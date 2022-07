Hommages rendus au pacificateur nord-irlandais David Trimble

LONDRES (AP) – David Trimble a aidé à mettre fin à des décennies de violence en Irlande du Nord en évitant son passé de syndicaliste pur et dur et en négociant avec un ancien ennemi dans la poursuite d’un objectif qu’ils partageaient tous les deux : la paix.

Cette volonté de compromis a été rappelée mardi des deux côtés de l’Atlantique alors que les dirigeants mondiaux rendaient hommage à Trimble, décédé lundi à l’âge de 77 ans.

Trimble a partagé le prix Nobel de la paix 1998 avec John Hume pour leur travail dans la sécurisation de l’accord du Vendredi Saint, qui a contribué à mettre fin à trois décennies d’effusions de sang qui ont tué plus de 3 000 personnes des deux côtés du conflit sectaire en Irlande du Nord.

« Maintes et maintes fois au cours des négociations qui ont conduit à l’accord du Vendredi saint, il a fait des choix difficiles plutôt que politiquement opportuns parce qu’il croyait que les générations futures méritaient de grandir sans violence ni haine », a déclaré l’ancien président américain Bill Clinton dans un communiqué. . “Sa foi dans le processus démocratique lui a permis de s’opposer à une forte opposition dans sa propre communauté, de les persuader des mérites d’un compromis et de partager le pouvoir avec ses anciens adversaires.”

L’accord, négocié avec l’aide de l’envoyé de Clinton en Irlande du Nord, George Mitchell, a créé un gouvernement de partage du pouvoir qui a cherché à combler le fossé entre les unionistes, qui soutiennent le maintien des liens avec le Royaume-Uni, et les nationalistes, qui soutiennent la réunification avec la République de Irlande. Cela a également forcé les deux parties à accepter des concessions auparavant impensables telles que la réorganisation des forces de police pro-syndicalistes et l’obligation pour l’Armée républicaine irlandaise de renoncer à ses armes.

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair a déclaré que Trimble avait eu le courage de conclure l’accord, même s’il savait qu’il serait traité de traître par certains membres de sa communauté.

« Cela ne serait pas arrivé sans lui ; c’est aussi simple que ça, vraiment », a déclaré Blair à la BBC. “Ce qu’il a donné, pas seulement pendant la période des négociations … mais ensuite dans les années qui ont suivi, c’était une classe de maître en leadership.”

Né William David Trimble à Belfast le 15 octobre 1944, il a fait ses études à l’Université Queen’s de Belfast et a poursuivi une carrière universitaire en droit avant d’entrer en politique au début des années 1970 en tant que membre du parti extrémiste Vanguard. Après avoir rejoint le parti unioniste d’Ulster, il est devenu le chef de ce qui était alors le plus grand parti unioniste en 1995.

Comme la plupart des politiciens protestants de l’époque, Trimble s’est d’abord opposé au partage du pouvoir avec les républicains largement catholiques comme quelque chose qui mettrait en péril l’union de l’Irlande du Nord avec la Grande-Bretagne. Au début, il a refusé de parler directement avec Gerry Adams, chef du Sinn Fein, l’aile politique de l’IRA. Mais finalement, il a cédé et en 1997 est devenu le premier dirigeant syndical à négocier avec le Sinn Fein.

Les pourparlers de paix officiels ont commencé l’année suivante, Trimble et Hume signant l’accord du Vendredi Saint le 10 avril 1998.

Trimble a été élu premier ministre dans le premier gouvernement de partage du pouvoir d’Irlande du Nord la même année, avec Seamus Mallon du Parti social-démocrate et travailliste représentant la communauté nationaliste en tant que vice-premier ministre.

En acceptant le prix Nobel de la paix, Trimble a encouragé d’autres pacificateurs potentiels à rechercher des solutions pragmatiques et à éviter d’être « trop précis ou pédants ».

“Le ciel sait qu’en Ulster, ce que j’ai recherché, c’est une paix dans les domaines du possible”, a-t-il déclaré. “Nous n’aurions pu partir que d’où nous étions réellement, pas d’où nous aurions aimé être.”

Mais Trimble a payé un prix énorme pour son pragmatisme.

Il y avait des menaces à sa sécurité, et finalement il a été remplacé par des politiciens plus radicaux qui n’avaient pas soutenu l’accord de paix. Alors qu’il travaillait pour s’assurer que les deux parties mettaient en œuvre les termes de l’accord, Trimble a été contraint de regarder ses anciens adversaires célébrés pour les concessions qu’ils avaient faites.

Mais il ne s’est jamais plaint, a déclaré Blair.

“La chose la plus difficile dans le leadership est de dire non à vos propres partisans”, a déclaré Blair. « C’est facile de leur dire oui et c’est facile de dire non à vos adversaires, mais dire non à vos propres supporters, c’est dur. Et il l’a fait, et il l’a porté.

Dans son discours du prix Nobel, Trimble a dit à son auditoire de ne pas craindre l’avenir.

“L’ombre sombre que nous semblons voir au loin n’est pas vraiment une montagne devant nous, mais l’ombre de la montagne derrière – une ombre du passé projetée dans notre avenir”, a-t-il déclaré.

“C’est une boue noire de sectarisme historique. Nous pouvons le laisser derrière nous si nous le souhaitons.

Danica Kirka, l’Associated Press