Hommages pour un adolescent pêcheur tué par des méduses à quelques jours de la célébration de son 18e anniversaire

Un adolescent tué par une méduse-boîte à trois jours de son 18e anniversaire est resté dans les mémoires comme un garçon talentueux qui aimait le sport et le plein air.

Tommy Johnson, 17 ans, nageait avec sa famille à Patterson’s Point sur Cape York près de Bamaga dans l’extrême nord du Queensland vendredi dernier lorsqu’il a été piqué par le dard, considéré comme le animal marin le plus venimeux.

Il a été transporté par avion à l’hôpital de Townsville dans un état critique et y est décédé entouré d’amis et de sa famille lundi.

Les parents de Tommy et ses quatre frères et sœurs plus jeunes sont dévastés, ainsi que son oncle Iveno Elia qui a traité l’adolescent « très gentil, beau, intelligent et intelligent » comme le sien.

Tommy Johnson (photo) devait fêter son 18e anniversaire jeudi

« Il était également un excellent modèle pour mes enfants et il était ce type de neveu qui ne nous a jamais dit non ou qui ne nous a jamais déçus avec quoi que ce soit, en particulier en ce qui concerne la chasse culturelle sur terre et sur mer », a-t-il déclaré au Courier Mail.

«C’était un garçon humble, il était si proche de nous que je l’ai aimé comme le mien.

L’ami Tomaseena Jawai se souvenait de Tommy comme d’un garçon aimant et humble qui aimait la chasse, la pêche, la plongée et l’équitation.

«Il était toujours du genre à tout essayer», a-t-elle écrit sur une page GoFundMe.

« Il était si talentueux, il a été sélectionné d’innombrables fois pour les équipes de représentation de l’AFL et de la Rugby League tout au long de la région de Cairns, Townsville et NPA, ce qui a parlé de sa haute performance sur et en dehors du terrain. »

« C’était un grand frère aimant et attentionné, qui manquera désormais vraiment à sa famille et à tous ses amis. »

Près de 4 000 $ ont déjà été amassés pour couvrir les frais des funérailles de Tommy et soulager le fardeau financier de sa famille.

« En tant que famille, nous apprécierions toute contribution, et nous voulons simplement vous remercier à l’avance pour tout l’amour et le soutien que nous recevons », a ajouté Mme Jawai.

La mort ont incité les autorités à réchauffer les nageurs pour être en état d’alerte pour les marins s

La mort tragique de Tommy survient 14 ans après la dernière méduse-boîte en Australie sur la plage voisine d’Umagico, lorsqu’une fillette de sept ans a été mortellement piquée.

Près de 80 décès causés par des méduses-boîtes ont été enregistrés dans les eaux australiennes depuis les années 1880.

La mort de Tommy a incité le conseil local et les autorités sanitaires à avertir les habitants et les touristes de rester hors de l’eau pendant la saison des stinger, qui s’étend d’octobre à mai.

«Veuillez conseiller à vos enfants de ne pas aller nager à cette période de la saison», déclare le Conseil régional de la péninsule du Nord sur son site Web.

«Parents, nous ne saurions trop insister sur l’importance de garder vos enfants loin de l’eau.

«Il y a eu des rapports d’enfants nageant au quai de Seisia, et le conseil tient à rappeler à la communauté que c’est encore la saison des dards.

Tommy nageait avec sa famille à Patterson’s Point (photo) à Cape York près de Bamaga dans l’extrême nord du Queensland lorsque la tragédie s’est déroulée

Les nageurs peuvent éviter d’être piqués en portant des vêtements de protection stinger tels qu’une combinaison de plongée ou une combinaison en lycra ou en restant hors de l’eau s’ils n’avaient pas de vêtements de protection.

« Si vous n’avez pas de combinaison de protection et que vous savez qu’il pourrait y avoir des dards ou des méduses dans l’eau, n’y allez pas », a déclaré le Dr Marlow Coates, directeur des services médicaux de l’hôpital et du service de santé de Torres and Cape.

«Le récent incident de Bamaga est un avertissement opportun pour prendre des précautions lors de la baignade en mer dans les eaux du nord.

« Il est également important que les gens connaissent les méthodes de réanimation – une réanimation précoce après des piqûres majeures de gelées en boîte a sauvé des vies ces dernières années. »

La tragédie a secoué la communauté soudée.

« C’est un accident tragique et tragique », a déclaré l’ancien maire local Eddie Newman à l’ABC.

« Il y a beaucoup de signes d’avertissement concernant les stingers et la connaissance locale est que nous savons qu’ils sortent des rivières sur la côte.

«Mais perdre quelqu’un, en particulier un jeune homme, est tragique.

Tommy est mort après avoir été piqué par une méduse-boîte alors qu’il nageait dans l’extrême nord du Queensland

La méduse-boîte est une menace mortelle pour les nageurs au large de la côte du Queensland au nord de Gladstone.

Les méduses-boîtes sont en forme de cube avec des tentacules pouvant atteindre trois mètres. Une piqûre de l’un peut tuer un nageur avant qu’il n’atteigne le rivage.

Ils peuvent également nager sans avoir à compter sur les courants, contrairement aux autres méduses, et avoir des grappes d’yeux de chaque côté.

Il existe environ 50 espèces de méduses-boîtes, mais seules quelques-unes ont du venin qui peut tuer les humains.

Ces espèces de méduses – également connues sous le nom de guêpes de mer – sont considérées comme l’une des créatures marines les plus meurtrières au monde.

La police va maintenant préparer un rapport sur la mort de Tommy pour le coroner.

Tommy a été transporté par avion à l’hôpital de Townsville (photo) où il est décédé trois jours plus tard