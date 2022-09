Hommages rendus à Queen alors qu’elle décède à l’âge de 96 ans après ses sept décennies de service

Les HOMMAGES ont afflué pour la reine après l’annonce de sa mort à l’âge de 96 ans.

Sa Majesté, qui a régné pendant 70 ans, est décédée ce soir à Balmoral.

La reine a régné pendant 70 ans avant sa mort de mauvaise santé Crédit : AFP

Les Britanniques émotionnels ont réagi à l’annonce de la mort de la reine

Des membres de la famille royale, des politiciens, des personnalités religieuses et des célébrités du monde entier ont rendu hommage à la reine Elizabeth.

Charles, qui est devenu roi à la mort de sa mère, a rendu hommage à sa “mère très aimée” et à la “souveraine chérie” de la Grande-Bretagne.

Il a déclaré: “Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée.

“Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.”

La Première ministre Liz Truss, à qui la reine a demandé de former un nouveau gouvernement plus tôt cette semaine, a fait une déclaration à l’extérieur de Downing Street.

Elle a déclaré: “La reine Elizabeth II était le rocher sur lequel la Grande-Bretagne moderne est née. Notre pays a grandi et prospéré sous son règne.”

Le président Joe Biden a parlé de la reine comme d’une “source de réconfort et de fierté” en publiant une longue déclaration sur sa vie.

Il a déclaré: “Sa Majesté la reine Elizabeth II était plus qu’un monarque. Elle a défini une époque.

“Dans un monde en constante évolution, elle était une présence stable et une source de réconfort et de fierté pour des générations de Britanniques, dont beaucoup n’ont jamais connu leur pays sans elle.

“Une admiration durable pour la reine Elizabeth II a uni les peuples à travers le Commonwealth. Les sept décennies de son règne historique ont témoigné d’une époque de progrès humains sans précédent et de la marche en avant de la dignité humaine.

“Elle a été la première monarque britannique avec laquelle les gens du monde entier pouvaient ressentir un lien personnel et immédiat, qu’ils l’aient entendue à la radio en tant que jeune princesse s’adressant aux enfants du Royaume-Uni, ou réunis autour de leurs télévisions pour son couronnement. , ou ont regardé son dernier discours de Noël ou son jubilé de platine sur leurs téléphones.

“Et elle, à son tour, a consacré toute sa vie à leur service.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a tweeté : “C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

“Au nom du peuple, nous adressons nos sincères condoléances à la @RoyalFamily, à l’ensemble du Royaume-Uni et au Commonwealth pour cette perte irréparable. Nos pensées et nos prières vous accompagnent.”

Boris Johnson, qui a vu la reine plus tôt cette semaine à la fin de son mandat de premier ministre, a déclaré qu’il s’agissait du “jour le plus triste du pays”.

La reine était aimée de nombreux Britanniques après son arrivée sur le trône en 1952 Crédit : Getty

Un jeune garçon dépose des fleurs à Windsor après l’annonce du décès de la reine

Le président français Emmanuel Macron a fait l’éloge de la “reine au bon cœur” qui a “incarné” la Grande-Bretagne au cours des 70 dernières années

Il a ajouté: “Dans le cœur de chacun de nous, il y a une douleur au décès de notre reine, un sentiment de perte profond et personnel – bien plus intense, peut-être, que prévu.

“Dans ces premiers moments sombres depuis la nouvelle, je sais que des millions et des millions de personnes ont mis en pause tout ce qu’elles faisaient, pour penser à la reine Elizabeth, à la lumière brillante et brillante qui s’est finalement éteinte.”

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a ajouté sa voix aux hommages.

Il a déclaré: “Alors que nous pleurons ensemble, nous savons qu’en perdant notre reine bien-aimée, nous avons perdu la personne dont la loyauté, le service et l’humilité inébranlables nous ont aidés à donner un sens à qui nous sommes à travers des décennies de changements extraordinaires dans notre monde, nation et la société.”

L’ancien Premier ministre Tony Blair faisait également partie de ceux qui réfléchissaient à la vie incroyable de la reine.

Il a déclaré: “Nous avons perdu non seulement notre monarque, mais la matriarche de notre nation, la figure qui plus que toute autre a rassemblé notre pays, nous a gardés en contact avec notre meilleure nature, a personnifié tout ce qui nous rend fiers d’être britanniques.”

Digne, humble, sage, stoïque et dévouée au devoir et au service du pays qu’elle aimait. – Piers Morgan

Le chef du Parti travailliste Keir Starmer a déclaré que le pays pleurait un “souverain remarquable”.

Il a ajouté: “Nous chérirons toujours la vie de service et de dévouement de la reine Elizabeth II envers notre nation et le Commonwealth; notre monarque le plus ancien et le plus grand.

“Au-dessus des affrontements politiques, elle ne défendait pas ce pour quoi la nation s’était battue, mais ce sur quoi elle s’était mise d’accord. Alors que la Grande-Bretagne changeait rapidement autour d’elle, ce dévouement est devenu le point d’arrêt de notre monde qui tourne.”

Elton John faisait partie des célébrités rendant hommage alors que la nation réagissait à la mort de la reine.

Il a décrit la reine comme une “présence inspirante” et a déclaré qu’elle “lui manquerait beaucoup”.

La mégastar musicale a déclaré que la reine avait joué un rôle important dans sa vie “depuis son enfance jusqu’à aujourd’hui” dans son propre hommage en ligne.

“Comme le reste de la nation, je suis profondément attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth”, a écrit Sir Elton.

“Elle était une présence inspirante à côtoyer et a dirigé le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce, décence et une véritable chaleur bienveillante.

“La reine Elizabeth a été une grande partie de ma vie depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui, et elle va beaucoup me manquer.”