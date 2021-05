Hommages rendus au «professionnel ultime» Joe Mercer | Actualités des courses

Joe Mercer, qui a fait équipe avec le puissant brigadier Gerard parmi d’autres grands noms de l’histoire de la course automobile, est décédé à l’âge de 86 ans.

Mercer a été l’un des géants de la scène Flat Racing jusqu’à sa retraite en 1985, ayant été couronné champion jockey une fois, remportant huit Classics britanniques et chevauchant plus de 2800 vainqueurs au cours de ses 37 ans de carrière.

Mercer a compté le brigadier Gerard comme sa monture la plus en vue, avec le duo battant Mill Reef dans les Guinées 1971 2000, avant d’ajouter les goûts du roi George VI et de la reine Elizabeth, Eclipse et Champion Stakes dans une carrière superlative.

Bustino était un autre cheval de tête de Mercer, né à Bradford, alors que le couple était impliqué dans une bataille épique dans le King George de 1975, devant finalement se contenter de la deuxième place derrière Pat Eddery et Grundy après une bataille passionnante dans la ligne droite d’Ascot.

Mercer a également remporté les 1000 Guinées à bord de Highclere à Newmarket pour la reine en 1974.

Après sa retraite, Mercer, qui a été nommé OBE pour ses services à la course en 1980, est devenu directeur des courses de feu Sheikh Maktoum Al Maktoum, avec l’ancien collègue de la salle de pesée Bruce Raymond le rejoignant comme assistant en 1994.

Raymond a rendu hommage à son ami en disant: «C’était un choc, c’était très inattendu. Je lui parlais tous les samedis et il m’appelait le dimanche pour parler du Lockinge.

«C’était un homme vraiment gentil – c’était le genre de gars qui aimait les gens qui n’auraient vraiment pas dû être aimés! Il n’a jamais eu un mauvais mot à dire à propos de qui que ce soit.

« Il était aussi le genre d’homme qui était toujours le premier. Quand vous étiez dans les vestiaires, on nous disait ‘casquettes’ et il serait le premier à être prêt, puis il serait le premier à entrer dans le Si vous le rencontriez à 19h dans un restaurant, il serait là cinq minutes plus tôt et vous dirait alors que vous êtes en retard!

«Je me souviens que quand j’étais jeune, vers 17 ans, je l’ai battu en City And Suburban Handicap et c’était vraiment la plume dans ma casquette, battre Joe Mercer.

«C’est grâce à Joe que je suis venu travailler pour Sheikh Maktoum. Il m’a décroché un poste de pilote retenu derrière Pat Eddery et Walter Swinburn, mais à 50 ans, je me suis cassé le cou en une chute et il m’a dit ‘donne-le et viens travailler avec moi »et me voici, environ 25 ans plus tard.

« Joe était un bon cavalier, un grand styliste et quelqu’un que tout le monde pouvait admirer. »

Il a ajouté: « De toute évidence, le brigadier Gerard était un moment fort, mais Joe avait tellement de bons chevaux à cette époque, y compris Kris pour Sir Henry Cecil et Le Moss dans la Gold Cup.

« C’était un super jockey, mais un homme encore meilleur. Ce n’est pas seulement une triste perte pour la course, mais c’est une triste perte pour tous ceux qui le connaissaient. C’était juste un gars formidable. »

Le multiple champion Willie Carson a décrit Mercer comme le « jockey ultime »

Il a déclaré à Sky Sports Racing: «C’est un jour très, très triste de perdre mon grand compagnon Joe, je sais qu’il avait un âge juste mais c’est la fin d’une époque.

« Il était un vrai styliste en selle, montait beaucoup de bons chevaux, était champion jockey. J’ai pris son travail, malheureusement, à Dick Hern, et il est entré dans la cour de Henry Cecil et il a fait de lui un champion. Bien que j’aie pris son travail, nous étions de très bons amis jusqu’à aujourd’hui, en gros, c’est tellement triste.

« Bien sûr, nous avons tellement de bons souvenirs de lui, en particulier celui où il a remporté les 2000 Guinées avec le Brigadier Gérard. C’était l’une des grandes courses, tous les bons chevaux qui couraient dans ces 2000 Guinées, et bien sûr il a fini étant essentiellement invaincu, le brigadier.

« Vous regardez ces jockeys aujourd’hui qui rebondissent sur la selle, s’il vous plaît sortez les films de Joe Mercer. Maintenant, il y a le jockey ultime, c’est à ça que les jockeys devraient ressembler. C’était un jockey vraiment élégant et il a roulé d’une manière qui était facile sur le œil.

« Joe était le jockey ultime, il était considéré à mon époque comme le professionnel ultime. Il était aimé de tout le monde, il n’était en aucun cas agressif. Dans la salle de pesée, il était l’ami de tout le monde, on pouvait voir Joe assis dans un coin. avec une pipe dans sa bouche, soufflant sa pipe.

« Le King George, quand Pat Eddery l’a battu sur Grundy, est la course que tout le monde dit est la plus grande course qu’ils aient jamais vue. Il y avait Joe, qui avait ce jour-là, sur Bustino, trois stimulateurs cardiaques. Pat, utilisant son cerveau comme il toujours fait, juste assis derrière et puis est allé «pop», il a battu Bustino sur la ligne – une grande course.

« Le professionnel ultime, c’est un triste jour pour nous les vieux parce qu’il était l’un des ultimes. Il était là-haut, il faisait partie de ces personnes que vous avez mis sur un piédestal et il me manquera énormément. »

Le formateur Henry Candy – dont Mercer a remporté le King George en 1983 – a fait écho aux sentiments de Carson.

Il a dit: « Il était le styliste ultime. Tous les apprentis que j’ai eu, et j’ai probablement conduit 35 apprentis au fil des ans ou peut-être plus, et j’ai dit que si vous copiiez Joe Mercer, vous n’iriez pas très mal. Il était le plus beau styliste. «

Candy a rappelé le moment où Mercer a téléphoné pour la course sur Time Charter, vainqueur des Oaks en 1982, dans la pièce maîtresse d’Ascot, alors que son partenaire régulier Billy Newnes était blessé.

« C’était très drôle à propos de Time Charter parce qu’à l’époque les jockeys n’avaient pas d’agents », a déclaré Candy.

«Quand Billy ne pouvait pas monter, Joe a téléphoné pour se mettre en avant parce qu’il avait été avec l’écurie de temps en temps avec Song et High Line et tous ces chevaux.

« C’était le seul tour de secours pour lequel Joe a jamais sonné et il a remporté le King George. »