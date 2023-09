Hommages rendus au planeur de 75 ans décédé dans un accident dans les Pyrénées | Nouvelles du monde

Mike Evans, affectueusement surnommé « Little Mike » en raison de sa petite taille, a été déclaré mort sur les lieux de l’aérodrome de Santa Cilia samedi (Photo : Solarpix) Des amis ont rendu hommage à un Britannique décédé dans un accident de planeur en Espagne hier. Mike Evans, 75 ans, surnommé « Little Mike », a été blessé samedi à son atterrissage à Jaca, dans le nord de l’Espagne. M. Evans voyageait seul dans un planeur monoplace lorsqu’il est sorti de la piste de l’aérodrome de Santa Cilia, près des contreforts de la chaîne des Pyrénées, et a heurté un groupe d’arbres à proximité vers 16 heures, heure locale. Les secouristes ont d’abord été informés qu’il était conscient et qu’il se plaignait de douleurs au cou. Il a subi un arrêt cardiaque environ 40 minutes plus tard et a été déclaré mort sur place. L’aéroclub local Nimbus a déclaré dans un hommage sur Facebook : « Au revoir Mike. C’est un plaisir de vous connaître. La déclaration était accompagnée des mots « je me sens mal » et d’un emoji qui pleure. Un autre ami m’a dit : « Cher Mike, il y a vingt-cinq ans, vous avez décidé que l’aérodrome de Santa Cilia était le meilleur endroit pour exercer votre passion du vol à voile et survoler les Pyrénées. M. Evans était également membre de la Lasham Gliding Society à l’aérodrome de Lasham à Alton, Hampshire (Photo : Solarpix) « À partir de ce moment-là, vous avez rêvé chaque année de la date que vous aviez prévue pour votre arrivée, jusqu’à ce fatidique 9 septembre 2023. « Au fil des années, vous avez gagné le respect et l’affection de tous, pas seulement des habitants du village mais aussi des lieux que vous fréquentez régulièrement. « Nous sommes nombreux, mes amis, à ressentir la profonde douleur que votre départ nous a causée. Ils poursuivirent : « Ce 9 septembre a été un jour fatidique et un terrible accident a fait que ton dernier souffle est resté ici avec nous, et cette fois pour toujours. « Bon vol, cher ami. Nous ne t’oublierons jamais, petit grand homme. Si longtemps.’



Les autorités locales ont confirmé qu’elles enquêtaient sur l’accident (Photo : Solarpix) Plus: Tendance

M. Evans était également membre de la Lasham Gliding Society à l’aérodrome de Lasham à Alton, Hampshire, où il était bien connu pour ses capacités de chef et sa participation fréquente à des événements caritatifs organisés par le club. La Lasham Gliding Society devrait faire un commentaire sur la mort tragique de M. Evan plus tard dans la journée ou demain. Les autorités de Jaca ont confirmé qu’elles enquêtaient sur l’accident. Des photos montrent que du ruban adhésif de la police a été placé autour de l’avion à voilure fixe dans lequel voyageait M. Evans. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })(); Lien source