettre fin aux guerres pour toujours et à amener plus d’Américains dans le processus politique », Sanders tweeté le dimanche. « Son courage va beaucoup nous manquer. Nos pensées vont à ses proches. »

Gravel laisse dans le deuil son épouse Whitney et ses deux enfants, Martin Anthony et Lynne Denise, issus de son premier mariage avec Rita Martin.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !