Hommages rendus à un père de quatre enfants et à une maman au «cœur d’or» alors que quatre meurent dans l’horreur le jour de la Saint-Étienne s’écrase à Tyrone

Une JEUNE infirmière au “plus grand cœur d’or” faisait partie des quatre adultes décédés dans deux horribles accidents de voiture le jour de la Saint-Étienne à Co Tyrone.

Un deuxième accident deux heures plus tard, dans lequel trois personnes sont mortes, a entraîné le traitement d’une femme et de quatre enfants à l’hôpital.

La tragique Imelda est décédée dans l’un des deux accidents de la Saint-Étienne

Patrick Rogers, 26 ans, est décédé sur Dungannon Road près de Cookstown

Mary Duffy est décédée aux côtés de son gendre Patrick Rogers

Parmi les personnes tuées dans le deuxième accident se trouvait le chauffeur Patrick Rogers, 26 ans.

Le père de quatre enfants marié voyageait avec des membres de sa famille sur Dungannon Road près de sa ville natale de Cookstown avant la collision frontale.

L’autre conductrice, une octogénaire, est décédée ainsi qu’un passager d’une cinquantaine d’années.

Un copain a dit que Patrick avait été “l’un des gars les meilleurs et les plus drôles de tous les temps”.

Il a dit qu’il avait été « un vrai gentleman » et lui a laissé « de bons souvenirs que je n’oublierai jamais ».

Maman de deux enfants, Imelda Quinn, décédée dans le premier accident, avait eu 40 ans le jour de Noël.

Elle conduisait seule sur l’autoroute M1, après avoir échangé ses quarts de travail avec un collègue infirmier, lorsque sa voiture bleue Mercedes a quitté la route entre les ronds-points de Stangmore et Tamnamore.

Elle a été transportée à l’hôpital mais n’a pas survécu.

Mme Quinn, infirmière à l’hôpital de la région de Craigavon, a été décrite dans un avis de décès comme «l’épouse profondément aimée de Gavin, la mère la plus chérie de Nina et Norah».

La voisine Chris Morrow, une DJ locale, a déclaré qu’elle avait été une personne “fantastique” et une “héroïne du NHS”.

Il a déclaré à The Irish Sun: “Quand mon garçon de sept ans était à l’hôpital il y a quelques mois, elle était juste une personne adorable et adorable.

“C’est tellement difficile à accepter. Une mère fantastique. Deux petites filles et son mari laissés pour compte.

Le père Gerard McAleer, curé de la paroisse de Donaghmore, a déclaré : « Imelda était une infirmière que les gens respectaient. C’était quelqu’un qui échangeait des quarts de travail contre des gens et c’est comme ça qu’elle se trouvait sur la route.

L’amie Shauna Daly a écrit sur Facebook: “Imelda était unique en son genre avec le plus grand cœur d’or et était toujours au bout du fil si j’avais besoin d’elle. . . Tu vas beaucoup me manquer Imelda.

Un autre a commenté: «Une fille adorable, gentille et chaleureuse. Juste dévastée pour son mari, ses petites filles, sa maman, son papa, Angela, Fergal et Cormac. RIP Imelda.

Une déclaration de Donaghmore GAC a déclaré: “Nos pensées et nos prières vont à l’ensemble des familles McDonnell et Quinn.”

Et Torrent Buddies, un groupe de soutien local pour le syndrome de Down, a déclaré : « Imelda était une merveilleuse maman pour l’un de nos Torrent Buddies, Nina. C’était une femme très gentille, généreuse et attentionnée qui nous manquera tellement.

Le PSNI a déclaré que les officiers avaient été alertés d’un “accident de la circulation impliquant un seul véhicule” à 13h30. Le communiqué ajoute: “Les services d’urgence sont intervenus mais la femme est malheureusement décédée à l’hôpital.”

Le deuxième accident s’est produit vers 15h30 sur Dungannon Road, près de Cookstown. L’ambulance aérienne a aidé à emmener les blessés à l’hôpital Royal Victoria de Belfast.

Le surintendant en chef Gerard Pollock a déclaré: “Je lance un appel à toute personne qui se trouvait dans la région à ce moment-là et qui a pu être témoin de la collision ou qui a des images de la caméra de tableau de bord pour contacter la police.”

La dirigeante de Stormont du Sinn Fein, Michelle O’Neill, a déclaré: «C’est une nouvelle profondément tragique d’apprendre que trois adultes ont été tués et une femme et quatre enfants blessés à la suite de ce terrible accident de la route dans le comté de Tyrone. J’offre mes plus sincères condoléances aux familles. »

Patsy McGlone, députée du SDLP Mid Ulster, a déclaré: “C’est la pire nouvelle possible qu’une famille puisse recevoir, en particulier à cette période de l’année.”

Les deux accidents tragiques ont eu lieu le même jour à Tyrone Crédit : Pacemaker Press