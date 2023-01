Hommages du monde entier au pape Benoît XVI – NBC Los Angeles

Quelques minutes après l’annonce de la mort du pape émérite Benoît XVI samedi matin, une multitude d’hommages ont afflué du monde entier, tandis que le Vatican a révélé que le défunt pontife recevrait des funérailles “simples”, célébrées par le pape François, conforme à ses souhaits.

Des paroles de louange et un souvenir affectueux ont été offerts par des dirigeants mondiaux et des personnalités religieuses, dont l’archevêque de Cantorbéry et des défenseurs juifs.

Mais d’autres, y compris des défenseurs LGBTQ +, ont été retenus pour marquer le décès de Benoît, âgé de 95 ans. Avant d’être élu pontife en 2005, en tant que cardinal Joseph Ratzinger, il avait longtemps servi de chien de garde doctrinal du Vatican, assurant une orthodoxie inébranlable sur des questions telles que l’homosexualité. activité, que l’Église catholique considère comme un péché.

Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que François célébrera jeudi des funérailles solennelles sur la place Saint-Pierre avec des rites qui, “suivant le désir du pape émérite, seront accomplis sous le signe de la simplicité”.

Benoît a passé deux ans de plus à la retraite papale que dans la papauté réelle, qui avait commencé en 2005. Benoît est mort dans l’austère monastère du Vatican où il résidait depuis peu après avoir choqué le monde en prenant sa retraite en 2013. Frêle pendant des années, la santé de Benoît s’est aggravée plus tôt. dans la semaine, selon le Vatican.

Pendant qu’il était pape, Benoît était chef de l’État, puisque le Vatican est une cité-État indépendante. Mais sans un tel rôle au moment de sa mort, les détails funéraires du Vatican reflétaient une réduction de la pompe et du protocole.

Seules des délégations officielles d’Italie et de l’Allemagne natale de Benoît ont été invitées aux funérailles, bien qu’une lettre de la secrétairerie d’État du Vatican ait noté que “les autorités d’autres pays qui le souhaitent peuvent participer à titre privé”.

Avec Benoît hors des yeux du public pendant près d’une décennie, la participation des fidèles aux funérailles en plein air devait également être réduite, certainement par rapport à l’afflux de fidèles pour les dernières funérailles d’un pape régnant – Saint Jean-Paul II en 2005.

Les responsables de la sécurité à Rome estimaient que 60 000 personnes afflueraient aux funérailles de jeudi, a annoncé la télévision publique italienne. Pour Jean-Paul, environ 300 000 personnes en deuil se sont rassemblées à ses funérailles.

À partir de lundi matin, les fidèles pourront défiler près de son corps dans la basilique Saint-Pierre, et des visites auront également lieu les mardi et mercredi.

Il n’y avait aucune estimation immédiate du nombre de personnes qui pourraient venir. En 2005, des dizaines de milliers de personnes ont attendu pendant des heures pour avoir la chance de voir le corps de John Paul, à un moment donné avec la ligne de 100 000 de long.

Au milieu du deuil, François a poursuivi les cérémonies traditionnelles de fin d’année, présidant un service solennel des Vêpres tôt samedi soir dans la basilique Saint-Pierre.

François a également prévu de célébrer la messe du Nouvel An dimanche dans la basilique Saint-Pierre. L’Église catholique consacre le 1er janvier au thème de la paix, un sujet cher à François, qui a décrié à plusieurs reprises la guerre de la Russie en Ukraine et d’autres conflits de plus longue durée dans le monde.

François conserverait également sa tradition de se promener près de la crèche grandeur nature sur la place, a déclaré le Vatican.

Alors que l’annonce de la mort arrivait, discrètement par e-mail du bureau de presse du Vatican, des centaines de touristes admiraient un imposant sapin de Noël sur la place, dont beaucoup ignoraient que Benoît était mort dans sa résidence isolée des jardins du Vatican.

Benoît “a prié en silence, comme il se doit”, a déclaré Fabrizio Giambrone, un touriste de Sicile qui a rappelé le défunt pontife comme une “très bonne personne” qui n’avait pas le “charisme” de son prédécesseur, saint Jean-Paul II, et de son successeur, le pape François.

Laura Camila Rodriguez, 16 ans, en visite de Bogota, en Colombie, avec ses parents, a déclaré qu’elle voyageait dans un train à destination de Rome plus tôt samedi lorsqu’elle a appris la mort de Benoît XVI.

“C’était un choc, mais c’est probablement bien pour lui qu’il puisse maintenant reposer en paix, à son âge”, a-t-elle déclaré. “Je pense que François est un bon pape, il a été un bon successeur, capable de diriger l’Église catholique.”

Alors que les cloches de la basilique Saint-Pierre n’ont pas sonné pour marquer l’annonce de la mort, dans l’air sombre de la petite ville bavaroise où Ratzinger est né en 1927, les cloches de l’église ont sonné solennellement à l’église Saint-Oswald de Marktl am Inn, un Allemand ville près de la frontière autrichienne.

À Cracovie, l’une des plus anciennes et des plus grandes cloches d’église de Pologne utilisée pour marquer des événements d’importance nationale, la cloche de Sigismond, a sonné à midi, et une messe spéciale pour Benoît a été prévue pour la cathédrale du château de Wawel de cette ville en l’honneur de Benoît plus tard samedi.

La Pologne est un pays fortement catholique où un gouvernement conservateur est au pouvoir. Le président Andrzej Duda a tweeté que Benoît XVI est “l’un des théologiens les plus remarquables des XXe et XXIe siècles”. Il a qualifié les enseignements de Benoît XVI de « poteau indicateur parmi les nombreux chemins sinueux et trompeurs du monde contemporain ».

Le Comité juif américain, dans une déclaration de New York, a félicité Benoît pour avoir « poursuivi la voie de la réconciliation et de l’amitié avec la communauté juive mondiale tracée par son prédécesseur, Jean-Paul II ». L’organisation a noté que le chef de l’église catholique d’origine allemande avait “rendu hommage à Auschwitz” aux victimes de l’Holocauste et avait effectué une visite officielle en Israël.

“Il a condamné l’antisémitisme comme un péché contre Dieu et l’homme, et il a souligné la relation unique entre le christianisme et le judaïsme”, indique le communiqué.

Les éloges pour la dévotion religieuse de Benoît sont venus de l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby. “Dans sa vie et son ministère, le pape Benoît XVI a dirigé les gens vers le Christ”, a tweeté le dirigeant anglican.

“Je me joins au pape François et à toute l’Église catholique pour pleurer sa mort. Puisse-t-il reposer dans la paix du Christ et ressusciter dans la gloire avec tous les saints.

Surnommé « le Rottweiller de Dieu » pour sa défense acharnée de l’enseignement catholique au cours des décennies où il a dirigé le bureau de l’orthodoxie doctrinale du Vatican, Benoît a été considéré avec moins d’enthousiasme par certains pour sa position sur l’homosexualité et contre le désir des femmes de rompre avec l’interdiction de l’Église sur les femmes prêtres.

Dans ce rôle, Ratzinger “a eu une influence démesurée sur l’approche de l’Église à l’égard des personnes et des problèmes gays et lesbiennes”, a déclaré Francis De Bernardo, directeur exécutif du New Ways Ministry, basé aux États-Unis, qui défend les catholiques LGBTQ+. Il a noté que Ratzinger en 1986 avait contribué à façonner un document qui qualifiait l’orientation homosexuelle de “trouble objectif” et son implication dans un catéchisme de 1994 décrivant l’activité sexuelle entre personnes du même sexe comme des “actes de grave dépravation”.

“Ces documents ont causé – et causent toujours – un grave préjudice pastoral” à de nombreuses personnes LGBTQ+, a déclaré De Bernardo, tout en notant que son organisation priait pour le repos de l’âme de Benoît.

François a utilisé sa papauté pour essayer de donner un ton moins critique contre les catholiques homosexuels.

Tout en saluant “l’exemple profond d’humilité et de volonté de renverser la tradition” de Benoît XVI en démissionnant, les défenseurs de l’ouverture du sacerdoce aux femmes ont exprimé leur consternation face à son refus d’embrasser leurs objectifs.

“Pour de nombreux catholiques, la papauté du pape Benoît est un chapitre de l’histoire de notre église dont nous sommes encore en train de guérir”, a déclaré Kate McElwee, directrice exécutive de la Conférence d’ordination des femmes. “Sa poursuite incessante pour étouffer le mouvement pour l’ordination des femmes a révélé un homme qui ne veut pas ou ne peut pas répondre aux besoins urgents de l’église aujourd’hui.”

Nicola Zolezzi, 58 ans, en vacances de Gênes, en Italie, avec sa famille, a déclaré qu’il était désolé d’apprendre la mort de Benoît alors qu’il se dirigeait vers la place Saint-Pierre.

“Peut-être qu’il n’était pas si proche de gens comme François ou Jean-Paul II, mais je pense que c’était une bonne personne et qu’il a bien rempli son rôle”, a-t-il déclaré.

Pourtant, Zolezzi a ajouté que “nous nous demandons toujours quelle était la véritable raison de sa décision de partir”.

Benoît avait expliqué qu’il quittait la papauté parce qu’il sentait qu’il n’avait plus la force de diriger adéquatement l’Église catholique et ses 1,2 milliard de membres.

___

Paolo Santalucia au Vatican, Monika Scislowska à Varsovie, en Pologne, et Geir Moulson à Berlin, ont contribué à cette histoire.