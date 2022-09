Hommages et admiration pour un médecin d’Edmonton qui a accouché de 18 000 bébés

Deux jours avant sa mort, le médecin à la retraite d’Edmonton, Chris Hoskins, s’est levé assez tôt pour capturer un magnifique lever de soleil sur les montagnes de Canmore.

L’homme de 74 ans a posté la photo sur sa page Facebook et l’a décrite à un ami : “Ma vue préférée”.

Le 4 septembre, Hoskins partit avec des membres de sa famille pour conquérir la montagne Big Sister – son ascension préférée, dira sa nécrologie plus tard.

En descendant, il a perdu pied et est tombé. Malgré des efforts de sauvetage héroïques, Hoskins est décédé des suites de ses blessures en route vers l’hôpital.

La mort de Hoskins a suscité une vague d’admiration et de souvenirs de la part des amis, de la famille, des anciens collègues et des patients de l’obstétricien et gynécologue qui a touché tant de vies en 40 ans de carrière médicale.

Deux jours avant sa chute mortelle, le Dr Chris Hoskins a publié cette photo qu’il a prise au lever du soleil sur les montagnes Three Sisters près de Canmore, en Alberta, en l’appelant “Ma vue préférée”. (Chris Hoskins/Facebook)

“J’ai été surpris par l’effusion de tant de gens”, a déclaré son fils, le Dr Ryan Hoskins. “Je pense que la plupart des commentaires tournent en quelque sorte autour de sa manière de s’occuper du lit et de la façon dont il traitait les gens.

“Nous avons calculé qu’il était impliqué dans l’accouchement de probablement plus de 18 000 bébés à Edmonton.”

Cela équivaut à peu près à la population de Stony Plain, en Alberta, ou à un bébé pour chaque siège à Rogers Place.

Ryan Hoskins se souvient que lorsqu’il grandissait, son père était toujours de garde pendant la semaine, peu importe l’heure du jour ou de la nuit.

Il y avait d’innombrables dîners perturbés et des voyages au milieu de la nuit à l’hôpital pour accoucher.

“Il a estimé qu’il n’y avait aucun autre travail au monde qui vous donnait la capacité de voir autant de choses sur le monde”, a déclaré Ryan.

“Vous pourriez avoir un sans-abri comme patient le matin et le prochain patient pourrait être la femme d’un joueur de hockey de la LNH.”

Ryan a déclaré que son père traitait tous les patients avec la même compassion, la même patience et la même dignité.

Le Dr John Marko était un mentor pour Hoskins.

Marko était responsable du programme de résidence au Royal Alexandra Hospital d’Edmonton lorsque Hoskins a postulé et a été accepté après avoir obtenu son diplôme de l’école de médecine en Nouvelle-Zélande, où il a grandi.

“Je pense qu’il était un très bon auditeur”, a déclaré Marko. “Quand je pense à Chris, je pense à lui écoutant très attentivement ce que vous aviez à dire. A la fin d’un exposé, il pouvait donc poser la bonne question.”

Marko a déclaré que le talent d’écoute a perduré tout au long des 40 années de carrière réussie de Hoskins.

Le Dr Chris Hoskins pose avec sa découpe en carton, créée pour promouvoir le lavage des mains au Royal Alexandra Hospital. (Soumis par Ryan Hoskins)

“Il a certainement été l’un des meilleurs spécialistes dans son domaine ici pendant de nombreuses années”, a déclaré Marko. “Je pense que les infirmières l’aimaient particulièrement beaucoup parce qu’il était si agréable de travailler avec lui en salle d’accouchement et en salle d’opération.”

Marko, aujourd’hui âgé de 88 ans, a pris sa retraite il y a 22 ans. Il a dit qu’il était triste que Hoskins soit décédé quatre ans seulement après sa retraite en 2018.

Ryan Hoskins, à l’arrière, faisant de la luge avec son père Chris. (Soumis par Ryan Hoskins)

Mais Hoskins a tiré le meilleur parti de ces quatre années. Ryan a déclaré que ses parents avaient voyagé en Inde, en Amérique du Sud, en Antarctique et au Groenland. Au cours des six derniers mois, Hoskins avait effectué 30 randonnées différentes, a déclaré son fils.

“Il était au rythme d’un jeune homme, c’est sûr.”

“Il faisait ce qu’il aimait le plus”

Linda Soluk, 60 ans, a été la patiente de Hoskins pendant la majeure partie de sa vie d’adulte. Il est devenu son médecin quand elle avait 17 ans.

Soluk se souvient avoir rencontré Hoskins pour la première fois.

“Il ressemblait à l’un des gars de ZZ Top avec la barbe et les cheveux très longs”, se souvient Soluk.

Elle a dit qu’elle lui avait demandé s’il était vraiment médecin. En réponse, il l’a conduite à son bureau et lui a montré des photos de sa femme et de ses enfants en lui assurant : “On va bien s’entendre.”

Hoskins a donné naissance au premier fils de Soluk. Soluk se souvient du médecin et de son mari debout à l’extérieur de la salle d’accouchement, parlant et riant.

“L’infirmière n’arrêtait pas de sortir par la porte et de dire:” OK, comme, le bébé arrive. Le bébé arrive “”, a déclaré Soluk. “Finalement, j’ai crié et j’ai dit:” Ramenez vos fesses ici, tous les deux, et allons-y! “”

Son fils, Brett, est né prématurément. Lorsque Brett a eu 18 ans, Hoskins a envoyé une carte d’anniversaire.

“C’est un médecin sur un million comme ça”, a déclaré Soluk. “Vous n’aurez plus jamais ce genre de médecins.”

Hoskins a accouché des deux fils de Joan Volkerink, aujourd’hui âgés de 39 et 36 ans.

Elle a dû subir une césarienne d’urgence lors du premier accouchement après que ses eaux se sont rompues à la maison et que le bébé s’est retourné. Volkerink a déclaré que sa vie était entre les mains du médecin.

“Je me souviens qu’il m’a dit : ‘Joan, tu dois signer ici. Nous devons partir tout de suite. C’est ta vie et celle de l’enfant.'”

Une photo de 1983 de Joan Volkerink avec son fils Ryan. (Soumis par Joan Volkerink)

Son fils est sorti sain et sauf.

“J’ai toujours été reconnaissant”, a déclaré Volkerink. “Et quand j’ai vu qu’il était décédé, cela m’a brisé le cœur. Je pensais que cela n’aurait jamais dû arriver à cet homme gentil et doux.

« Remarquez, il faisait ce qu’il aimait le plus.

Hoskins laisse dans le deuil son épouse Beverley, quatre enfants, leurs épouses et 10 petits-enfants, ainsi qu’un nombre incalculable de collègues, patients et amis.

Une célébration de la vie aura lieu à Edmonton le 14 octobre.