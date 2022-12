Hommages rendus à une femme « chérie » de Liverpool, 22 ans, tuée dans une collision avec une voiture de police

Une femme de 22 ans décédée après avoir été heurtée par une voiture de police la veille de Noël à Liverpool a été décrite par sa famille comme une fille, une sœur, une petite-fille, une partenaire et une « amie pour beaucoup » « chéries ».

La police de Merseyside lance un appel à témoins après avoir été appelée pour signaler une collision impliquant une voiture de police marquée samedi vers 20 h 10 sur Sheil Road dans le quartier de Kensington de la ville. Rachael Louise Moore est décédée sur les lieux.

Une déclaration de sa famille publiée par la police a déclaré: « Rachael Louise Moore, âgée de 22 ans, fille chérie d’Alison et Ian, sœur de Ben et petite-fille bien-aimée de Nana Sue. Partenaire de Jack et ami attentionné de beaucoup. Elle manquera beaucoup à tous ceux dont elle a touché la vie. La famille demande que leur vie privée soit respectée en cette période dévastatrice. »

DS Kurt Timpson de l’unité d’enquête sur les collisions graves de la force a déclaré: «Nos pensées et nos condoléances sincères vont à la famille de Rachael, qui a été dévastée par cet incident tragique. Des agents de liaison avec les familles spécialement formés les soutiennent en ce moment.

Timpson a également appelé tous ceux qui ont été témoins de l’incident à contacter la police alors qu’ils “essayent de reconstituer les circonstances”.

Il a ajouté: «Je voudrais également demander à tous ceux qui ont des images de vidéosurveillance, de dashcam ou de sonnette intelligente qui pourraient nous aider à nous contacter. Conformément à la procédure habituelle, l’incident a été renvoyé au FIPOL [Independent Office for Police Conduct].

“La famille demande que leur vie privée soit respectée pour le moment.”