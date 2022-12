Hommages rendus aux principaux techniciens du génie aérien de la Royal Navy tués dans un accident d’horreur

DES HOMMAGES ont été rendus à deux techniciens en génie aérien de la Royal Navy décédés dans un accident d’horreur.

LAET Callum ‘Gilly’ Gilbert, 23 ans, et Daniel ‘Coxy’ Cox, 24 ans, ont tous deux été tués dans la collision entre une Ford Fiesta et une BMW.

Daniel Cox a été tué dans un accident d’horreur Crédit : Police du Devon et de Cornwall

Les hommages ont maintenant afflué pour le couple à la suite de la tragédie sur l’A3083 près de Culdrose, Helston, le 7 décembre.

Les deux techniciens ont servi avec le 820 Naval Air Squadron et étaient basés à la Royal Naval Air Station Culdrose.

La famille de LAET Gilbert a déclaré: «Callum était un fils, un petit-fils, un neveu très aimé, un frère de Megan et un partenaire d’Ellie.

«En tant que famille, il nous manquera tous profondément et aucun mot ne se rapproche d’expliquer notre chagrin de le perdre. Nous avons tant de bons souvenirs que nous allons maintenant garder précieusement.

“Callum était un jeune homme vraiment remarquable, joyeux, gentil, attentionné, attentionné, talentueux et aimant.

“Il avait tellement de cœur et éclairerait n’importe quelle pièce avec son sourire, sa présence et son sens de l’humour. Il nous manquera énormément à tous et ne l’oublierons jamais.

“Tu nous aimeras tous et tu nous manqueras pour toujours Callum – tu es un sur un million, dors bien.”

Alors que la famille de LAET Cox a déclaré: «Dan était un fils, un frère, un petit-fils, un oncle, un neveu et un cousin exceptionnels qui étaient dévoués à sa famille.

« Comme la sienne, nos vies ont été brisées et ne seront plus jamais les mêmes.

“Dan était un jeune homme aux multiples talents vraiment spécial, qui nous a été enlevé bien trop tôt, à la fois aimé et profondément manqué par tant de gens.”

Leur commandant, le capitaine Stuart Irwin, a déclaré: “Nous sommes tous profondément attristés par la mort de deux de nos hommes.

“D’abord et avant tout, mes plus sincères condoléances vont aux familles et aux proches qui ont été touchés par cet événement tragique.

“Il s’agissait de deux brillants jeunes ingénieurs aéronautiques qui avaient déjà tant accompli et servi avec distinction.

“Au 820 Naval Air Squadron, à travers le RNAS Culdrose et dans la communauté plus large ici dans l’ouest de Cornwall – nous sommes tous en train d’accepter leur perte.”

LAET Gilbert et Cox avaient terminé leur formation plus tôt cette année et ont aidé à entretenir et à réparer les hélicoptères Merlin Mk2 de l’escadron.

La police a été appelée sur l’accident juste après 21h10 le 7 décembre.

Le conducteur de la BMW a subi une fracture présumée du poignet et a été transporté à l’hôpital.

Rendant hommage à l’ancien, l’adjudant Steven Hughes a déclaré: “C’est le sourire dont je me souviens. Il avait aussi de bonnes manières. Cela va loin.

“Il avait la capacité de remonter le moral de tout le monde d’un regard. Même par une nuit froide, en sortant du pont du Queen Elizabeth, il avait toujours une étincelle dans les yeux.”

Sur LAET Cox, il a ajouté: “Il aimait sa famille et il aimait son travail. Il était tellement enthousiaste. C’est mon souvenir impérissable de lui.

« Chaque matin, il était dans mon bureau et me demandait : ‘à quelle heure faisons-nous des rondes ?’ et je pensais : je n’ai même pas encore bu une tasse de thé et il veut sortir et commencer à travailler.