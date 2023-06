Hommages rendus à une maman «aimante et désintéressée», 51 ans, poignardée à mort alors que les flics arrêtent un homme de 28 ans, soupçonné de meurtre

Les HOMMAGES affluent pour une maman « aimante et désintéressée » qui a été poignardée à mort lors d’une attaque d’horreur.

Michelle Hodgkinson, 51 ans, a été tuée dans le tragique coup de couteau vers midi vendredi à Droylsden, dans le Grand Manchester.

Les hommages affluent pour Michelle Hodgkinson, qui a été poignardée à mort vendredi Crédit : GMP

Un homme de 28 ans a été arrêté, soupçonné de meurtre Crédit : MEN Media

Les services d’urgence ont désespérément tenté de sauver la femme de 51 ans, mais elle est malheureusement décédée sur les lieux d’Edge Lane.

Un homme de 28 ans a été arrêté, soupçonné de meurtre.

La police a déclaré aujourd’hui qu’il avait depuis été détenu en vertu de la loi sur la santé mentale.

On se souvient de Michelle comme d’une maman « incroyable » qui se souciait profondément de sa communauté.

Sa famille a rendu hommage aujourd’hui en disant: « Tous ceux qui connaissent Michelle sont sous le choc de l’attaque qu’elle a subie et de l’horreur de ses derniers instants.

« Notre Shelly B était la fille, la mère, la belle-mère, la sœur, la tante et, plus récemment, la nounou la plus incroyable, la plus aimante, la plus désintéressée et la plus drôle. C’était un privilège d’avoir été connue et aimée d’elle.

« Elle aimait aider les gens de sa communauté et était connue pour son bénévolat en tant qu’adulte approprié, son travail caritatif et adorait créer des paniers pour faire sourire les gens.

« Elle serait là pour n’importe qui et le jour où elle nous a été enlevée, elle faisait exactement cela – marcher pour rencontrer sa mère pour l’emmener faire des courses et aller prendre un café.

« Notre famille et nos amis ont le cœur brisé. En un instant, notre monde s’est effondré et ne sera plus jamais le même. »

« Nous nous soutiendrons mutuellement, et nous remercions et apprécions l’amour et le soutien de notre famille et de nos amis. Veuillez tenir vos proches proches, dites-leur que vous les aimez et créez des souvenirs.

« Les mots ne peuvent pas décrire à quel point elle va nous manquer. Notre plus grande pom-pom girl, notre confidente, notre rock – elle ne sera jamais oubliée. Nous vous aimons jusqu’à la lune et retour ! Nous ferons tout notre possible pour obtenir justice. Je t’aime pour toujours et à jamais. »

Des hommages ont été rendus sur les lieux du crime d’horreur dans les heures qui ont suivi la mort de Michelle.

Des notes écrites l’ont surnommée « l’étoile la plus brillante du ciel ».

Une autre lecture: « RIP ma charmante amie Michelle.

« Nos anniversaires ne seront plus les mêmes sans toi. Pensée à toute la famille. Je ne peux pas croire que tu es parti. »