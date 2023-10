Hommages rendus à l’homme d’affaires britannique David Barlow et à son épouse Celia, tués lors d’une « attaque terroriste » en lune de miel en Ouganda | Nouvelles du Royaume-Uni

Des hommages ont été rendus à un homme d’affaires britannique nouvellement marié et à son épouse qui ont été tués dans une attaque terroriste présumée alors qu’ils étaient en lune de miel en Ouganda.

David Barlow et son épouse Celia, née en Afrique du Sud, ont été tués par des membres des Forces démocratiques alliées (ADF), un groupe lié à l’État islamique, ont déclaré la police ougandaise et le président Yoweri Museveni.

Celui du couple Un guide ougandais a également été tué et leur véhicule 4×4 ont été incendiés mardi soir dans le parc national Queen Elizabeth, une région reculée du sud-ouest de l’Ouganda, près de la frontière avec le Congo.

M. et Mme Barlow, qui vivaient à Hampstead Norreys, près de Newbury dans le Berkshire, se sont mariés samedi en Afrique du Sud, et des dizaines de personnes de leur communauté se sont rendues à la cérémonie.

M. Barlow était « très drôle » et une « personne très authentique » qui « disait ce qu’il pensait », a déclaré Toby Harris, membre du conseil paroissial.

« J’ai passé beaucoup de temps à le croiser au pub pour une bière ou deux. Il était accessible et terre-à-terre », a-t-il déclaré.

« Je n’ai rencontré Célia qu’une seule fois, pendant environ une demi-heure. Elle était sympathique et accueillante, une personne vraiment sympa.

« Les gens d’ici ont bien pensé à eux – des membres de la communauté ont voyagé pour assister à leur mariage, ce qui montre à quel point il était populaire. »

Image:

Le véhicule dans lequel voyageaient David et Celia Barlow





Le Hampstead Norreys Cricket Club a également rendu hommage au couple, appelant affectueusement M. Barlow « Lord Barlow ».

Il disait : « Au moment où cet incident s’est produit, il était avec la personne la plus importante de sa vie, une femme que nous connaissions tous si bien, car Dave était si fier de partager toutes les réalisations de Celia.

« Elle aussi était un être humain extraordinaire, qui nous manquera désespérément. »

Image:

Des bougies ont été allumées à l’église St Mary de Hampstead Norreys





Le président Museveni a déclaré que le haut-commissariat de l’Ouganda au Royaume-Uni « tendrait la main à leurs familles et leur apporterait tout le soutien nécessaire dans cette situation tragique ».

Il a ajouté que les « restes » des ADF, poursuivis par les troupes ougandaises au Congo, étaient responsables de l’attaque.

« Il y avait quelques lacunes dans le traitement de ces restes. L’UWA (Uganda Wildlife Authority) gardait les touristes une fois qu’ils entraient dans le parc. Cependant, apparemment, les touristes arrivaient et partaient individuellement. C’est cette lacune qu’ils utilisaient. » » a déclaré M. Museveni sur les réseaux sociaux.

En savoir plus sur Sky News :

Un grand requin blanc à moitié mangé s’échoue sur la plage

Garçon avec un pistolet à eau entouré de policiers armés

Il avait précédemment promis que « les terroristes paieraient de leur misérable vie ».

À la suite de l’attaque, le ministère des Affaires étrangères a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour l’Ouganda, mettant en garde contre « tout voyage sauf essentiel » vers le parc national Queen Elizabeth.

« Si vous vous trouvez actuellement dans le parc, vous devez suivre les conseils des autorités de sécurité locales. Si vous êtes en mesure de le faire en toute sécurité, vous devriez envisager de quitter la zone », indique un communiqué publié sur son site Internet.

Andrew Mitchell, ministre d’État chargé du Développement et de l’Afrique, a déclaré sur les réseaux sociaux : « Je suis choqué et attristé par l’horrible attaque perpétrée dans le parc national Queen Elizabeth en Ouganda. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles.

« Les ressortissants britanniques en Ouganda devraient suivre les conseils aux voyageurs. »