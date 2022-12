Hommages déchirants laissés à Cody Fisher par les enfants de la maternelle après que l’entraîneur sportif bien-aimé a été «assassiné» dans une boîte de nuit

Des hommages DÉCHIRANTS ont été laissés à Cody Fisher par les enfants de la maternelle après que l’entraîneur sportif bien-aimé ait été “assassiné” dans une boîte de nuit.

Le footballeur semi-professionnel Cody, 23 ans, a été mortellement poignardé sur la piste de danse de la discothèque Crane à Birmingham devant des fêtards hurlants le lendemain de Noël.

Cody Fisher, 23 ans, est décédé après avoir été poignardé sur la piste de danse de la discothèque Crane à Digbeth, Birmingham le lendemain de Noël Crédit : PA

Un enfant de la crèche a laissé un hommage sincère en disant à Cody qu’il les avait “inspirés” 1 crédit

Autres hommages laissés à Cody devant la discothèque Crane 1 crédit

Plus tôt dans la journée, les flics ont confirmé avoir arrêté deux hommes soupçonnés de son meurtre.

Cody, était un modèle pour les enfants de la Woodrow First School and Nursery à Redditch.

L’école a déclaré que de nombreux enfants connaissaient l’entraîneur sportif et “l’aimaient et l’admiraient”.

Ils ont ajouté que la mort de Cody avait laissé la communauté scolaire “dévastée”.

Un hommage à l’extérieur de la boîte de nuit dit: “M. Fisher, vous allez tellement nous manquer. Vous étiez le meilleur professeur d’éducation physique et vous m’avez tellement inspiré.”

Woodrow First School and Nursery a tweeté: “Tout le monde est dévasté d’apprendre la mort tragique et inutile de ce jeune homme sympathique et talentueux.

“Beaucoup d’enfants connaissent Cody en tant que coach sportif et l’aiment et l’admirent.

“Nos pensées vont à sa famille et à ses amis. Qu’il repose en paix.”

Les proches qui lui rendent hommage l’ont décrit comme «l’âme la plus pure», «merveilleuse» et «meilleure amie».

Jess, petite amie en deuil, a écrit en ligne: “Mon pauvre bébé. Je suis vraiment désolée que cela vous soit arrivé.

“Tout mon monde, l’amour de ma vie, mon meilleur ami m’a été enlevé.

“Je ne sais pas comment je vais faire la vie sans toi Code. Il y a tellement de choses que nous n’aurons jamais la chance de faire maintenant.

“Cela ne semble pas réel. Je t’aime pour toujours Cody Fisher.”

La famille de Cody a déclaré hier soir: “Ils nous ont brisé le cœur, j’ai perdu mon meilleur ami.

“Ma famille et moi demandons intimité et respect en cette période déchirante.”

Les flics se sont précipités à la discothèque The Crane sur Adderley Street à Digbeth, juste avant 23 h 45 le lendemain de Noël après avoir appris qu’un homme avait été poignardé.

Les détectives ont déclaré que la victime avait été “approchée par un groupe de personnes” avant d’être poignardée.

Il est entendu que le DJ a cessé de jouer et qu’un message d’avertissement s’est affiché sur les grands écrans du club.

Le personnel médical s’est battu pour sauver Cody mais il a été déclaré mort environ 30 minutes plus tard.

Mais la double arrestation d’aujourd’hui a suscité l’espoir que justice sera rendue.

Un homme de 22 ans a été détenu à une adresse du centre-ville de Birmingham juste après minuit tandis qu’un deuxième homme, 21 ans, a été arrêté à Londres.

Les agents ont ajouté qu’ils étaient “vraiment satisfaits” de la réponse du public à leur enquête sur la mort de Cody.

Cody a joué en tant que défenseur pour plusieurs clubs et était plus récemment au Stratford Town FC.

Jed McCrory, le président de Stratford Town, a rendu hommage à Sky News, affirmant que tout le monde était “dévasté” par la mort d’un “charmant et charmant jeune homme” et d’un “footballeur talentueux”.

Stratford Town Football a posté à la mémoire de son joueur sur Twitter : “Tout le monde à Stratford Town Football est attristé d’apprendre la perte tragique de l’un de nos propres joueurs, Cody Fisher.

“Nos sincères condoléances vont à la famille et aux amis de Cody. Nos pensées vous accompagnent en ces moments très difficiles.”

La petite amie de Cody, Jess Chatwin, a rendu hommage à l’amour de sa vie