Hommages rendus à Mia Jennings, 19 ans, enseignante de natation “gentille et attentionnée” à Macclesfield, décédée subitement d’un arrêt cardiaque

DES HOMMAGES ont été rendus à une jeune fille de 19 ans “gentille et attentionnée”, décédée subitement après avoir subi un arrêt cardiaque.

Mia Jennings est décédée tragiquement ce week-end à Macclesfield, Cheshire.

Mia Jennings est décédée ce week-end Crédit : Jam Press

Les hommages ont maintenant afflué pour le professeur de natation populaire, qui travaillait au Macclesfield Leisure Centre.

Un porte-parole de Everybody Health and Leisure a déclaré: «Nous partageons avec une grande tristesse le décès de notre chère collègue Mia Jennings ce week-end après avoir subi un arrêt cardiaque.

“Mia n’avait que 19 ans – une employée modèle et une apprentie vedette dans notre équipe des ressources humaines et une enseignante de natation pour des centaines d’enfants au Macclesfield Leisure Centre.

“Ceux qui connaissaient le mieux Mia sont naturellement choqués et dévastés en ce moment.

“Nos pensées vont à ses parents, James et Louise, son frère et sa sœur cadets et toute leur famille, ainsi qu’à son petit ami Andrew.”

La société a félicité Mia pour avoir fait preuve de “grand dévouement et d’engagement au travail”.

Mia avait reçu une reconnaissance spéciale en tant qu’apprentie exceptionnelle aux North East Cheshire Chamber Business Awards et aux South Cheshire Chamber Awards.

Le porte-parole a ajouté: “Plus important encore, Mia était une personne gentille et attentionnée qui a toujours voulu donner le meilleur d’elle-même et aider les autres.

“Son beau sourire illuminait chaque pièce dans laquelle elle se trouvait et elle faisait une impression positive sur tous ceux qu’elle rencontrait.”

Une page JustGiving a maintenant été lancée pour collecter des fonds pour l’association caritative SADS UK.

Son amie Maighan Mclean a déclaré: “Mia avait 19 ans et la fille la plus gentille et la plus attentionnée que nous ayons eu le plaisir de connaître, bien que notre temps ensemble ait été court, il n’y aura jamais un moment qui ait été pris pour acquis.

“Notre amour va à sa famille et à ses proches pendant cette période dévastatrice.

“Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point cela a été déchirant, j’espère que grâce à l’aide de tous, nous pourrons collecter des fonds pour poursuivre l’héritage de Mia et mettre en lumière cette association caritative afin que la recherche puisse être financée, que des informations puissent être fournies et que du matériel médical puisse être acheté.”